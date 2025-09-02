Jaké hry vyjdou v září?

S příchodem září sice školákům končí prázdniny, ale videoherní svět se opět probouzí k životu po ospalejších letních měsících. Tento měsíc se můžeme těšit po sedmi letech na návrat do tajemného světa Hollow Knight s názvem Silksong nebo na inovativní akční adventuru Hell is Us, která nás zavede do světa bez map a ukazatelů. Fanoušci dobrodružství se mohou těšit na rozšíření patálií s legendárním archeologem Indianou Jonesem, zatímco milovníci sci-fi a hororu se ponoří do východoevropského brutalismu Cronos: The New Dawn. Sportovní nadšenci si přijdou na své s novými ročníky EA FC 26, NBA 2K26 a NHL 26, které opět slibují o trochu lepší zážitky na ledě, hřišti i na palubovce.
4. 9. Hollow Knight: Silksong (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Hollow Knight: Silksong je očekávané pokračování úspěšné metroidvanie, které vás zavede do tajemného a rozmanitého světa plného nebezpečí a krásy. Hlavní hrdinkou je tentokrát Hornet, agilní bojovnice s ostrým kopím, která se vydává na cestu za odhalením tajemství svého původu a osudu. Hráči se mohou těšit na nové oblasti k prozkoumání, rozmanité nepřátele a náročné bossy, které prověří jejich dovednosti a strategické myšlení. Silksong slibuje nejen špičkovou atmosféru a nádhernou ručně kreslenou grafiku, ale také hluboký příběh, který se prolíná s bohatou mytologií světa Hollow Knight. S novými schopnostmi a vylepšeními se budete muset přizpůsobit dynamickému prostředí a překonávat překážky, abyste odhalili tajemství, která se skrývají v srdci této fascinující říše.
zdroj: Microsoft
4. 9. Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series)
Hell is Us je inovativní akční adventura ze světa rozervaného válkou a nadpřirozenými jevy. Ocitnete se v roli tajemného protagonisty, který se vydává na osobní cestu za odhalením pravdy o svém původu a o podivných událostech, které sužují jeho domovinu. Hra se vyznačuje unikátním přístupem k průzkumu, kde neexistují žádné mapy ani ukazatele, což nutí hráče spoléhat se na vlastní intuici a schopnosti. S důrazem na atmosféru a vyprávění příběhu, hra slibuje hluboký zážitek, který zpochybňuje hranice mezi realitou a nadpřirozenem, a nabízí hráčům možnost ponořit se do světa, kde každé rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky. Ostatně už si u nás můžete přečíst recenzi.
zdroj: Nacon
4. 9. Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants (PC, PS5, Xbox Series)
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants je rozšíření brilantní adventury z loňského roku se sympatickým archeologem v hlavní roli. Vydáte se na dobrodružnou cestu za odhalením záhadného Řádu obrů, který skrývá klíč k prastaré moci. Nový obsah se vám odemkne už ve Vatikánu a slibuje, že půjde o to nejlepší, co ve hře uvidíte. Budete muset využít své dovednosti a důvtip, abyste překonali nástrahy a odhalili pravdu, která může změnit běh dějin. S bohatým příběhem, který se prolíná s historickými fakty a mýty, a s detailní grafikou, která oživuje každý kout světa, slibuje tato hra nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky dobrodružství a tajemství.
zdroj: Machine Games
5. 9. Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Cronos: The New Dawn je survival horor, kde se technologie a mystika prolínají v nečekaných směrech. Ujmete se v něm tajuplné Cestovatelky, která ze zdevastované budoucnosti skáče časovými trhlinami do minulosti, aby zachránila lidi, jež nepřežili záhadné kataklyzma. S důrazem na příběh a nepokrytou inspiraci klasikami hororu nejen ve videohrách, ale i na filmových plátnech, slibuje Cronos: The New Dawn děsivý start měsíce.
zdroj: Bloober Team
5. 9. NBA 2K26 (PC, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Basketbal se vrací v dalším ročníku, kde se zase jednou můžete těšit na simulaci virtuálního basketbalu. S vylepšeným systémem umělé inteligence a realistickým fyzikálním modelem se každý zápas stává jedinečným zážitkem, kde taktika a týmová spolupráce hrají klíčovou roli. NBA 2K26 přináší rozšířený online režim, kde můžete vytvářet vlastní týmy a soutěžit v globálních turnajích.
zdroj: 2K
9. 9. Kingdom Come: Deliverance 2 – Odkaz kovárny (PC, PS5, Xbox Series)
Kingdom Come: Deliverance 2 – Odkaz kovárny je očekávané rozšíření českého historického RPG, ve kterém se Jindra pokusí obnovit čest své rodiny a odhalit tajemství, které se skrývá za ztraceným dědictvím. Po otci podědíte v Kutné Hoře kovárnu a bude jen na vás, jestli se vám povede zašlou ruinu zrekonstruovat a jakou pomocnou sílu do ní najmete. Každopádně ty nejlepší kousky zbraní a zbroje si ukovete právě tam.
zdroj: Warhorse
12. 9. Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Borderlands 4 je návrat slavné série plné chaosu a humoru. Tentokrát se ocitnete na neprobádané planetě, kde se střetávají různé frakce v boji o vzácný zdroj energie, který může změnit osud celého vesmíru. Čeká vás rozšířený arzenál zbraní s unikátními schopnostmi a možnostmi úprav, které umožní přizpůsobit si herní styl podle vlastních preferencí. Novinkou je největší otevřený svět, a ještě více možností pohybu. S důrazem na dynamické souboje, vtipné dialogy a bohatý příběh, který se prolíná s novými i známými postavami, Borderlands 4 slibuje návrat, který může být vrcholem série.
zdroj: Gearbox
12. 9. NHL 26 (PS5, Xbox Series)
NHL 26 přináší na platformách PlayStation 5 a Xbox Series nový ročník virtuálního hokeje. Hráči se mohou těšit na vylepšenou grafiku, která věrně zachycuje atmosféru ledových arén a dynamiku zápasů, a na nový systém fyziky, který přináší ještě autentičtější pohyb hráčů a puků, protože úplně poprvé vychází z reálných statistik z NHL EDGE.
zdroj: EA Sports
15. 9. Hlína (PC)
Hlína je experimentální česká hra, která kombinuje prvky survivalu, hororu a příběhového dobrodružství. Ocitnete se v podivném světě, kde vše pohlcuje živoucí masa hlíny – prostředí se mění, pohlcuje stavby i postavy a nutí vás hledat cestu, jak přežít. Hra sází na tísnivou atmosféru, vizuální minimalismus a pomalé tempo, které buduje napětí, zatímco zkoumáte, co se skrývá pod povrchem.
zdroj: Omnia Ludus
18. 9. Formula Legends (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series)
Formula Legends je závodní hra, která vzdává hold zlaté éře motorsportu. Nabízí autentickou atmosféru historických okruhů, ikonické monoposty a strhující souboje na trati, kde rozhoduje nejen rychlost, ale i odvaha a cit pro volant. Díky důrazu na realistickou fyziku i detailní zpracování aut přináší zážitek, který potěší fanoušky klasických formulí i milovníky závodních legend.
zdroj: 3DClouds
19. 9. Dying Light: The Beast (PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series)
Dying Light: The Beast je nová kapitola postapokalyptického survivalu, která rozšiřuje známý svět o temnější příběh i brutálnější souboje. Vrací se v něm hlavní hrdina jedničky, Kyle Crane, ovšem po letech experimentů, které i jeho proměnily v titulní bestii. Tentokrát se utkáte nejen s hordami nakažených, ale i se zmutovanými monstry, jež mění pravidla lovu i přežití. Díky parkourovému pohybu, dynamickému boji a hororové atmosféře nabízí hra intenzivní mix akce a strachu, kde jedinou jistotou je neustálý boj o život.
zdroj: Techland
23. 9. Baby Steps (PC, PS5)
V Baby Steps se každodenní úkoly stávají epickými výzvami. Ujímáte se Nathana, nezaměstnaného a poněkud líného mladíka, který se rozhodne změnit svůj život tím, že se naučí chodit. S humorným nádechem a nečekanými zvraty Baby Steps nabízí jedinečný pohled na osobní růst a překonávání vlastních limitů, kde musíte využít veškerou trpělivost a kreativitu, abyste pomohli Nathanovi dosáhnout jeho cílů a aby objevili, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.
zdroj: Devolver Digital
25. 9. Silent Hill f (PC, PS5)
Silent Hill f je nový přírůstek do slavné hororové série, který vás zavede do Japonska 60. let. Místo industriální šedi známého města tu vládne zlověstná krása květin a plíživý horor zakořeněný v místní mytologii. Hráče čeká psychologický příběh plný děsivých vizí, tajemných postav a hrůzy, která se šíří stejně neodvratně jako rudé okvětní lístky pohlcující celé prostředí.
zdroj: Konami
26. 9. EA Sports FC 26 (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
EA Sports FC 26 je další ročník populární fotbalové série, který staví na realistickém zpracování a licencích světových lig i týmů. Přináší vylepšenou hratelnost, chytřejší umělou inteligenci a nové režimy, díky nimž si na své přijdou casual hráči i fanoušci profi fotbalu. Díky moderní grafice a detailní prezentaci stadionů nabízí autentický zážitek ze zápasů, který co nejvěrněji zachycuje atmosféru skutečného fotbalu.
zdroj: Electronic Arts
30. 9. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PC, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles je návratem do legendárního světa Ivalice, kde se prolíná strategie a příběh. Čekají vás taktická tahová klání na detailních mapách, komplexní systém povolání a propracovaný příběh plný politických intrik, zrady i hrdinství. Nový díl staví na odkazu klasiky, ale přidává moderní vizuál, nové mechanismy a čerstvý obsah, aby oslovil jak veterány série, tak nováčky hledající velkolepé fantasy dobrodružství.
zdroj: Square Enix
Další hry, které vyjdou v září:
2. 9. Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
3. 9. Hirogami (PC, PS5)
4. 9. Star Wars Outlaws (Switch 2)
4. 9. Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Switch, Switch 2)
5. 9. Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
5. 9. Everybody's Golf Hot Shots (PC, Switch, PS5)
14. 9. Roman Empire Wars (PC)
15. 9. Lego Voyagers (PS4, PC, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
15. 9. Little Witch in the Woods (PC, Xbox One, Xbox Series)
16. 9. Henry Halfhead (PC, Switch, PS5)
17. 9. Deep Rock Galactic: Survivor (PC)
17. 9. Strange Antiquities (PC, Switch)
18. 9. Megabonk (PC)
22. 9. Endless Legend 2 (PC, předběžný přístup)
25. 9. Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
26. 9. Pac-Man World Re-Pac 2 (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
26. 9. CloverPit (PC)
30. 9. Lego Party! (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)