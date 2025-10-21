Jak hodnotí ve světě Ninja Gaiden 4?

Akční rubačka Ninja Gaiden 4 hlásí povedený návrat. Zatímco Aleš poctivě získává mozoly na prstech, aby vám co nejdříve přinesl recenzi, můžeme se podívat, jak se k návratu obtížné a brutální značky staví světová média. Na Metacriticu si hra vede velmi dobře – konkrétně novináří hlásí průměrné skóre 83 na Xboxu, 82 na PC a 81 na PlayStationu.
GamesRadar+ – 5/5
„Ninja Gaiden 4 přebírá pochodeň od druhého dílu, rozběhne se s ní a probodne nejbližšího obřího démona. Je to triumf žánru, který přináší svižnou, přepálenou akci odměňující trpělivost a mistrovství. Systém krevní síly do soubojů vnáší novou vrstvu hratelnosti a umožňuje hráči posunout vlastní limity. Smrtící potěšení – akce už snad ani nemůže být lepší.“
DualShockers – 9,5/10
„Zpočátku jsem si nebyl jistý, co od Ninja Gaiden 4 vlastně čekat. Zdálo se, že hra nemůže naplnit všechna obrovská očekávání. Čím víc ale hraji a trávím s ní čas, tím víc si ji zamilovávám. Soubojový systém je dokonalým vývojem, který zachovává vše, co mám na Ninja Gaiden rád, a zároveň přidává přístupnost a pohodlí moderního herního designu. Kamera a zaměřování občas dokážou potrápit, ale většinou tyto drobnosti zmizí ve chvíli, kdy se dostanu do tempa a začnu rozsekávat nepřátele svými oblíbenými zbraněmi. Tohle je zlatý standard pro rychlé, adrenalinové 3D akční hry. Jen doufám, že na další díl nebudeme zase čekat deset let.“
The Sixth Axis – 9/10
„Ninja Gaiden 4 je šok pro systém, připomínající dobu před érou soulslike her. Je to adrenalinová, neúprosná a přirozeně stylová akční jízda, kterou by si měli zahrát jak noví hráči, tak dlouholetí fanoušci série.“
PlayStation Lifestyle – 9/10
„Ninja Gaiden 4 představuje skutečný návrat ke kořenům ikonické série od Team Ninja. Nabízí nejlepší akci, jakou letos ve hře zažijete, a skvělou novou postavu jménem Jakumo. Je to důstojný nástupce Ninja Gaiden 2, který se vyhýbá mnoha chybám, jež sužovaly trojku. V kontextu toho nejlepšího od Team Ninja i PlatinumGames obstojí skvěle – Ninja Gaiden 4 naplno splňuje očekávání a je to čistá jízda od začátku do konce.“
Game Informer – 8,75/10
„Mimo sekání a porcování tu není mnoho co dělat, ale i rychlé akční pasáže a parkour založený na využívání háku dokážou být téměř stejně zábavné jako samotné souboje. Dlouhé bitvy se sice někdy mohou omrzet a chtěly by pestřejší škálu nepřátel, vedlejší úkoly i tréninkové místnosti působí jednoduše a bez nápadu, ale Ninja Gaiden 4 fanouškům dává přesně to, co chtějí: čistou, často náročnou zkoušku jejich nindžovských schopností. Tento návrat konečně smývá pachuť, kterou po sobě zanechal nenáviděný Ninja Gaiden 3, a já doufám, že legenda Yakuma bude dál růst v nové sérii stylových akčních dobrodružství.“
WCCFTech – 8,7/10
„Ninja Gaiden 4 představuje odvážné pojetí odkazu Rjúa Hajabusy a Temného draka, přitom si zachovává všechen půvab a typické prvky her od PlatinumGames. Místy může být frustrující a vyžaduje pořádnou dávku trpělivosti, pokud se chcete stát mistrovským nindžou a projít arénou bez škrábnutí. Zároveň ale zůstává věrný základům, díky nimž byla původní trilogie na Xboxu tak uznávaná. Nevím, čím to je, ale hry založené na postavách a dlouho očekávaná pokračování v sobě vždycky mají něco zatraceně výjimečného – ať už jsou jakkoli obtížné, doporučil bych je okamžitě.“
Xbox Era – 8,5/10
„Ninja Gaiden 4 oživuje po více než deseti letech spící sérii a pod novým studiem ji posílá šíleně rychlým směrem vpřed. Je to zábavný, místy dokonce krásný titul s překvapivě solidním příběhem – možná vůbec poprvé v historii série. A samozřejmě je dostupný hned od prvního dne v Xbox Game Passu, takže pokud máte chuť rozpůlit pár tisíc nepřátel, rozhodně stojí za to ho vyzkoušet.“
IGN – 8/10
„Ninja Gaiden 4 je v rámci soubojů srovnatelný s málokterou hrou. Jednoduše řečeno – už dlouho jsem si s žádnou 3D akční jízdou neužil tolik zábavy, naposledy snad u Devil May Cry 5. Zklamáním je příběh, fádní návrh úrovní a nevyrovnané souboje s bossy, které sice celkový dojem kazí, ale ani tak mě nepřiměly přestat se ke hře znovu a znovu vracet. I přes své vady je to nejlepší čistě akční hra od dob Hi-Fi Rush. Doufejme, že na další díl nebudeme muset čekat dalších třináct let.“
Gamespot – 8/10
„I po tom, co jsem kampaň projel během pár dní, jsem se prostě nedokázal přestat vracet pro další dávku. Ninja Gaiden 4 je brutální přehlídka přehnaných gejzírů krve, uspokojivých zbraní a nádherně stylizované akce. Zahání trpké vzpomínky na Ninja Gaiden 3 ve mně znovu probouzí touhu po charakterově laděných akčních hrách.– Připomíná časy, kdy tituly jako Ninja Gaiden, Devil May Cry a Bayonetta kralovaly scéně dávno před nástupem soulslike her. Každá změna tu má svůj význam, posiluje pevné základy série a rozvíjí její formuli tak, aby z fenomenálního soubojového systému dostala to nejlepší. Pokud Ninja Gaiden: Ragebound a Shinobi: Art of Vengeance nestačily, pak Ninja Gaiden 4 definitivně potvrzuje, že rok 2025 je rokem nindžů.“
Videgames ChroniclesGamespot – 4/5
„Ninja Gaiden 4 je akční jízda na plné obrátky, s neúprosným tempem a téměř komicky přehnanou krvavostí soubojů. Je to však hra, která sází v podstatě na jediný trik. I když je likvidace vln nepřátel náramně zábavná, opakování prostředí a prvků ke konci hry může způsobit, že začne trochu nudit, pokud sami nevyužijete širokou škálu volitelných pohybů a útoků, které máte k dispozici.“
Windows Central – 4/5
„Ninja Gaiden 4 sice nijak nepřepisuje pravidla žánru, ale fanoušci, kteří na návrat série dlouho čekali, možná ocení, že se tento pokus do jisté míry vrací k základům. Vznikl ve spolupráci studíí Koei, Microsoft, Team Ninja a PlatinumGames – a výsledkem je překvapivě ucelený a sebejistý projekt. Ohromující a stylizovaný hack’n’slash by si sice zasloužil silnější postavy a zajímavější příběhové momenty, ale pro všechny, kdo si chtějí jen proklestit krvavou cestu nekonečnými davy nepřátel, patří Ninja Gaiden 4 k absolutní špičce.“
Gamereactor – 7/10
„Ninja Gaiden 4 zanechává poněkud rozporuplný dojem, který ale nakonec převážně vyznívá pozitivně. Dobře známé kouzlo spočívá už v samotné struktuře dobrodružství – a i když nechci přehlížet oprávněnou kritiku slabší grafiky a zastaralého designu ani ji omlouvat nostalgickými brýlemi, koncept jednoduché akce postavené na stejně jednoduchém herním základu funguje překvapivě dobře. Není to hra, která by se zapsala do historie stejně jako její předchůdci, ale pokud toužíte po další dávce zběsilé nindžovské akce, rozhodně stojí za to ji dohrát. Velikost Tomonobua Itagakiho, po jehož tragickém odchodu je tu citelná prázdnota, bude sice chybět, ale Ninja Gaiden žije dál – a to způsobem, který dává naději do budoucna.“
Push Square – 7/10
„Ninja Gaiden 4 je poctivá akční hra, která splňuje to nejdůležitější – souboje. Některé doprovodné prvky sice tak úplně neobstojí, například opakující se prostředí nebo snadno zapomenutelný příběh, ale intenzivní bitvy a množství výzev jsou tím, kde hra skutečně září, ať už hrajete za Jakuma, nebo za Rjúa. Netrefí se sice do všeho, ale jednoduchá struktura, důraz na technický boj a dokonce i trochu přepálené herecké výkony dohromady vytvářejí akční hru, která působí jako návrat do minulosti v tom nejlepším slova, smyslu.“
Polygon – bez číselného hodnocení
„Díky novým postavám, drsným výzvám a bohaté zásobě technik k vypilování je Ninja Gaiden 4 zajímavým odbočením, které modernizuje formuli 3D nindžovské akce (a to jen pár měsíců po osvěžujícím 2D dílu Ninja Gaiden Ragebound). Zároveň nabízí fanouškům her od PlatinumGames, jako jsou Astral Chain, Nier: Automata nebo Vanquish, něco nového, do čeho se mohou zakousnout. Možná to není ten Ninja Gaiden, jakého si pamatujete – ale v jeho žilách koluje dobrá krev.“
PC Gamer – 69/100
„Jako pokračování Ninja Gaiden 4 nedokázal plně pochopit, co z jeho předchůdců dělalo hry, ke kterým se lidé znovu a znovu vracejí. Zároveň ale neměl odvahu úplně setřást to břemeno a pustit se do divokosti, kterou před deseti lety tak skvěle zvládalo PlatinumGames. Jenže druhá otázka zní: Jak moc na tom vlastně záleží? A s tou se pořád potýkám. I když je spousta věcí, které mohl Ninja Gaiden 4 udělat lépe, patří do téměř vymírajícího druhu rychlých, technických a efektních akčních her, které se vysmívají opatrnosti, ukazatelům výdrže a RPG systémům poslední dekády soulslike titulů. V těchto hrách je jediným důležitým atributem zabíjet a já jsem vděčný, že si v roce 2025 mohu zahrát takovou hru. Jen se jí nikdy nepodaří překonat velikány, kteří tu byli před ní.“