Fenomén Dark Souls ve světě streamu

- Téma autor: Michal Vojkůvka

Málokterá série reformovala celou generaci her napříč žánry tak jako Dark Souls Hidetaky Mijazakiho. A zaslouženě. Hra, která je známá zejména svou nepromíjející, avšak férovou obtížností znamenala návrat k éře, kdy hráč nedostal nic zadarmo, mapy se daly najít jen v tematických časopisech a se záseky dokázal pomoct pouze zkušenější kamarád či starší sourozenec. U takovýchto her se hráči setkávali, ne aby poměřili své síly, ale aby společnými silami porazili hru samotnou.

Zdálo by se, že poslední dekáda takovéto tituly odklidila stranou ve prospěch her masivně multiplayerových a posléze čistě kompetitivních. Kam se člověk pohne, vidí Counter-Strike, Call of Duty, žánry MOBA a battle royale, sportovní simulátory či karetní hry. Dochází k rozvoji esportů a jejich divokému šíření a medializaci. A tituly pro jednoho hráče jako by upadly v zapomnění.

A přece. Vedle takových velikánů, jako jsou Red Dead Redemption, GTA, Zaklínač či Elder Scrolls se v japonském RPG světě pod taktovkou studia From Software zrodila série, která zásadně ovlivnila herní dějiny.

Dark Souls si lze představit jako Marii Kondo herního minimalismu. Zkrátka vezmete všechno, co nepřináší radost a zbavíte se toho, aby jednotlivé součásti vynikly a mohly lépe dýchat. Mapy a směrovky nahradí ne zcela lineární, ale zato promyšleně propojený svět. Knihy plné příběhového pozadí se smrsknou na několik málo náznaků v rozmluvách s NPC a místo naolejovaného terminátora se hráč musí spokojit s vyschlou rozinkou, která zadarmo dostane tak leda sekerou přes prsty.

A světe, div se. Tohle uživatelsky nepřívětivé peklo sklízí hodnocení jako málokterý AAA titul, a herní webzine Push Square jej dokonce označil za hru desetiletí a zakladatele nového žánru s pracovním názvem soulslike. Tento žánr dnes můžeme přisuzovat i titulům, jako je The Surge, Nioh, Monster Hunter, Hollow Knight, Code Vein, ale třeba i nejnovější přírůstek série Jedi Knight, Fallen Order, či remake klasického německého Gothicu.

Cibule mají vrstvy

Co totiž From Software vrátili do hry, byl důraz na samotnou hratelnost. Hráč je nucen dávat si pozor opravdu na všechno – nepřáteli počínaje, gravitací zdaleka nekonče. Svou obtížností je série dobře známá, ale není to jen obtížnost, co hry From Software charakterizuje. Ta funguje jen jako síto. Snaha prezentovat výtvor tak, jak jej autor zamýšlel pro všechny a bez rozdílu, což ve výsledku sice znamená nemalou výzvu, ale o to větší pocit zadostiučinění a do jisté míry i nutkání chvástat se. A tam, kde je nastavena laťka, tam se vždy najde někdo, kdo se ji bude snažit překonat.

Překonáme-li první kruh pekla, obtížnost, narazíme v druhém kruhu na mistrovsky zpracovaný design. Místo teatrálních narativů a cutscén je příběh v náznacích rozházen v dialozích, popiscích předmětů a prostředí. Třetí kruh dává prostor přesně si přizpůsobit styl boje svým preferencím tak, že každá další hra je zase jiný zážitek. Ve čtvrtém kruhu se objevuje unikátní kooperační či soubojový multiplayer implementovaný tak, aby hru obohacoval, spíše než tvořil její samostatnou složku.

Ve výčtu chvalozpěvů na unikátnost Mijazakiho tvorby bych mohl pokračovat ještě mnoho řádků, avšak pointou je, že Souls vyžadují veškerou pozornost, kterou jim můžete věnovat. Nezáleží, jestli jste je dohráli jednou, nebo dvacetkrát, za chamtivost a nepozornost se zkrátka platí, a to nejen náhlou smrtí, ale také přehlédnutím části příběhu, či dokonce celé lokace, a tím i zážitku. Není tedy divu, že podobně jako u jiných obsahem přetékajících her i Souls mají své wikipedie, svá komunitní fóra, a dokonce i vlastní streamery.

Peníze a život

Vydělávat hraním se dnes dá i jinak než herním vývojářstvím či esporty. Existuje celá škála videoprodukce na streamovacích službách jako Twitch, Youtube, Ustream či Smashcast, kde desetitisíce hráčů z celého světa vysílají do světa svůj obsah. Je už celkem běžným fenoménem, že velcí vývojáři jako třeba Blizzard zaměstnávají či odměňují úspěšné streamery svých her.

Ne nepodobně je tomu i u From Software. Zde je však nejsilnější marketingovou silou sama komunita, která prostřednictvím dárcovského systému a stránek typu Patreon, kde je možné umělce na volné noze přímo finančně podpořit, dala vzniknout nejen několika různým směrům produkovaného obsahu, ale také specializovaným tvůrcům.

From Software sice dělá hry pro všechny, ale rozhodně ne pro každého. Pro lidi, kteří hraní nechtějí obětovat veškerý svůj čas, je těžké ponořit se do hry natolik komplexní a náročné, věnovat jejímu prozkoumávání desítky hodin a stejně riskovat, že neobjeví všechno. A tak je příjemnější o volném večeru místo k televizi zasednout ke streamu a prožívat hru zprostředkovaně i bez potřeby výkonného stroje či konzole.

Stream her pro jednoho hráče je takřka výlučně věnován buď walkthrough neboli projití hlavní příběhové linie hry, anebo vtipným prostřihům. Ve tvůrčím světě zaměřeném na video je však extrémně těžké prorazit, jelikož velkých ryb už je zkrátka mnoho. Souls a soulslike hry tak spadají do scény spíše undergroundové. S koncem dekády se však začínají dostávat do veřejného povědomí i díky Sekiru, které v prestižní anketě The Game Awards porazilo i Death Stranding legendárního Hidea Kodžimy.

Kam nemůže slunce, musí soulař

Videotvorba věnovaná Souls hrám by se dala dle obsahu rozdělit na několik kategorií: challenge, walkthrough, PvP a lore.

První kategorie, challenge, o sobě vypovídá už názvem. Zde můžeme najít sebemrskače, jako jsou například Otzdarva, SquillaKilla a LobosJ, kteří se místy až absurdně těžkými výzvami Mijazakiho her živí na plný úvazek, a přitom každý trochu jinak. Jedno ale mají společné. Hodnota jejich tvorby je vyčíslena na stovky tisíc dolarů.

Otzdarva začal s tvorbou videí v roce 2013 a už tehdy jako producent čistě obsahu z Dark Souls. Jako první a jeden z mála na světě dokázal dohrát Dark Souls 2 včetně všech DLC, aniž by byl jedinkrát zasažen kterýmkoli nepřítelem, což mu mezi fanoušky vyneslo nemalou prestiž i díky tomu, že je druhý díl nejdelší a mechanicky nejhůře zvládnutelný.

Kromě různých výzev také organizuje Who Wants To Be A Soulionaire, tematickou adaptaci soutěžního pořadu Chcete být milionářem?, který u nás uváděl Vladimír Čech. Avšak poté, co se rozhodl proběhnout celou trilogií Dark Souls bez zranění, jen aby byl zasažen posledním bossem poslední hry, se nervově zhroutil a odešel ze scény. Od té doby se věnuje převážně PUBG a Dead by Daylight a k dnešnímu dni má tento španělský streamer na 150 000 odběratelů.

SquillaKilla je držitelem mnoha světových prvenství, převážně v Dark Souls 3 a Bloodborne, kde se může stejně jako Otzdarva pyšnit průchodem hrou zcela bez zranění či bez jediného vylepšení postavy. Tento Angličan má na Twitchi přes 100 000 pravidelných sledujících a už od roku 2014 se věnuje jen Souls.

LobosJr, vlastním jménem Mike Villalobos, je z vybraných streamerů nejspíš nejznámější. K dnešnímu dni má přes 350 000 odběratelů na Youtube i Twitchi a jeho tvorba je zaměřená ne tak moc na speedruny a světová prvenství, jako spíš na komunitní Dark Souls mody a specifické výzvy. Sám se označuje jako Soulsborne masochista a ve svých videích používá mody, které náhodně prohazují nepřátele, předměty, či hru různými způsoby ztěžují a mění. Před streamováním Dark Souls byl zaměstnán studiem Bioware a spolupracoval například i na Star Wars: The Old Republic.

Když to umí, je to zábava. Když ne, tím lépe!

Cílovou skupinou výše uvedených streamerů jsou spíše zkušenější hráči, kteří ocení eleganci a lehkost, se kterou profesionálové odpravují nepřátele, nad nimiž běžně hráči tráví dlouhé hodiny. Publiku přístupnější a pro mnoho časově vytížených víkendových hráčů i zajímavější streameři se však rekrutují z řad opačných.

Vezměme si například sérii Prepare to Try, kterou spustilo v roce 2017 na svém Youtube kanálu IGN a která se stala tak úspěšnou, že po pouhém roce se projekt odtrhl a přerostl v samostatnou firmu. Dnes Gav Murphy, Daniel Krupa a Rory Powers, kteří streamují spolu, mají 44 000 odběratelů a jen přes Patreon je firma RKG Videos financována fanoušky za více než 25 000 dolarů měsíčně.

A co dělají jinak? Tři kamarádi hrají náročnou hru. Jeden z nich hraje, druhý, příběhu znalý, vysvětluje a třetí, hrou nepolíbený, dělá zvědavého Karáska a komentuje. Dokonalá atmosféra LAN párty s přáteli, komické situace i vhled do hlubších principů a příběhů hry. Vlna nostalgie a pocit plné účasti.

V podobném duchu streamování pro bandu kamarádů se stejnými koníčky funguje například i Nutz Gaming, který má na Youtube 152 000 odběratelů. Ten však postihla demonetizace, a tak funguje čistě na podpoře patronů.

Zřejmě nejznámějším milovníkem zejména Dark Souls a Bloodborne je Felix Kjellberg, známý spíše pod pseudonymem PewDiePie, který má na neuvěřitelných 102 000 000 odběratelů a Dark Souls je na jeho kanále jedna z nejsledovanějších sérií.

Samostatnou kategorii pak tvoří PvP, kterému suverénně dominuje francouzský youtuber Zekkai. Ten se specializuje pouze na Dark Souls 1-3 a tvoří kompilace svých nejlepších a nejzábavnějších duelů. S touto úzkou specializací se mu podařilo za čtyři roky fungování nasbírat přes 91 000 odběratelů.

Zekkai často spolupracuje i s dalším obdobným trýznitelem nově příchozích vystupujícím pod jménem Fighter.PL. Jeho kanál odebírá na 341 000 sledujících a Souls se věnuje už sedm let. Jeho produkce však zahrnuje i speedruny, výzvy a PvP cosplay videa, kde své postavy vzhledem i vybavením stylizuje do postav jako Deadpool, Yoda či Adolf Hitler.

Bylo nebylo

Když v roce 2011 vyšly první Dark Souls, měly už dva roky po světě pobíhajícího bratříčka. Demon’s Souls však pronikly do povědomí hráčů ve světě až o nějakou dobu později, a byť byly pionýrem svého žánru, byly to teprve Dark Souls, které kolem sebe vzbudily rozruch.

Mnoho textu už bylo věnováno mechanikám, které dělají z Dark Souls hru stejně tak záživnou jako frustrující. Když se však začne mluvit o příběhu série, jako by mnoho hráčů nemělo do diskuse čím přispět. Důvod k tomu je jednoduchý. Krom intra a občasné konverzace není hráči příběh jakkoli servírován, a tak mnoho adeptů skončí u přemýšlení, jak porazit následujícího bosse, aniž by se zamysleli, proč vlastně.

A není se čemu divit. Informace z popisků jednotlivých předmětů jsou jen jako střípky hodně důkladně rozbitého okna a aby byly správně pochopeny, je třeba vzít v potaz i mnoho dalších herních prvků, jako je například rozmístění textur, design lokací nebo poctivá analýza každého slova, které vám NPC řekne. Naštěstí je tu VaatiVidya.

Tento australský youtuber se zčistajasna objevil v roce 2012 a začal postupně vysvětlovat a analyzovat jednotlivé příběhy schované ve střípcích tohoto gigantického příběhového pozadí. Svým charakteristickým hlasem, přízvukem a podmanivým stylem vyprávění k dnešnímu dni nasbíral takřka 1 470 000 odběratelů a jen díky němu se zvídaví hráči mohou ponořit hluboko do propracovaného světa Mijazakiho génia.

Krom rozebírání samotných her využívá VaatiVidya svůj smysl pro detail i k analýzám trailerů, a tak už teď máme alespoň něco málo náznaků, na co se můžeme těšit třeba v nejnovějším plánovaném přírůstku z dílny From Software, Elden Ring, na jehož tvorbě se podílí i autor ságy Hra o Trůny, George R. R. Martin.

Nejen esportem je člověk živ

Dnes už zkrátka neplatí, že hraním her mohou vydělávat jen profesionální esportovci. Konzumenti videoobsahu nehledají jen adrenalin soutěživosti, ale i odpočinek, zábavu či trošku nostalgie po minulosti, kdy jsme ještě jako děti sedávali u počítače a snažili se přijít na kloub další hádance nebo projít další těžkou úrovní.

Není se pak čemu divit, že hra, která vrací zpět všechno to, co nám na starých a relativně jednoduchých hrách chybělo, a ještě něco víc, má tak zapálené publikum. A tak si připijme a zavzpomínejme na časy, kdy nám mámy tvrdily, že se hraním počítačových her rozhodně nikdy živit nebudeme. Nestává se totiž často, že by pravdu neměly.