Exkluzivně: Jak se vyvíjí Czech Soccer Manager 2022 a kdo jsou jeho tvůrci?

15. 9. 2021 18:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Koncem minulého týdne jsme vám mohli oznámit velkolepý návrat jedné české herní legendy: simulátoru fotbalového trenéra Czech Soccer Manager. Tedy, ona nikdy tak docela neodešla, vznikaly stále nové updaty, ať už ze strany vývojářů, nebo oddané komunity, ale ročník 2022 bude přeci jen rozsahem svých změn a vylepšení speciální. Jak přesně, si můžete přečíst v našem článku.

Pokud vás zajímají další informace, a o včetně těch zákulisních, pak jste na správném místě. Popovídal si se mnou totiž sám Petr Vašíček, hlavní vývojář a kreativní síla celého projektu. Následující odstavce se dotknou práce na novém ročníku, patálií s prastarým enginem i časových limitací, které dobrovolná dřina na podobném projektu přináší.

V jednoduchosti je síla

Tím, co bude všechny fanoušky přirozeně zajímat ze všeho nejvíc, jsou detaily nové verze, která je rozhodně tou nejambicióznější ze všech, co v rámci Czech Soccer Manageru v posledních letech vznikly. Zahrajete si nové soutěže v nových ligách, přepracovány byly evropské poháry, kutí se samozřejmě kompletní update soupisek.

Nejzásadnější změny jsou ovšem podle autora ty, které na papíře vypadají relativně banálně. „Největším rozdílem je uživatelské rozhraní. Zvýšili jsme rozlišení, zkrátka se tam toho teď vejde víc,“ vysvětluje Petr. „Snížili jsme také počet kliků potřebných k provedení celé řady akcí.“

Responzivnější ovládání a efektivnější interface znamená jednu věc: rychlejší, pohodlnější hraní. Což je pro CSM klíčové, protože tento fotbalový manažer se vždycky soustředil spíš na lehkovážnější, ne tak (místy až absurdně) hluboký zážitek, jaký nabízí celosvětový fenomén jménem Football Manager.

„Cílem nebylo hru dělat složitější. Od toho tu je Football Manager, pokud se někdo prohrabovat ve statistikách nebo mluvit na tiskových konferencích a vybírat tam možnosti jako v nějakém gamebooku,“ říká Petr. „CSM je uzpůsobený na rychlé odehrání sezóny, i když je pravda, že jsme doplnili nějaké mezery. Jsou tam teď statistiky, je to robustnější, člověk snad už nebude jen klikat a klikat a klikat.“

Zjednodušená hratelnost je pro žánrové veterány nebo spíš všechny, kdo fotbalovému světu trochu rozumí, okamžitě patrná. Vždyť stále existují jen čtyři pozice, brankáři, obránci, záložníci a útočníci, aniž by byly rozděleny na křídelníky, defenzivní varianty a tak dále.

Tahle abstrakce je ovšem nevyhnutelná vzhledem ke skutečnosti, že na hře kromě Petra Vašíčka a grafika Davida Mrnuštíka pracují pod vedením správce aktualizace Jindřicha Novotného především dobrovolníci z řad komunity, kteří jí nemohou věnovat sto procent svého volného času. Právě díky nim jsou do hry implementovány všechny možné týmy – a jeden člověk má často na starost jednu nebo více ligových soutěží najednou.

„Kdyby byli záložníci rozdělení na pravé a levé, obranné a útočné, bylo by to o hodně víc práce pro autory lig,“ říká Petr. „Podobné to je s čísly: Přemýšlel jsem, že by hráči mohli mít ta skutečná, jaká nosí v reálném světě, ale čím víc práce naložím autorům lig, tím víc se projekt opozdí.“

Statistiky ano, mobil nikoliv

Přesto je Petr pyšný na jedno výrazné vylepšení: skutečné statistiky z odehraných zápasů. Dřív totiž CSM poskytovalo pouze hrubý odhad čísel, jako je počet střel na bránu nebo úspěšné centry. Nyní je tomu jinak: „V předchozích verzích byly statistiky všelijaké. Něco se bralo z akcí a pak se to lehce náhodně dopočítalo. Člověk z toho neměl tolik zpětné vazby. Teď už se dozvíte skutečné zápasové statistiky, které odpovídají animacím. Výsledná čísla nevypadají tak realisticky v porovnání se skutečnými fotbalovými zápasy, ale aspoň hráč přesně ví, kde má slabiny.“

Celkem jasnou slabinou CSM jako takového je jeho prastarý technologický základ. „Pořád celou hru dělám v Delphi 5,“ říká Petr. „Mám na to virtual machine s Windows XP, kde to ještě jede. Zkoušel jsem to převádět na nové, ale je tam toho už strašně moc nekompatibilního. Vymačkávám z toho starého Delphi, co to jde, nemyslím si, že někdo přede mnou něco takového dokázal.“

Tím pádem nepřichází v úvahu skutečně fundamentální změna zápasové simulace, která zůstává prakticky stejná, jako byla v roce 1999 – a bohužel kvůli tomu padá i tolik žádaná možnost mobilní verze, která je prý tím vůbec nejvytouženějším artiklem na komunitním Discordu. Ale co dělat, když pracujete s digitálním ekvivalentem pazourku?

Nostalgie nestačí

Petr si samozřejmě uvědomuje, že jeho domácký produkt nikdy nemůže reálně vyzvat na souboj giganta ze stáje Sports Interactive. Přesto ale věří, že CSM v žádném případně není irelevantní, rozhodně ne v českém prostředí: „Prošlo si tím u nás hodně lidí, zvlášť ve světě fotbalu. Měli jsme kontakt s několika fotbalisty, mezi nimi byl jeden hráč základní sestavy reprezentace. Dostával jsem dopisy od lidí, kteří kvůli CSM šli studovat sportovní management, jeden z dorosteneckých trenérů Slavie na hře odrostl.“

(Mimochodem, soudě dle popularity našeho článku oznamujícího novou verzi si dovolím z celého srdce souhlasit s tezí, že Czech Soccer Manager je do českého hráčského povědomí zarytý opravdu hluboko. Viz nejčtenější články týdne, kterým CSM, spolu s pár dalšími, dominovalo.)

Co by podle Petra znamenalo, že nový ročník uspěl? Stačí potěšit pamětníky a opět sladce zahrát na struny nostalgie? Vývojář vrtí hlavou. „Chci, aby bylo CSM úspěšné jako dnešní hra, nejen vzpomínka na hezkou minulost. Chci, aby si k ní našli cestu noví hráči,“ říká. „Už nějakou dobu to je spíš takové retro a jeho relevantnost se vytratila. Chtěl bych si dokázat, že pořád ještě můžu udělat moderní hru, která se vyrovná ostatním hrám podobného charakteru.“

Indonéští sešívaní

Před Petrem, Davidem a jejich spolupracovníky ovšem leží ještě velká spousta práce, než nový ročník (snad) ještě během letoška vyjde. Například oblíbené scénáře, které vás uvrhnou do velice konkrétní situace (třeba z vás udělají trenéra klubu v poslední lize, který si zničehonic koupil miliardář), dost možná vydání nestihnou.

„Technicky je s tím dost problémů, vůbec to není triviální,“ vysvětluje Petr. „Pokud ale scénáře budou, určitě narazíte jak na úplně nové, tak i na ty staré, uzpůsobené novému ročníku.“

Není to zdaleka vše, na čem je ještě potřeba zapracovat. „Musí se dodělat reprezentace, ty fungují jen napůl,“ vypočítává Petr. „Musí se optimalizovat zobrazení, pořád tam něco problikává. Je tam pár bugů, o kterých vím, čekají mě menší nedodělky.“

Petr u projektu vysedává po večerech a o víkendech, když zrovna nepracuje v rámci svého běžného zaměstnání.

Hlavu vystrčil ještě jeden tak trošku legrační problém – až přílišná globalizace fotbalového přestupového trhu. „Chtěl bych, aby se nakupovalo hlavně v rámci kontinentu, jak je to ve skutečnosti,“ říká Petr. „V poslední verzi, kde jsou ligy napříč Afrikou, Asií a tak dále, do takové Slavie začali chodit hráči z Indonésie a kdoví odkud.“

Pomozte a/nebo hrajte

Práce je tedy rozhodně víc než dost, zvlášť na poměry projektu, který naplno nezaměstnává vůbec nikoho. I Petr u projektu vysedává po večerech a o víkendech, když zrovna nepracuje v rámci svého běžného zaměstnání – a dle svých vlastních slov se už nemůže dočkat, až bude intenzivní vývojová fáze za ním.

Pokud byste mu chtěli jeho břemeno trochu ulehčit, vždycky se můžete stát dobrovolnými pomocníky. Na Discordu v sekci #csm-tym můžete vývojáře kontaktovat a pomoct jim především s kompletováním a implementací jednotlivých ligových soutěží, kterých mají být desítky.

Jen si nemyslete, že si někde v Angole z rozpustilosti vytvoříte tým superhvězd. Dobrovolníci mají svázané ruce tím, že schopnosti hráčů většinou nesmějí překročit předem daný ligový průměr, takže nehrozí, že by fanoušek Žižkova ze svých druholigových miláčků udělal potenciální vítěze Ligy mistrů.

I tak ale můžete pomoct se zrodem projektu, který, ač neudělá díru do světa jako Kingdom Come nebo hry od studia Amanita, přesto má svou oddanou základnu fanoušků, kteří po novém ročníku téměř jistě skočí jako van der Sar po balónu. A kdo ví, třeba se splní i Petrův sen, že by ročník 2022 mohl přilákat nováčky, kteří ještě o CSM nezavadili ani prstem, ani myšlenkou.