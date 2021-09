Exkluzivně: Legendární Czech Soccer Manager se vrací v novém ročníku

10. 9. 2021 17:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Czech Soccer Manager. Jméno důvěrně známé všem fanouškům fotbalu a počítačových her, kteří byli hráčsky aktivní začátkem 21. století. Jde o simulátor fotbalového trenéra, dostupný zdarma a v češtině (jak by taky ne, když je vyvíjený Čechy), jehož první verze se na internetu objevila už v roce 1999.

A další se objeví letos. Fanoušci na stadionu, přivítejte potleskem Czech Soccer Manager 2022!

Hlavní vývojář Petr Vašíček a grafik David Mrnuštík od března pracují na nové verzi simulační legendy, která by měla spatřit světlo světa ještě v letošním roce. Modernizována bude především grafická stránka – původní hra byla limitována rozlišením 640x480, v novém ročníku bude tato archaická hranice konečně pokořena, což znamená přehlednější uživatelské rozhraní a zkrátka větší menu pro vašeho trenéra.

Co budete ve hře dělat? Samozřejmě koučovat vybraný tým, kterých by mělo být přes tisíc. Je to sice Czech Soccer Manager, ale nikdo vás nenutí sedat na lavičku v Ďolíčku nebo se snažit do Ligy mistrů dostat Sokolov. Klidně se můžete vrhnout rovnou do Premier League nebo libovolné jiné velké evropské soutěže.

Mezi vylepšení, která přináší nový ročník, patří přepracovaný systém evropských pohárů, který nyní odpovídá skutečnému stavu. Můžete se tedy těšit i na Evropskou konferenční ligu, jejíž historicky první ročník se odehraje v letošní sezóně a zasáhnou do něj i dva české celky, Slavia Praha a Jablonec (případně i Sparta, pokud skončí na třetím místě své skupiny Evropské ligy).

Nejen Evropou je ale trenér živ. V CSM 2022 nově za slávou a výdělkem zamíříte vítězit v klubových pohárech Jižní Ameriky a můžete zkusit vyhrát i tu Copu Américu, kterou si po dvou dekádách čekání letos konečně podmanil Argentinec Lionel Messi.

ZPRÁVA OD AUTORŮ: V současné chvíli hledáme spolupracovníky jak na tvorbu týmů, tak na testování – tam nejlépe se zkušenostmi z testování her nebo alespoň softwaru obecně. Pokud se chcete přidat do týmu, a podílet se tak na vzniku nového CSM, napište nám na našem Discord fóru do místnosti #csm-tym.

Hra běží na stejném zápasovém enginu jako vždycky, proto ani veteráni, kteří na CSM dvacet let nesáhli, nebudou přespříliš zmatení. Ročník 2022 si zachovává pro sérii typickou jednoduchost – vážně nečekejte do nejmenších detailů propracovanou simulaci, jakou může nabídnout takový Football Manager 2021, tohle je daleko rychlejší zážitek, v němž můžete na jedno sezení projet klidně celou sezónu.

Přesto se nějaké moderní výdobytky do hry dostaly, například možnost dlouhodobě sledovat hráče, lepší funkce stanovování cílů a vyhodnocování výsledků sezóny, fotbalisté mají osobní statistiky, ty zápasové se nyní odvíjejí přímo od dění na hřišti místo toho, aby si jich hra polovinu vymýšlela jako kdysi, systém si pamatuje karetní tresty napříč ligami a i v zahraničí se teď budou zlepšovat či zhoršovat hráči rovnou během sezóny.

Plánuje se také návrat oblíbených scénářů, jednoho z nejpozoruhodnějších prvků Czech Soccer Manageru. Hra vás ráda postavila do unikátní situace – jste tým z nejnižšího patra českých soutěží, který náhle získal obrovitánskou finanční injekci, nebo hrajete za trenéra FC Barcelona B, jehož banda mladíků a nechtěných hráčů se náhle octla v první španělské lize. Není jisté, jestli scénáře (nové i staré, adaptované) stihnou hned datum vydání, ale postupně se do hry určitě dostanou.

Hra bude, jako vždy, zdarma ke stažení na stránkách csmweb.net, kde také naleznete případná nová oznámení a zprávy z vývoje, spolu se stránkou na Facebooku, která slouží jako hlavní informační kanál. A tady na Games se nové verzi po vydání jistě podíváme na zoubek.