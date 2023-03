Diablo 4 má potenciál stát se nejlepším gaučovým koopem svého druhu

22. 3. 2023 18:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

V rámci gaučového kooperování se sice najde spousta jedinečných zážitků, ale tento druh zábavy se momentálně rozhodně nenachází na svém vrcholu. Kdo nejradši hraje ve dvou na jedné obrazovce, ten mi dá jistě za pravdu, že výběr je značně omezený a ty opravdu kvalitní hry by se daly vypočítat na prstech jedné ruky, možná dvou.

V rámci tohoto odvětví pak existuje ještě užší seznam kooperativních diablovek. Nevím, kolik z vás to tak taky má, ale moje drahá polovička ráda hraje hry v koopu, ale protože cokoliv z vlastního pohledu se neslučuje s ovládáním na gamepadu, jsme odkázaní na hry, v nichž není potřeba řešit kameru, tedy k diablovkám (a plošinovkám a Lego hrám, ale o těch tu nebude řeč).

Společnému hraní her jsme propadli s příchodem gaučového koopu ve třetím Diablu. Nahráli jsme se ho opravdu hodně, ale já jsem člověk, který rád zkouší nové věci, a tak jsem se začal pídit po dalších akčních RPG s možností lokálního hraní a zážitek porovnával právě s Diablem, které je přece jen svými kvalitami v žánru akčních RPG nejdál, ostatně mu propůjčilo i přezdívku.

Naštěstí se našlo pár skvělých diablovek, které zahnaly můj hlad po gaučové řeži. Například s takovým Victorem Vranem jsme si užili kopec zábavy a i třeba Minceraft Dungeons je překvapivě slušná kooperativní hra na takové to domácké bezstarostné koseníčko.

zdroj: vlastní video redakce

Většinou jsem se ale setkal s mrzením. Spin-off Darksiders Genesis je výborná diablovka, ale kvůli špatné kameře jsem si nedokázal užít hru ve dvou. Obrovské mrzení jsem měl s Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, který vypadal opravdu slibně a lákal na gaučový koop, aby se následně ukázalo, že plnohodnotného zážitku se dočká jen jeden hráč, zatímco druhý si může zabojovat jen tak pro srandu bez možnosti jakéhokoliv vývoje své postavy.

Warhammer: Chaosbane mě zase vůbec nebavil jako hra, ale jednou věcí si mě naprosto získal. Věcí, která byla nejbolestivější na jinak skvělé kooperaci ve třetím Diablu – správou postavy a inventáře. Kdo hrál Diablo III na jedné televizi ve dvou, ten ví, jak špatně byla hra v této oblasti nadesignovaná.

Dokud jste jen pobíhali po mapě a kosili vše, co se hýbe, byli jste v sedmém nebi a užívali si dungeon za dungeonem, jednu otevřenou lokaci za druhou. A kdo hrál jakékoliv Diablo, ten ví, že z monster padají tuny a tuny předmětů, které vás nutí neustále otevírat inventář a zjišťovat, jestli ten nový náramek nemá o bodík lepší statistiky.

Tak tohle v kooperaci v Diablu III vážně nefungovalo. Inventář a správa postavy, tedy levelování a podobné věci, zabíraly celou obrazovku a kdykoliv je jeden z hráčů vyvolal, vzal tomu druhému ovládání. Navíc věcí a expů během pár minut nasbíráte požehnaně, takže správa postavy a jejího vybavení není otázka dvou vteřin. A pozastavovat hru pro oba každých pár minut je opravdu neúnosné.

Proto jsme hru jeli na etapy. Vždy nějakou chvíli (třeba půl hodiny, možná i déle) jsme prostě jen hráli, zabíjeli, lootovali, naslouchali příběhu, dokud jsme si neřekli, že si dáme pauzu. Během ní si jeden hráč šel prohlédnout vše nové v inventáři a rozdělil si bodíky do schopností, zatímco druhý si odskočil na toaletu, zajistil přísun čerstvých tekutin, projel Facebook nebo si odklikal věcičky v idle hře na mobilu. Pak se role vyměnily, a jakmile měli oba hráči vyřešené všechny věci týkající se postavy, mohlo se zase na několik desítek minut jít skutečně hrát.

Nebyl to moc zábavný systém a bylo s podivem, že tak okrajová hra, jakou byl Warhammer: Chaosbane, si se správou postavy poradila na výbornou. Okno postavy se jednoduše objevilo na půlce obrazovky daného hráče, zatímco hra běžela dál, a druhý hráč tak mohl bez okolků pokračovat ve vraždění nepřátel. Okno bylo dokonce průsvitné, takže se nemohlo stát, že by se za něj ukryli nepřátelé.

Nyní se na nás řítí Diablo IV a na tomto místě se musím přiznat, že jsem ještě donedávna plánoval napsat úplně jiný komentář ve smyslu: „Diablo IV ještě nevyšlo a už mě zklamává na plné čáře“. Ještě donedávna totiž nepadla jediná zmínka o tom, že by Diablo IV obsahovalo gaučový koop. V obchodě PlayStationu byla uvedená jen online kooperace pro čtyři hráče. A my se s partnerkou už kolik let těšili, že si dáme společně nové Diablo!

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Pak ale proběhla první veřejná beta hry, během níž se ukázalo, že Diablo IV přece jen má gaučovou kooperaci. Na YouTube jsou videa ukazující, jak hladce se může druhý hráč připojit do hry kdykoliv během hraní, a co je ze všeho nejdůležitější, největší neduh trojky je pryč!

Už žádné přerušování hry, už žádné domlouvání se na zdlouhavých pauzách. Jeden hráč si prostě otevře svůj vlastní inventář na své polovině obrazovky a druhého hráče tím nijak neruší. Vlastně ani nejde o polovinu obrazovky, protože když mají oba otevřené inventáře, stále je uprostřed vidět značná část herního prostředí.

Inventář bohužel není průsvitný jako v případě Chaosbane, což činí hru o něco méně přehlednou pro dále hrajícího hráče, ale to nemám problém Diablu odpustit, když učinilo tak obrovský pokrok oproti svému předchůdci.

Chaosbane v této oblasti použil další skvělý prvek – postava hráče, který se zrovna rochnil v tabulkách svého inventáře, automaticky následovala hrajícího hráče, kterého tak neomezovala jedna výseč kamery a druhého to zároveň nenutilo dobíhat hrajícího hrdinu skrze již vyčištěné území.

I tohle bude ve čtvrtém Diablu přítomné, jen se, soudě dle bety, nejedná o plynulé následování, ale nehrající postava se prostě jednou za pár vteřin teleportuje do blízkosti hrající postavy. Opět něco, co se dá odpustit, když to celý zážitek jedině zpříjemní, urychlí a učiní intuitivnějším.

Musím vás upozornit na jeden zásadní fakt: Já sám jsem Diablo IV ještě nehrál. Videa od lidí, kteří to stihli, na mě ale udělala takový dojem, že jsem se o hru díky koopu začal opět pořádně zajímat. Ona mě totiž trojka bavila daleko víc ve dvojici než o samotě a když jsem se tenkrát dozvěděl, že v souvislosti se čtyřkou se o kooperaci vůbec nemluví, byl jsem vyloženě zklamaný a o hru ztratil zájem.

Teď už ale zase hořím nedočkavostí. Vždy jsem totiž choval v hlavě představu ideální gaučové diablovky, která se hraje jako Diablo III a používá systém inventáře z Warhammeru: Chaosbane. A tahle utopická představa se – zdá se – zhmotní ve čtvrtém Diablu, čímž pádem nemám mnoho důvodů nevěřit, že půjde o nejlepší gaučovou kooperaci v rámci akčních RPG. Sice předbíhám, ale ty předpoklady tu prostě a jednoduše jsou a já doufám, že se naplní.