Blizzard reaguje na betu Diabla IV. Proč se tvořily dlouhé fronty a co se slabým barbarem?

22. 3. 2023 11:38 | Novinky | autor: Jan Slavík

Nejspíš jste zaznamenali, že o víkendu proběhl uzavřený beta test Diabla IV, kterého se mohli zúčastnit majitelé předobjednávek a hráči, kteří získali přístupový kód v některé z reklamních akcí. Co si o hře prozatím myslíme a jakou předpovídáme budoucnost, se ostatně můžete dozvědět z našich dojmů z hraní.

Nelze se však divit jistým obavám – i při omezeném přístupu se zájemci museli prát s dlouhým čekáním na zalogování, než se vůbec mohli pustit do hry. A pokud jste měli smůlu a herní klient vám spadnul, mohli jste si frontu rovnou střihnout znovu, protože server nerezervoval místo, což celkovému zážitku samozřejmě dodalo poněkud nelichotivou pachuť.

Tento víkend se má uskutečnit beta test pro všechny a za dva a půl měsíce přijde ostrý start. Zvládne si to Blizzard podchytit, nebo se máme mentálně zocelit v očekávání dalšího technického a serverového chaosu?

Výkonný manažer Rod Fergusson a šéf vývoje Joe Shely poskytli rozhovor Eurogameru a nabídli bližší náhled, co a jak vlastně probíhalo. Víkend pro ně prý byl beta test v pravém slova smyslu, tedy událost, jejímž primárním účelem bylo vystavit systém zátěži a zjistit, jak se bude chovat.

Tím se ohrazují proti posunu chápání termínu, jelikož beta testy se dnes často prezentují jako marketingová záležitost a řada hráčů je považuje za ekvivalent demoverze. To ale nebyl případ víkendového testu. Zpětná vazba ohledně samotné hry vývojáře prý samozřejmě zajímá, ale prioritou byla zátěžová zkouška.

A proto to zpočátku zlobilo, jelikož tvůrci prostě zkoušeli, co si mohou dovolit. Prý to pomohlo, už během víkendu stihli přidat šest velkých oprav stability a tucty malých vylepšení. Do testu se zapojilo přes milion lidí a dlouhé fronty prý zpočátku vznikaly záměrně.

„Fronta někdy vzniká prostě kvůli tomu, kolik je k dispozici serverů. Ale ne vždycky, někdy ji můžeme vyvolat sami ručně, když chceme například zajistit, aby nedošlo k přetížení nějakého jednoho konkrétního aspektu, když ho zrovna zkoumáme nebo upravujeme. Takže nejde vždycky jenom o dostatek místa, někdy se prostě jen snažíte kontrolovat nápor na něco konkrétního, jako je třeba zápis do databáze, zatímco na tom pracujete,“ řekl Fergusson.

„A přesně to je případ, ke kterému došlo o víkendu. Nastavili jsme fronty, když probíhala práce, a jakmile bylo hotovo, mohli jsme postupně posilovat a fronty mizely. Protože ona to není exaktní věda – nevíte, kolik si můžete dovolit, aby se vám to nesesypalo. A tak jste radši opatrní a nastavíte delší frontu. Jakmile jste si jistí, že všechno běží, snížíte čekání na polovinu. A pak zas na polovinu. A nakonec se nečeká vůbec,“ dodal.

zdroj: vlastní video redakce

Řeč přišla i na Butchera, ikonického démona z jedničky, se kterým se můžete náhodně potkat i ve čtyřce. Což je jednak pochopitelně prachsprostý útok na nostalgii, ale také na život vašeho hrdiny, protože slavný řezník rozhodně není žádný otloukánek. Tvůrci se nijak nevykrucovali a s klidem přiznali, že se jedná o chůzi po provaze mezi nostalgií a novotami. Butchera všichni hráči značky moc dobře znají, ale fakt, že vás může přepadnout prakticky kdykoliv, má přidávat na mírné nervozitě a vzrušení, když k bitce dojde.

Mluvilo se i o designu dungeonů, konkrétně o faktu, že šlo zaznamenat stížnosti na poměrně jednotvárný design. Což je nakonec v pravda, prakticky ve všech kobkách bety jste dělali to samé. Osobně to nepovažuji za příliš velký problém, protože od Diabla tak nějak čekám to samé – bezhlavé vraždění démonů. Ale je fakt, že mustr „pobij, seber dva klíče, otevři dveře, pobij, dej si bosse, vypadni“ by se po čase mohl přeci jen zajídat.

Tvůrci k tomu dodávají, že dungeonů je ve hře přes sto, viděli jsme jich zatím sotva dvacet procent a všechny patřily pouze k jednomu biotopu, Fractured Peaks. Kobky v jiných biotopech prý zase mají svá specifika. A v endgamu budou k dispozici jejich nebezpečnější verze s různými modifikátory.

„Lidi si mohli vyzkoušet dungeony v jejich nejzákladnější podobě,“ komentuje to Fergusson. „Bude to něco jiného, až hráči zamíří do těžších verzí s použitím sigilů a uvidí, že je v kobkách najednou daleko víc monster s novými schopnostmi, která jsou posílena jednou tím a podruhé oním způsobem, zatímco hráč zas může dostat nějaké negativní efekty. Bude to úplně jiný zážitek.“

zdroj: Blizzard Entertainment

Nakonec přišla zmínka o rovnováze hrdinů. Možná jste sami při hraní naznali, že postavy na blízko se momentálně jeví být o něco slabší, zatímco rekové schopní útoků z dálky obraceli ďábly v prach bez větších problémů. Vývojáři připustili, že některé dovednosti, konkrétně třeba barbarovo Hammer of the Ancients, se nejspíš dočkají drobného posílení, ale hlavně nabádali, ať máme na paměti, že jsme viděli jen pětadvacet úrovní ze sta a že se hrdinové nedají balancovat pro každý jeden level.

V tom mají samozřejmě pravdu. Už teď je poměrně jasné, že většina síly vašeho hrdiny bude pocházet z výbavy. A zrovna onen barbar nosí čtyři zbraně, což znamená, že má o několik slotů pro gear víc než ostatní, takže bude moci využívat víc legendárních bonusů na předmětech.

Jenže pořádnou výbavu jednak nebyl čas získat a jednak v betě ani neexistovaly unikátní poklady, paragon skilly a nejvyšší třída legendárek, které jsou vyhrazené pro endgame. A barbar, který jich může nosit víc, tak v základu logicky nemůže být stejně silný jako ostatní, protože ve výbavě by pak zas na to konto všechny zadupal do země. Připojím se proto s výzvou: Buďme zdrženliví a s voláním po úpravách počkejme, až budeme mít regulérně postavené hrdiny.

Pro připomenutí – otevřená beta probíhá od pátku 24. března do neděle 27. a v jejím rámci si budete moci vyzkoušet i hraní za druida a nekromanta. Plná verze Diablo IV vychází 6. června, ale majitelé deluxe edicí se do hry podívají o něco dřív, pravděpodobně již 2. června.