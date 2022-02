Co se chystá na Switch? Přehled všech oznámení z Nintendo Direct

10. 2. 2022 16:30 | Téma | autor: Patrik Hajda

V noci na dnešek proběhl letošní první stream Nintendo Direct, který během 40 minut odhalil desítky her mířících v nejbližších měsících na Switch. Spoustu z těchto oznámení jsme pro vás zpracovali formou samostatných novinek, které všechny najdete níže, aby vám nic neuteklo. Prostor v tomto článku využijeme také k upozornění na zbylé hry, na které už se na webu samostatně nedostalo.

Kirby and the Forgotten Land – 25. března

Kvapem se k nám blíží další maskot Nintenda – růžová žravá koule Kirby. Asi největší šok v ukázce nastal, když Kirby pozřel celé auto a následně i automat na limonádu, které po sobě zanechal dávný svět v apokalypse, která jako by vypadla z oka The Last of Us.

Mario Kart 8 Deluxe: Booster Course Pass – 18. března

Není to nový Mario Kart, ale ten starý je pořád absolutní špica, takže nový obsah do něj vítáme s otevřenou náručí. Jedná se v podstatě o předplatné slibující během dvou let rozšířit počet tratí o dalších 48 převzatých z předchozích dílů série.

Pokračování legendárního Chrono Triggeru z dob prvního PlayStationu vyjde na Switchi v podobě remasteru JRPG Chrono Cross. Pokud znáte, zavzpomínáte, pokud neznáte, dostanete příležitost se seznámit.

Nintendo Switch Sports – 29. dubna

Po velmi úspěšném titulu Nintendo Wii Sports tu máme nástupce Nintendo Switch Sports, kolekci šesti sportů (později sedmi), u kterých do hry zapojíte i své tělo, jelikož se ovládají pomocí pohybových ovladačů.

Front Mission 1st: Remake – v létě

Pokud vám chybí akce s pořádnými mechy, můžete začít vyhlížet návrat dávné série Front Mission. Její minimálně první dva díly dostanou časem plnohodnotné remaky, přičemž první by měl dorazit do pár měsíců, zatímco na druhý si asi pěkně počkáme.

Xenoblade Chronicles 3 – září

Přestože třetí díl série obrovských JPRG ukáže, jak v budoucnu vypadají světy předchozích her, odehrávat se bude v úplně jiném světě a s jinými hlavními hrdiny. Stále však půjde o megalomanskou hru, jak to ostatně fanoušci mají rádi.

Splatoon 3 – v létě

Již třetí díl úspěšné multiplayerové střílečky, v níž jde zabíjení stranou a hraje se na přebarvování mapy, nemohl v Directu chybět. Víme o něm už rok a včera jsme se dozvěděli primárně to, že olihně se vrátí v létě.

RPG série Fire Emblem je jednou z těch, které má své místo v jiné hack-n-slash sérii Warriors. Vedle Dynasty Warriors a Hyrule Warriors existuje ještě řada Fire Emblem Warriors, která po prvním dílu z roku 2017 dostane pokračování.

Na obzoru je další sportovní Mario. Po tenisu a golfu se můžete těšit na fotbal, který má u Nintenda rovněž dlouholetou tradici. Mario Strikers: Battle League totiž navazuje na dvoudílnou sérii Super Mario Strikers, která v Evropě vycházela pod názvem Mario Smash Football.

Pět pěkných portů

Do jedné novinky jsme shrnuli i pětici veskrze překvapivých portů starších her, které se časem dostanou na Switch. 17. února dorazí kolekce tří her Assassin's Creed: The Ezio Collection, 20. dubna Star Wars: The Force Unleashed, 26. dubna Zombie Army 4: Dead War, v létě se můžete těšit na No Man's Sky a někdy v letošním roce ještě na Portal: Companion Collection s hrami Portal a Portal 2.

