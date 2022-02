Na Switchi si letos zahrajete No Man’s Sky, Assassina, Star Wars i Portal

10. 2. 2022 10:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V noci na dnešek jste mohli být svědky představení spousty her, které Nintendo chystá pro Switch v první půlce letošního roku. Pokud jste nekoukali, pak stačí sledovat Games.cz, kde postupně vypíchneme to nejzajímavější, a že toho bylo. V tomto článku se zaměříme na ryzí porty starších her, tedy žádné remastery, remaky ani novinky.

Velkým překvapením je oznámení switchové verze megalomanského vesmírného sandboxu No Man's Sky, který si na přenosné konzoli zahrajete letos v létě. Soudě dle úplného závěru traileru se záběry z hraní nebude verze pro Switch ochuzená o tunu zásadních updatů, kterými tvůrci ze studia Hello Games své zprvu nedopečené dítko dotáhli k velkoleposti. Dokonce by neměl chybět ani multiplayer.

zdroj: Nintendo

Dalším velkým překvapením je Portal: Companion Collection, tedy kolekce famózních a legendárních logických adventur Portal a Portal 2 od Valve. Ó jak je příjemné slyšet po dlouhé době hrozivě konejšivý hlas GLADOS… Kolekce nemá bližší datum než letošek a nebude jí chybět koop pro dva ve split-screenu, s lokálně propojenými konzolemi i online. Je zajímavé, že Valve portuje svou hru na Switch, když je to s blížícím se handheldem Steam Deck de facto konkurence.

zdroj: Nintendo

Třetím z překvapivých oznámení portů je akční Star Wars: The Force Unleashed z roku 2008. V tomto případě jde o port verze pro Nintendo Wii, což znamená, že budete-li chtít, můžete si fyzicky zašermovat světelnými meči s pomocí Joy-Conů. Zároveň tato verze umožňuje vyzvat kamaráda na šermířský souboj. Tak mu sdělte, ať si 20. dubna udělá volno, jelikož tehdy bude prošpikován.

zdroj: Aspyr

Do čtveřice další překvapení, i když opravdu jen malé. Na Switchi si to od 26. dubna vyříkáte spolu s až čtyřmi kamarády s druhoválečnými nemrtvými ve střílečce Zombie Army 4: Dead War. Na této konzoli už dávno fungují porty Zombie Army Trilogy a Sniper Elite 4 ze stejné série, proto není čtvrtý díl zombie odnože ničím vyloženě nečekaným. Potěší ale zahrnutí obsahu první sezóny season passu zdarma (pro trailer musíte na YouTube).

zdroj: Nintendo

Poslední z portů ukázaných v Directu žádným překvapením není. Jde totiž o Assassin's Creed: The Ezio Collection, kterou nám Ubisoft představil už v půlce ledna. Kolekce obsáhne trojici her Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood a Assassin's Creed: Revelations se všemi singleplayerovými DLC a podporou HD Rumble a dotykového ovládání. Zavzpomínat na jednoho z nejlepších Assassinů můžete od 17. února.

zdroj: Ubisoft