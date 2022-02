Kirby v novém traileru ukazuje svůj věčný hlad. Forgotten Land vypadá skvěle

10. 2. 2022 11:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší, náramně nabitý, Nintendo Direct přinesl také nové záběry z budoucího dobrodružství rozkošné žravé růžové koule jménem Kirby. Netradiční hrdina se v ní vydává do Zapomenutých zemí, které velmi výrazně připomínají postapokalyptickou realitu našeho vlastního světa. Pokud ale čekáte pochmurný zážitek ve stylu The Last of Us, jste na omylu.

Nebylo by to Nintendo, aby i do takto skličujících kulis nezasadilo hromadu roztomilých postaviček a předmětů, které bude eponymní hrdina moci zkonzumovat a přijmout tak jejich vlastnosti. Od minule mu navíc docela vyhládlo, a tak v rámci takzvaného Mouthful Mode (volně přeloženo jako Režim plné papuly) zvládá vdechnout třeba auto, automat na limonádu nebo dopravní kužel či řadu dalších předmětů denní potřeby.

Trailer také ukazuje široké možnosti vylepšování zbraňového arzenálu, naducaný rek se kolem sebe může ohánět třeba i obouručním mečem. Jeho úkolem bude záchrana kamarádů zvaných Waddle Bees ze spárů zlotřilého Beast Packu. Ve hře dostanete dokonce základnu v podobě města těchto malých pišišvorů, které se bude rozrůstat podle toho, kolik jste jich už stačili zachránit.

Nemohu si pomoci, ale Kirby and the Forgotten Land se začíná rýsovat jako jedno ze velkých překvapení letošního roku a při sledování traileru jsem měl chvílemi pocit, že se na nás chystá kvalitativní nástupce Super Mario Odyssey. Plně posoudit to navíc budeme moct už velmi brzy, hra totiž vychází už 25. března, samozřejmě exkluzivně na Switch. Užít si ji můžete sólo i v kooperaci s kamarádem.