Kirby se vrací, roztomilá růžová koule bude putovat postapokalypsou

24. 9. 2021 16:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z překvapení včerejšího Nintendo Direct bylo odhalení nové hry s růžolícím Kirbym v hlavní roli. Roztomilá (byť pěkně rozežraná) koule se o slovo hlásí po třech letech, kdy vyšel dosud poslední díl Kirby Star Allies, tentokrát ale přináší jednu velkou změnu.

Kirby and the Forgotten Land bude na rozdíl od z boku viděné plošinovkové minulosti plně 3D hrou. Kirby vydává do polotevřeného světa, který svou estetikou mírně připomíná postapokalypsu The Last of Us. Navštívíte opuštěná města, zábavní parky a další místa, která nesou stopy dávno ztracené lidské civilizace.

Ze hry se sice stala 3D skákačka ve svobodnějších úrovních na bázi Super Mario Odyssey, na Kirbyho zvláštní schopnosti se ale nic nezměnilo. I tentokrát umí převzít schopnosti zbaštěné entity, plachtit a uskakovat před nenechavými protivníky.

Termín vydání je stanoven na jaro příštího roku, do té doby se určitě ještě dozvíme další detaily.