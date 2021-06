Legendární tahová série Advance Wars dostane remaky prvních dvou dílů

18. 6. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak je dnes dobrým zvykem, herní studia mají silné tendence nehledět do budoucnosti, ale obracet se k bezpečnější minulosti a vytahovat z ní všemi tolik oblíbené kousky na dnešní světlo. Svého remaku se proto dočká i série Advance Wars z dob Game Boye.

Nintendo během své E3 konference odhalilo kolekci Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, ve které najdete dvě hry – Advance Wars z roku 2001 a Advance Wars 2: Black Hole Rising z roku 2003. Za kormidlem vývoje už nejsou původní tvůrci ze studia Intelligent Systems, ale studio WayForward, které obě hry opatřilo líbivější 3D grafikou.

Je dost dobře možné, že jste se kvůli stáří a podporovaným platformám k sérii Advance Wars nikdy nedostali. Je to i můj případ, ale musím říct, že to dost možná nebude vůbec vadit. Ono to totiž ani na dnešní poměry nevypadá vůbec špatně. Hra působí jako taková zjednodušená tahová strategie, avšak nepostrádající hloubku.

Po malých diorámách posouváte jednotlivé tanky a vojáky, s nimiž zaujímáte výhodné pozice na různých typech terénu. Řešíte palivo své motorizované armády, počítáte každý výstřel, dokonce můžete pěchotu přesouvat rychleji v transportérech. Mimo pozemní jednotky dojde také na vzdušná a vodní vozidla.

Ano, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp vypadá jako něco, co by dneska mohlo s klidem vyjít na mobilech a popravdě bych se za to vůbec nezlobil. Místo toho si ale pro tuto kolekci dvou omlazených klasik budete muset zajít do obchodu Switche, a to nejdříve 3. prosince.