Anno 1800 se loučí. Sbohem a vavřínový věneček!

1. 2. 2023 18:00 | Téma | autor: Pavel Skoták

Je to skoro neuvěřitelné, ale Anno 1800 má za sebou další ročník. Další silný ročník, nutno podotknout. Pravda, autoři ještě slibují poslední drobnosti a nějaké grafické balíčky pro zkrášlení hráčských metropolí, ale žádný další season pass, který by představil například indickou državu, do už tak přebujelého světa nedorazí. Čtyři sezóny musí stačit a hráči se teď ptají na jediné. Co bude dál?

Skromné začátky

Pokud vám snad před čtyřmi lety vydání Anno 1800 uniklo, připomeňme si ve stručnosti, o co jde. Zatím poslední přírůstek do série budovatelských strategií zavedl hráče do 19. století, doby zásadního technologického pokroku a velkých společenských změn. Hra rezignovala na pozemní souboje, zaměřila se především na budovatelskou a námořní část, a to rovnou ve dvou regionech. Ten první připomíná typickou západoevropskou kulturu, ten druhý hráče vzal do Karibiku mezi nejrůznější druhy plantáží.

Tento herní svět později rozšířila Arktida (nebo Antarktida), dále pak obrovský ostrov Crown's Fall, který nabídl to pravé budovatelské vyžití na velké ploše. V neposlední řadě se objevilo africké rozšíření a nakonec pompézní návrat do Nového světa.

Ve hře se postupně usadili také turisté, objevilo se přístavní zázemí inspirované hanzovními městy, potápění pro pradávné relikvie, vzducholodě nebo jako poslední také velký ostrov v Karibiku spolu s novou vrstvou obyvatel pro tento region.

Pokud se v popisu mírně ztrácíte, není to vaše vina, je to prostý doklad toho, jak obřím titulem se Anno 1800 v průběhu let stalo. Začít dnes zcela nový playthrough se všemi aktivovanými DLC dokáže být extrémně zahlcující. Od skromných začátků hra ušla obrovský kus cesty a nabídla obsah, který by vydal na samostatné nové hry. Pro ilustraci je skvělé se podívat například na některý průchod hrou na kanálu uživatele Nivarias, který se Anno 1800 věnuje pravidelně a pořádně do hloubky.

Autoři ze studia Blue Byte titul opečovávali od začátku do konce. A konec, o kterém ještě bude řeč, opravdu stojí za to.

Hacienda v Novém světě

Pro mě pojem „hacienda“ znamená hanlivé označení trošku sešlého, opráskaného domu, takového baráku na odstřel. Pro Anno 1800 ale Hacienda znamená první část čtvrtého season passu, který se celý věnuje dění v Novém světě.

Hacienda je speciální typ budovy a umožňuje hráčům postavit si takové malé město ve městě s unikátními stavbami pro jinak běžné třídy obyvatel, kteří ale mají vlastní požadavky. Chtějí víc piva, chtějí pálivou omáčkou a další dobroty. Za tím účelem jsou tu k dispozici speciální typy farem a produkčních budov dostupné pouze v rámci rádiu daného Haciendou. Děláte tudíž v podstatě stále to samé, ale trošku jinak.

Protože si člověk chce často vyzkoušet hlavně to nové, přidali autoři do hry novinku v podobě scénářů, které ve všech případech pracují s novou herní mechanikou jako svým ústředním motivem. Příběhy ze scénářů nabízejí prvky roguelike hraní a kosmetické odměny pro ty nejlepší budovatele. Hlavně ale slouží jako skvělý vhled do toho, jak nové budovy fungují. Zároveň, pokud nevíte, co děláte a nemáte zmáknuté herní prvky, vám zajistí opakované hraní, které se neomrzí, protože pokaždé objevíte něco nového. I kdyby to byla jen změna v tom, jak, kdy a kde budete stavět které budovy.

zdroj: Ubisoft

Sotva se hráči zabydleli ve svých Haciendách a proměnili jejich okolí v honosné dlážděné čtvrti stojící stranou plantáží, na nichž se lopotí běžní obyvatele, zakotvily ve hře vzducholodě. Pravda, poprvé se objevily už v rámci cesty do Arktidy, kde se staly nedílnou součástí kolonizace ostrovů se zemním plynem. V rámci čtvrtého season passu se ale objevují nové způsoby toho, jak vzducholodě stavět a jak je použít. V prvé řadě tu je rozdělení na bojové a přepravní typy a válčení se z mořských vln přesouvá i do oblak, k čemuž autoři přidali přístavní protivzdušnou obranu. Aby toho snad nebylo málo.

Spolu s příletem vzducholodí se do hry dostal systém pošty, který do té doby suplovaly jen uživatelské mody. Poštovní systém je propracovaný: Vzducholodě mají vlastní plošiny, poštovní systém je rozdělený na lokální, meziostrovní a mezikontinentální poštu, a pokud se budete o zásobování dopisy starat, bude růst i vaše populace a její spokojenost. Jinak řečeno, do často detailně rozpracovaného systému obchodních cest se vloží zcela něco nového a vy můžete začít opět plánovat a optimalizovat.

Vrcholem všeho je závěr čtvrtého season passu, který do hry přidal třetí úroveň obyvatel v Novém světě. Ti si říkají Artistas a jsou to umělci s opravdu netradičními potřebami. Mají zájem o pořádání karnevalů, lelkování na plážích, sledování kinematografu a drahé potraviny, jejichž výroba dá zabrat.

Každá část season passu navíc do hry přináší nějaké nové výrobní řetězce, které víc a víc spoléhají na čilou dopravu mezi regiony. Vzducholodě tudíž opravdu přijdou vhod a s tím, jak vám nová města rostou pod rukama, jich potřebujete víc a víc. Je to extrémně pohlcující zážitek, který už tak vynikající Anno 1800 posunuje na zcela novou úroveň.

V neposlední řadě se sluší zmínit, že kromě klasických potřeb pro přežití a vyžití ještě ve hře během tohoto season passu přibyla možnost zvýšit životní úroveň obyvatel a začít jim dodávat další typy zboží. Například i ti nejzákladnější vesničané z původního světadílu osmnáctistovky teď můžou být zásobeni mýdlem, moukou, dopisy a dalšími věcmi, které navýší populaci bez toho, abyste museli dál rozvíjet město na šířku. Potřeby jsou stále náročnější a náročnější, ale dobrý pocit z rostoucího města je stejně dobrý jako ten, který se objeví ve chvíli, kdy zjistíte, kolik vám najednou obyvatelstvo sype do kapes v rámci daní.

Všechno dobré musí skončit

Ubisoft a Blue Byte se po celou dobu existence hry opravdu činili a výsledek bych s čistým svědomím přirovnal k dlouhodobě udržovaným MMO nebo trilogii Total War: Warhammer, kam obsah také průběžně přitékal (a přitéká), díky čemuž tu s námi hry můžou zůstat ještě dlouho poté, co vyšly. Zároveň ale nejde o klasické dojení hráčů a vymačkávání každého centu z kapes – kosmetické balíčky je možné koupit zvlášť a season pass je smysluplnou investicí do rozšíření herního obsahu a mechanik.

zdroj: Foto: Ubisoft

Jak už bylo řečeno v úvodu, autoři oficiálně oznámili, že pro Anno 1800 neplánují žádná další rozšíření, pouze drobnější patche zkvalitňující hru a základní mechaniky. Zároveň prý ale horlivě diskutují nad tím, co bude se sérií dál. Těžko se dá očekávat, že by jí dali po tolika úspěšných letech s osmnáctistovkou vale, ale úkol, který před nimi stojí, je nezáviděníhodný. Která doba by mohla být pro budovatelskou strategii vhodnější než rapidní rozvoj 19. století?

Na závěr nezbývá než poděkovat autorům za ty krásné roky strávené budováním měst a osad. Zároveň je dobré zmínit fakt, že se Anno 1800 spolu se spoustou dalších her od Ubisoftu dostalo i na Steam, takže pokud pro vás doteď byla překážkou k hraní nutnost pořídit si dalšího herního klienta, můžete se bez obav pustit do hraní. Nebudete litovat.