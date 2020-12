ANNO 1800 je díky africkému rozšíření jednou z nejnabitějších strategií všech dob

4. 12. 2020 18:30 | Téma | autor: Pavel Skoták

Imperiální rozpočet je v plusu, pandemii v jedné z mých karibských držav jsem zdárně zažehnal, dovážená ropa se drží pod sto dolarů za barel, průmysl šlape jako hodinky, které po kilech vyrábí moje továrny, a lidem začínají být objevené kousky světa malé. Ano, konečně je líp! Kromě mírného pásu, Arktidy a Karibiku tak přišel čas podívat se zase někam jinam a přivést zaostalým domorodcům trošku kapitalismu a demokracie. Ještě jsme to nezkoušeli v Africe!

Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe

Podobně jako třeba kultura indická, je i ta africká v herním průmyslu zoufale opomíjená a často se smrskává na národ Zulu, v lepším případě třeba Etiopii v Civilization VI. Grandiózní zakončení druhého season passu pro vynikající ANNO 1800 se to snaží napravit a vede hráče právě na průzkum afrických savan a stepí v takzvané Zemi lvů.

Kromě tradiční porce hodin strávených budováním nové kolonie Land of Lions přináší i několik nových mechanik do nového i starého světa, které už tak obrovskou hru ještě nafukují, nutí vás oprášit své původní državy a zvážit menší společensko-ekonomickou přestavbu.

Land of Lions je velmi netradičním přírůstkem do ANNO 1800 i z jiného důvodu, kterým je důraz na roleplay a poznávání nové kultury a všech jejích náležitostí. Jde o velmi upovídané rozšíření, které hráči nabídne nejen spoustu nového k objevování při expanzi, ale také ho donutí v plné míře interagovat s novým regionem a jeho obyvateli.

Ti se tentokrát už neomezují na jednoho nebo dva podivíny, ale rovnou celou po ostrovech rozházenou a rozhádanou říši, v níž budete muset často rozhodovat o tom, na čí stranu se postavit, a v závislosti na tom bude pokračovat i vaše cesta.

Nelze se zbavit dojmu, že některé volby jsou trochu umělé, ale výsledek stojí za to. Poslední rozšíření druhého season passu je totiž poctivě rozsáhlé, no a sledovat objevování pozapomenuté historie a být zároveň strůjcem a ničitelem všeho s tím spojeného, je hořkosladký poklad.

S proutkem za vodou

Jednou z hlavních nových mechanik spojených s africkým světem je zásadní nedostatek vody a úrodné půdy. Vývojáři proto přidali nutnost zavlažovat většinu plantáží a zásobit vodou také obyvatele nebo hasičské stanice, které musí být fyzicky napojeny na vodovodní systém.

To nabízí několik úskalí a radostí zároveň. První je logická nutnost stavět farmy buď na zelenajícím se okolí vodních toků, nebo natáhnout vodu pomocí sítí čerpadel do méně úrodných částí ostrova. S tím ovšem souvisí fakt, že takové vedení vody je omezeno na počet políček, která dokáže jedno čerpadlo zásobit, a zároveň mají ostrovy zhruba čtyři místa, na něž lze čerpadla umístit.

Aby toho nebylo málo, místo si pro sebe zabere například jedna z budov nezbytných pro výrobu knih, a tak si musíte při plánování města dát opravdu záležet na tom, co všechno si ještě zaslouží čerstvou vodu, a které části už se bez ní musí obejít.

A co je na tom dobrého? Při designu afrických držav se můžete neuvěřitelně vyřádit. Systém cest, budov a kanálů s vodou dělá z Land of Lions dost možná nejkrásnější část celého ANNO 1800 a ve chvíli, kdy si hliněné chatrče začnete vylepšovat a doplníte do města nejrůznější okrasné prvky, je čirá radost jen sledovat ono drobné lidské hemžení na monitoru. Do toho zapojte například nové přímořské solné doly, nejrůznější barevné plantáže nebo exotickou faunu a flóru a dostává se vám do ruky nádherný mix, od něhož by se mohla nejedna hra hodně učit.

S tím, jak kolonizujete nové ostrovy a rozšiřujete svoje portfolio surovin, musíte mít na paměti nutnost mezikontinentálního obchodu, protože jednotlivé suroviny nezbytné k rozvoji se nacházejí v různých částech světa a plánování automatizovaných obchodních cest nebylo nikdy důležitější. Jakmile ovšem začnete vyvážet exotické suroviny do domoviny, čeká na vás ještě jedno zásadní překvapení.

Nenažraní kandidáti věd

Dalším zásadním přírůstkem v Land of Lions je totiž nová společenská třída akademiků pro váš domovský kousek světa. Ten si žije už nějakou dobu vlastním životem a užívá si ho i díky rumu a kávě dováženým z Karibiku nebo ropě z Arktidy.

Díky obrovské knihovně v Africe a touze po vědění se ale do vašeho hlavního města rozhodla nastěhovat třída vědců, kteří mají velmi vysoké nároky na životní standard, a je tak třeba zásobovat učence v tvídovém saku například kvalitním čajem nebo ilustrovanými knihami z Afriky, kam ovšem v mezičase musíte často dovážet suroviny na jejich výrobu. Plnohodnotný outsourcing do třetího světa v ANNO 1800 jednoduše nenajdete.

zdroj: Ubisoft

Jakmile se v hlavním městě začnou usazovat vědci, potřebujete je nějak zaměstnat a od toho existuje nová obří budova – Akademie věd. Ta slouží jako hlavní odbytiště nabušených vědátorů, kteří vám na oplátku za královskou péči budou poskytovat nejrůznější vylepšení pro vaši rozrůstající se říši.

Pokud jste tedy měli z nějakého důvodu pocit, že vás ANNO nudí a nemáte v něm dostatek aktivit a mikromanagementu, vyvede vás nový přídavek z omylu. Land of Lions by teoreticky obstála jako samostatný datadisk prodávaný za dvacet, pětadvacet eur, protože nabízí opravdu neuvěřitelnou porci obsahu.

Chytré plánování

Krvavé hardwarové nároky gigantického světa sice zůstávají beze změny, ale o to lepší dojem ze hry člověk ve výsledku má. Pokud máte to štěstí a disponujete rozehranou hrou na vysoké úrovni místního rozvoje, užijete si rozšíření naplno a v podstatě v klidu a bez vyrušování.

Pokud se ovšem rozhodnete začít zcela novou hru v sandboxovém módu, je snadné propadnout v některých místech panice, protože než začne impérium vydělávat tolik, aby uživilo až pět regionů, obchod mezi nimi a důstojnou flotilu válečných lodí, musíte se připravit na klidně až desítky hodin poctivého budování.

Dá se naštěstí omezit počet regionů, s nimiž budete ve hře operovat, ale zároveň se nelze zbavit dojmu, že pak hra není úplná. Člověk jednoduše chce budovat obrovskou polis v Cape Trelanway, chce vyhřívat svoji arktickou anabázi a nad tím vším chce spravovat základní domácí ostrovy a Karibik, které se vypnout nedají.

Když k tomu přidáte Land of Lions, tvoří ANNO 1800 jednu z nejrozmáchlejších budovatelských strategií, a to nejen na současném trhu, ale i s přihlédnutím k bohaté historii žánru. Což je skvělé, ale je potřeba přistupovat k takto obsáhlému dílu s maximální opatrností. Pořídit si kompletní edici není zrovna levná záležitost a pro nováčky je pak velmi snadné nechat si hromadu možností a mechanik přerůst přes hlavu.

Chce to čas, chce to péči, chce to trpělivost. Odměnou je titul, který i díky Land of Lions zůstane nainstalovaný ještě roky poté, co vznikne nové ANNO. A teď mě omluvte, musím jít nakrmit lvy.