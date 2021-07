Spellcaster University – recenze skvělého simulátoru školy čar a kouzel

1. 7. 2021 18:30 | Recenze | autor: Pavel Skoták

Pokud existuje herní činnost, v níž jsem se začal v posledních letech opravdu vyžívat, je to management. Přesněji mikromanagement. Dejte mi do ruky titul, ve kterém se budu o něco starat a sledovat, jak mi to roste pod rukama, a budeme kamarádi!

Spellcaster University se stala mou nejlepší přítelkyní. Je to sice nenápadná nezávislá hra, ale stojí na překvapivě pevných a funkčních základech, díky nimž vás očaruje svým neopakovatelným kouzlem. Doslova.

Nemrtví jsou na cestě!

Premisa budovatelsko-manažerské strategie Spellcaster University je velmi jednoduchá. Kouzelnický svět v cyklech úpí pod nájezdy zlovolných nemrtvých a vaším úkolem je ochránit existenci kouzelníků a mágů všech druhů napříč několika misemi. Těch je ve hře víc, než je potřeba, takže si budete vybírat podle jednotlivých oblastí a podle toho, na jakou výzvu se zrovna cítíte. Rozhodně se tím zvedá znovuhratelnost, kterou umocňují i další aspekty, ale o tom až později.

Další čas strávíte budováním čarodějnické univerzity na hřbetu plovoucí želvy a plněním questů, s jejichž systémem se dostatečně dobře seznámíte během předešlého hraní. Ve výsledku je tak před vámi herní doba vyšších jednotek hodin, což ze Spellcaster Univezity dělá skvělou odpoledně-noční hru, do které se člověk s radostí pustí znovu v podstatě okamžitě po prvním dohrání.

Nežertuji. Opravdu jde o natolik chytlavý zážitek, že jsem kvůli němu nejen nespal, ale zároveň se pouštěl do opakovaného hraní v tu samou chvíli, co jsem kampaň dokončil. A to se mi vážně nestává moc často.

Moudrý klobouk

Hned po tvorbě erbu se pustíte do prvních nesmělých krůčků na cestě k magické dokonalosti. Hra kombinuje vykládání karet, generování různých druhů many a udržování reputace s frakcemi rozesetými po zbytku světa – je sice trošku škoda, že devadesát procent z nich je na každé mapě stejných, ale ty zbylé dokážou celkovou hratelnost příjemně zpestřit.

Ještě než ale začnete navazovat a utužovat vztahy, musíte začít budovat samotnou univerzitu. Za tím účelem míváte k dispozici ta nejzákladnější „křídla“ – hodovní síň, noclehárnu a případně další, která získáte během hraní. Zároveň můžete začít přijímat první studenty a zakládat pro ně první koleje. Roli potterovského Moudrého klobouku si střihnete sami a rozdělovat studenty budete buď podle vlastních sympatií a antipatií, nebo podle mnohem efektivnějších klíčů.

Každá kolej, kterou založíte, totiž má k dispozici dva pasivní perky zlepšující schopnosti studentů. Některá kolej bude efektivněji zvládat vybranou oblast magie, jiná se zase pyšní obecnějšími výhodami jako například větší motivací k učení jako takovému nebo odolností proti hladu.

Každého studenta definují vlastnosti rozdělené do tří kategorií – inteligence, finanční zázemí a inklinace k dobru nebo zlu po vzoru Dračího doupěte. K tomu mají i konkrétní predispozice, které můžou korespondovat s kolejí, do níž studenta přiřadíte (což je žádoucí), ale taky nemusí.

Škatulata se budou hýbat podle vašeho vlastního nastavení kolejí i univerzity a vy si pochopitelně můžete vybrat, jestli studenta vůbec přijmete ke studiu. Má smysl vzít hlupáka s velkými finančními zdroji, nebo investujete z vlastní kapsy do chudého génia? A máte pro jejich ubytování dost prostoru? Nebudou trpět hladem? Jaké typy obědů studentům nabídnete?

Až do takových detailů je potřeba o nabírání studentů a správě vlastních financí uvažovat. A to jste, pěkně prosím, ještě ani nepřijali žádného učitele!

Neslyšíš odbojářské řeči?

S tím, jak rozšiřujete svoji univerzitu o základní obytné a stravovací prostory, je čas začít přemýšlet i nad samotným formátem vzdělávání. Distanční výuka přes Zoom naštěstí nehrozí, ale musíte se rozhodovat mezi pěti učebními disciplínami. Máme tu obligátní rozdělení na magii Světla a Stínu, tu doprovází dvojice Příroda a Arkána a poslední do svaté pětice je Alchymie. Ty všechny se pak dělí ještě do tří dalších podoborů – například studenti přírodních věd sáhnou po botanice, péči o kouzelné tvory nebo druidismu.

Jednotlivé koleje můžete specializovat na konkrétní obor nebo jejich kombinaci, a vychovávat tak arcidruidy nebo třeba paladiny, lichy a podobně. Jenže než se studenti dostanou do absolventské fáze, je potřeba jim zajistit kvalitní vyučující.

zdroj: WhisperGames

Ve chvíli, kdy za studiem získané body (nebo peníze) postavíte novou učebnu, automaticky si najmete nového profesora. Na výběr bývá ze dvou, přičemž mají stejné atributy jako studenti. Někteří jsou nudní, jiní staří a pomalí a přesun z lektorny na výuku jim hrozně trvá. K tomu ale disponují trojící vlastností – inteligencí, aprobací a začleněním sebe sama do čarodějnických odborů. To všechno ovlivňuje jak kvalitu výuky, tak množství peněz, které do takového profesora budete investovat.

Ve výsledku chcete dosáhnout optimálního poměru cena-výkon a posílat ke správně zvoleným profesorům správně zvolené studenty v rámci jednotlivých kolejí. Když se vám to povede, budete z toho těžit – absolventi zvyšují prestiž univerzity a zároveň většinou nabídnou nějaký okamžitý absolventský efekt, například manu z vystudovaného oboru, pasivní bonus ke vzdělávání dalších generací a podobně.

Nikdo nečeká kouzelnickou inkvizici!

S tím, jak vaše univerzity rostou, začnou o ně projevovat zájem i vaši sousedé: farmáři, pan král, orkové, dobrodruhové, inkvizice nebo samotní nemrtví. Co chvíli vám totiž manažerské plány rozbije nějaká ta náhodná událost vyvolaná jednou z frakcí, která může vyústit buď v zisk, nebo postih, v závislosti na vaší volbě.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, některé odpovědi vyžadují určité predispozice, a tak třeba Inkvizici chystající se vás obrat o peníze můžete uchlácholit tím, že máte k dispozici specifickou budovu pořízenou za magii Světla. Tím fanatikům naznačíte, že jste vlastně ti hodní na jejich straně.

Farmářům pomírají krávy, co s tím? Můžete je vyléčit alchymií, druidismem, nebo je obětovat temným silám, pokaždé s jiným efektem na vaše vzájemné vztahy i zásoby many pro další expanzi univerzity. A protože by bylo nefér nechat všechno na náhodě, máte možnost posílat k jednotlivým frakcím i svoje speciální posly – morčata. Spellcaster Univerity se totiž nebere vůbec vážně a je to velmi dobře, protože to hře přidává tu správnou příchuť, díky níž se z generického mikromanagementu stává zábava na všech úrovních.

A takhle si tu žijete. Budujete univerzity, udržujete vztahy, vychováváte kouzelníky, plníte úkoly a čekáte na doběhnutí časového limitu, který ukončí každou mapu příchodem nemrtvých jednotek. Vy jakožto motivovaní pedagogové se ale nevzdáváte a pokračujete zase o region dál, jen abyste se dřív nebo později dostali ke střetnutí na želvě.

Třešničkou na dortu je možnost během jednotlivých epizod vyrazit se svými studenty na výpravu. Dobré vztahy s gildou dobrodruhů tomu napomáhají, nicméně v praxi jste na to sami. Postupujete patry vybraného dungeonu se čtveřicí studentů, bojujete, vykládáte karty a získáváte cenné zdroje pro zlepšení akademie. Hra by se bez tohoto módu obešla, ale jeho hraní zároveň nijak vypadává z celkového konceptu.

Kouzlo nečekaného

Spellcaster University je jednoduše řečeno skvělá hra. Splňuje všechno, co jsem od ní čekal, a byť nezíská ocenění za grafiku ani se na ni nebude vzpomínat jako na přelomový titul v rámci žánru budovatelských strategií, je to prostě zábava.

Musíte se naučit přizpůsobit plán budování akademie nečekaným zvratům. Musíte se naučit být šikovní diplomati vyznávající teorii „vlk se nažere a koza zůstane celá“. Zároveň budete nadšeně rozhodovat o osudech více či méně nadaných studentů a sledovat, jak ti neposední končí ve vašem vyšperkovaném vězení, aby se naučili slušnému chování.

Mohl bych si postěžovat na kratší délku, nutnost často zoomovat do rozlezlé univerzity, abych mohl provádět drobné úkony a podobně, ale jsou to jen drobné pihy na kráse hry, která stratégy a budovatele rozhodně nadchne. Většinu času je to vpravdě magický zážitek.