Pikmin 3 Deluxe – recenze

6. 11. 2020 18:30 | Recenze | autor: Adam Homola

Pikmin stál vždycky stranou. O prestižní úrovni Maria, Zeldy či Pokémonů si může nechat jen zdát a ze sna ho neprobudil ani jeho třetí díl. Navzdory originálnímu konceptu i nepopiratelným kvalitám se z trojky nikdy nestal masový hit: Možná za to mohlo neoblíbené Wii U, možná nepříliš mainstreamový koncept, možná absence ikonického protagonisty.

Ať už to bylo čímkoliv, Pikmin 3 nad tím může mávnout rukou a soustředit se na reparát. Nintendo svůj přehlížený klenot vysvobodilo z rezavějícího vězení Wii U, dofouklo obsah, vylepšilo mechaniky a s přízviskem Deluxe ho posílá na nesrovnatelně populárnější Switch.

Infantilní hardcore RTS

Pikmin 3 Deluxe je do jisté míry typickou hrou Nintenda. Pod infantilní slupkou totiž šikovně skrývá hratelnost, která umí uspokojit jak malé, tak velké. Hratelnost, která umí být relaxační stejně jako nekompromisní. Samo Nintendo popisuje Pikmin 3 jako mix akce a strategie, což bych podepsal, jen bych k tomu přidal ještě logické puzzly. Je to opravdu zvláštní žánrový mix.

zdroj: Nintendo

Ve své podstatě je celá hratelnost založená na efektivní správě jednotek a na snaze vytěžit z nich a z prostředí maximum. Na to máte vždy určitý časový limit, určitý počet Pikminů a je na vás, kolik se vám toho podaří stihnout.

Ve každé z úrovní musíte sesbírat co nejvíc surovin, zabít co nejvíc nepřátel a udržet naživu co největší počet jednotek. Připomíná vám to něco jako realtime strategii? Inu, on jí Pikmin 3 vlastně tak trochu je. Což uvidíte za chvilku, až se naplno pustím do vysvětlení herních mechanik.

Pohádkový sci-fi survival

Pikmin 3 je typickou hrou Nintenda i co do příběhu. Ten můžete prakticky ignorovat, ale pro formu: Na začátku ztroskotáte s vesmírnou lodí na cizí planetě a musíte přežít. Dát se dohromady, najít cestu k lodi, najít dostatek potravy, další členy posádky i různé součástky. V kůži Alpha se vydáte vstříc dobrodružství, jen abyste byli zakrátko s Brittany a Charliem v plné síle.

Na hledání všeho potřebného nebudete sami. Cizí planeta, která v lecčem připomíná Zemi, je plná podivně roztomilých tvorečků jménem Pikmin. S těmi navážete spolupráci hned na začátku a oni vám budou až do konce hry oddaně sloužit. Když něco potřebujete, jednoduše na to doslova naházíte potřebný počet Pikminů, kteří vám jsou neustále v patách. Když je chcete dostat zase zpátky, stačí písknout na píšťalku zabudovanou ve skafandru a už cupitají k vám.

Vaším primárním cílem je neumřít. Od toho je v každé úrovni několik kusů ovoce, které musíte najít a vymyslet, jak ho s pomocí Pikminů dostat zpátky k lodi. Jakmile vám dojdou zásoby ovocné šťávy, je konec. Hra se může tvářit jako drsný mimozemský survival, jenže ve skutečnosti se strachem klepat nebudete – ovoce je všude dostatek a dostat se k němu není zas tak těžké.

Multitasking pro začátečníky

Klíčové je, že jakkoliv podivně může koncept Pikmina znít, je v praxi zábavný na všech úrovních. Na samotném začátku, kdy si jen tak bezstarostně chodíte a prozkoumáváte cizí planetu, i na samém konci, kdy už žonglujete s několika úkoly a pomocí desítek Pikminů najednou řešit hádanky i nepřátele zároveň.

Vtip je v tom, že když nechcete, tak s nimi (v 90 procentech případů) žonglovat nemusíte. Prakticky celou hru můžete odehrát relativně pomalu a v klidu. Jen se musíte smířit s tím, že takovým tempem toho za jeden den moc nestihnete.

Je to vlastně, jako byste chtěli v rychlé realtime strategii, řekněme třeba ve StarCraftu, celý zápas jen ležérně odklikat myší. Ano, jde to a hezky si zahrajete. Jenže všichni dobře víme, že to pravé ořechové se skrývá ve zručném ovládání klávesnice a hodně vysokých APM.

Pikmin 3 Deluxe má sice do komplexity a rychlosti StarCraftu hodně daleko, ale taky na sebe v kampani kupí jednu vrstvu za druhou. Pozvolna se dostáváte k dalším členům posádky, zákeřnějším nepřátelům, složitějšímu terénu, větším enviromentálním hádankám a novým druhům Pikminů.

V ideálním světě byste se měli poměrně brzy naučit jednotlivé druhy Pikminů kombinovat. Třeba červené pošlete do souboje s ohnivým monstrem, žlutým zavelíte rozbít elektrickou bránu, zatímco s modrými budete sbírat ovoce z vody. Každý druh Pikmina umí něco jiného, ale zároveň existuje hned několik činností, které zvládnou všichni – třeba přesuny ovoce, stavění mostu nebo útoky na většinu druhů nepřátel.

Systém kámen, nůžky, papír tu není nijak přísný a spíš na něm staví logické hádanky než souboje. Právě díky různým schopnostem různých Pikminů je hra tak trochu i metroidvanií – často máte před očima něco velice lákavého, jen zatím netušíte, jak se k tomu dostat. Někdy vám na to může chybět jen trocha důvtipu, jindy specifický druh Pikmina a někdy třeba speciální předmět.

zdroj: Nintendo

V relativně rozsáhlých úrovních máte poměrně dost svobody a určitě nemusíte cupitat jen lineárně tam, kde vás chce mít hra. Do některých úrovní se navíc během kampaně vrátíte a díky novým Pikminům se v nich dostanete zase o kus dál.

Pikmin 3 je zábavný hned od začátku, ale sám na sobě jsem zpozoroval, že mě s každou další úrovní baví víc a víc. Vymýšlet, jak se někam dostat, jak efektivně zmultitaskovat tenhle puzzle či tamten souboj je super, a když se vám podaří všechno udělat tak, že vám pak najednou k lodi přinesou Pikmini několik kusů ovoce, nepřátel a ještě třeba hledaný předmět, všechno krátce před koncem dne, máte z toho blažený pocit dobře odvedené práce.

Zase ten multiplayer

Dalším důvodem pro hodnotící zkratku: „No jo, je to Nintendo!“ je multiplayer. Celý Pikmin 3 Deluxe můžete odehrát v lokální kooperaci (splitscreen), které není moc co vytknout. Je zábavná a nabízí příjemnou variabilitu: Ostřílený hráč může bojovat s monstry, zatímco méně zkušený může třeba jen pobíhat po prostředí a sbírat ovoce. Nebo mohou oba hráči spojit síly a dělat všechno společně.

V kooperaci je hra také přirozeně jednodušší, protože nemusíte všechno multitaskovat sami. A vedle kooperativního procházení kampaně a doplňkových misí si můžete dát i kompetitivní a neméně zábavný režim Bingo Battle (taktéž splitscreen), kde se s kamarádem předháníte ve sbírání ovoce a příšerek, a můžete si dokonce i navzájem škodit a sabotovat postup.

Bohužel chybí jakýkoliv online multiplayer, který by se, obzvláště v těchto časech, opravdu hodil. Přesto měli vývojáři z nějakého důvodu potřebu implementovat nepřehledné globální online žebříčky. Jestli z nich dokážete vyčíst něco zajímavého a užitečného, tak vám gratuluju. Absentují taky jakékoliv lokální žebříčky, nebo alespoň předhánění se s kamarády, a pokud to ve hře někde je, nenašel jsem to.

Deluxe

Oproti původní hře je v Deluxe verzi navíc ještě řada nových misí a několik nových vedlejších příběhů, plus hra obsahuje všechna doposud vydaná DLC. Takže po obsahové stránce není Pikmin 3 Deluxe rozhodně žádný drobek, ale pořádný macek, který vám může vydržet solidní porci hodin.

Navrch je tu ještě nová obtížnost, encyklopedie, systém achievementů a podobné příjemné drobnosti. Znalce série mohou potěšit speciální mise s kapitánem Olimarem, jen jich není zrovna přehršel a v podstatě jde o variace toho, co jste dělali v některých misích v hlavní kampani. I přesto jsou ale zábavné – místo postupného prozkoumávání prostředí kladou mnohem větší důraz na multitasking a větší efektivitu ve správě jednotek.

zdroj: Nintendo

Nový je i systém nápověd, který jsem já během hraní prakticky nepotřeboval, ale pro nové, začínající či mladší hráče jde o příjemné pošťouchnutí správným směrem. A k tomu všemu je tu prý navíc ještě obrovské množství menších či větších vylepšení, aby se to celé lépe hrálo, takové to „quality of life“, což bohužel posoudit a porovnat nemůžu. Wii U jsem nikdy neměl, a Pikmin 3 mě tak v roce 2013 dokonale minul.

Nevábná všehochuť

Jakkoliv Pikmin 3 Deluxe příjemně překvapí hratelností, jeho vizuální stránka se moc nepovedla. Hra nevypadá lákavě po technické stránce a už vůbec není dostatečně „svá“. Chybí jí buď ještě výraznější stylizace, nebo precizní technické zpracování.

Pikmin 3 je sedm let starý a je to na něm vidět. Deluxe verze v tomhle případě znamená jen četné úpravy hratelnosti a rozšíření obsahu, na grafiku se tu prakticky nesáhlo, a kdybyste se mě zeptali na nějakou opravdu hezkou scénu či lokaci, docela bych se zapotil a nakonec asi nic nevymyslel. Hudba i zvukový design jsou tu moc příjemné, ale do konzistentně krásného Maria či kouzelné Zeldy má podivně vypadající Pikmin daleko.

Některé prvky v menu jsou lehce rozmazané, hrany objektů rozkostičkované a textury země moc hezky nevypadají. Do toho tu jsou kontrasty, kdy na cizí planetě narazíte na skoro perfektně vypadající realistické pozemské ovoce, jako je třeba jahoda nebo kiwi, které k podivné vesmírné komiksové lodi přesouvající malé příšerky skrze nepříliš hezké prostředí vůbec nesedí. Pikmin 3 Deluxe není vyloženě ošklivý, spíš vizuálně divný a nepříliš vábný mišmaš.

Reparát s vyznamenáním?

Majitelé Wii U ví, do čeho jdou. A pro všechny ostatní je Pikmin 3 Deluxe velice příjemné překvapení. Sice nevypadá nijak zvlášť lákavě, ale pod trochu zastaralým a obhroublým povrchem se skrývá velice zábavná, nápaditá a inovativní hratelnost, která se jen tak neomrzí. Svoje kouzlo, navzdory všem negativům způsobeným především pokročilým věkem, přeci jen má.