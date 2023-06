Farming Simulator 23 – recenze chudého příbuzného

24. 6. 2023 13:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Mít možnost zahrát si Farming Simulator kdekoliv a kdykoliv, to je prostě sen. A nijak nedostižný. Není to poprvé, co se série simulující práci na polích s těžkými stroji odvážila na mobily a hybridní konzoli od Nintenda – Switch. Ale přestože se jedná o uskutečnitelný sen, není to bohužel sen splněný.

Farming Simulator 23 není navzdory novému pořadovému číslu novou hrou. Je to stará hra ořezaná o zajímavé prvky předchůdce a špatně optimalizovaná pro již sedm let starý hardware. Pořád je to ale Farming Simulator na Switchi, což prostě má své kouzlo. Tak proč jsem z toho tak rozlícený?

Krátká rekapitulace předchůdce

Farming Simulator 22 z roku 2021, který vyšel na všech velkých platformách, byl nejlepším dílem série. Což vás možná překvapí vzhledem k tomu, že jsem mu dal jen 6 bodů z 10. To proto, že je sice nejlepší hrou v sérii, ale k dokonalosti má zoufale daleko.

Dvacet dvojka představila zajímavý systém výroby produktů, kdy jste sami mohli vytvořit celý řetězec – na poli sklidit své vlastní obilí, to rozemlít ve svém vlastním mlýně na mouku a z ní ve své vlastní pekárně upéct chléb. Chyběla jen možnost prodat ho ve svém vlastním obchodním řetězci, ale i tak už na tom člověk vydělal ranec.

Dvaadvacítka měla i další přidané kvality jako střídání ročního období a na něj navázané mechaniky, parádní animace jednotlivých strojů, krásné zemědělské modely (ostatní byla katastrofa), ale stále velmi zastaralý engine s prachbídnou fyzikou. A dvacet trojka je ve všem prostě ještě horší.

zdroj: Giants Software

Přístupnější neznamená zábavnější

Farming Simulator 23 je hra pořádně ořezaná na nejnutnější, ještě funkční jádro. Máte tu všehovšudy dvě nezajímavé mapy, na nichž chtě nechtě začínáte se 100 tisíci, mnoha traktory, nějakým tím dalším vybavením, slepicemi a poli připravenými k obdělání. Pokud byste si chtěli vše vybudovat od nuly, máte smůlu.

Zároveň mi tu velmi citelně chybí možnost si cokoliv z obchodu zapůjčit. Vozidla a náčiní si můžete pouze koupit a 100 tisíc stačí jen na máloco, rozhodně ne na to, co byste na začátku nejradši hned využívali. Že byste si třeba udělali balíky ze zbytků pokosené pšenice? Smůla! Nejdřív grind, potom zábava.

Hře ale nelze upřít, že je okamžitá. Zapnete ji, tutoriál vás moc nezdrží (ale ani vám toho moc neřekne) a už sedíte v kombajnu a sklízíte první pole a hned nato osedláváte traktor a pouštíte se do orby.

Pryč jsou složitější procedury vyžadující několik tlačítek pro zapojení různých vleček, jejich rozložení a uvedení do chodu. Tady prostě k čemukoliv nacouváte a automaticky se to zapojí, přičemž jediným tlačítkem rovnou pracujete.

zdroj: Giants Software

Nebudeš vlastnit výrobní řetězce své

Naštěstí nechybí možnost zapřáhnout AI pracovníky, kteří za vás zorají pole a zasejí plodiny, zatímco si děláte své. Jenom to své není nic moc. Na mapě mimo svoji farmu nemáte co dělat a na farmě můžete tak akorát pracovat na poli a sem tam se postarat o dobytek.

Jasně, co taky jiného byste ve Farming Simulatoru měli dělat, že? No tak třeba v plnohodnotném předchozím díle jste si svou farmu skutečně budovali, stavěli jednu specifickou budovu za druhou a rozjížděli onen výrobní řetězec.

To tady nejde. Výrobní řetězec tu je, ale můžete jen využít již existující výroby rozházené po mapě. Škoda. Zkrátka a dobře, budu se opakovat, ale Farming Simulator 23 je velmi, ale velmi ořezaná hra, která přišla o to dobré, co přinesl předchozí díl.

Není technika jako technika

U herní náplně to bohužel nekončí. Switch je sedm let starý hardware, což se samozřejmě musí někde projevit. A Farming Simulator 23 nejenže vypadá dost hrozně, výhledy do dáli jsou děsivé a roztřepené hrany všech modelů do očí bijící. Ono si tu můžete navíc nechat jenom zdát o nějakých alespoň 30 FPS a už tak přirozeně pomalá hra je vlivem chybějící plynulosti obrazu ještě úmornější. A fyzika je kapitola sama pro sebe – je stále skoro neexistující a není bezchybná, občas má svou hlavu a umí nepříjemně překvapit.

Nicméně nic z toho ve skutečnosti nemůžeme připisovat na vrub sedmi letům Switche na trhu. Proč? Protože vedle Farming Simulatoru 23 tu máme hru jménem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tedy propracované RPG v obrovitánském otevřeném světě, které s ničím takovým nemá problém…

zdroj: Giants Software

Jo i ne

Farming Simulator 23 je titulem, který stávajícím fanouškům série nemá moc co nabídnout. Pokud jste ochotní snížit svou laťku očekávání a požadavků na velmi nízkou úroveň v zájmu toho, že si budete moct zahrát Farming Simulator na cestách, dobře, má to určitý smysl, byť ve chvíli, kdy budete poblíž počítače či konzole PlayStation nebo Xbox, nebudete mít žádný důvod hrát nadále na Switchi.

Pokud se sérií nemáte vůbec žádnou zkušenost, pak by switchová verze mohla být jistou vstupní branou, jelikož bez všech těch komplexnějších simulačních prvků se jedná o přístupnou verzi Farming Simulatoru, na které si otestujete, jestli vás baví obdělávat pole, sklízet plodiny, prodávat je, vydělávat na nové stroje a tak pořád dokola.

A když vás to chytne, odložte Switch a pořiďte si předchozí ročník na výkonnější platformu, který je hezčí, plnější a obecně propracovanější, i když zdaleka ne dokonalý. Nebo zkuste vydržet do dalšího plnohodnotného, neořezaného ročníku, který třeba, s trochou štěstí, bude konečně tou vytouženou revolucí, kterou série potřebuje už mnoho let.