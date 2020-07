Vyzkoušeli jsme nový způsob, jak hrát Magic: The Gathering. A je to paráda

27. 7. 2020 17:00 | autor: Václav Pecháček

Nejúspěšnější karetní hře světa bych odpustil opatrnost a strach z inovací. Když to fungovalo doteď, tak proč se snažit něco měnit, že? Jenže Magic: The Gathering nestojí na místě. Magic: The Gathering uhání vpřed.

Chcete důkazy? Tak třeba zavedení nového, daleko lepšího typu mulliganu (možnosti vyměnit úvodní ruku). Nebo nový formát Brawl, který šikovně kombinuje oblíbené EDH s faktem, že ne všichni hráči Magiců mají alba narvaná patnáct let starými kartami.

Ale možná tím nejlepším důkazem je zcela nový formát Jumpstart. Slovy tvůrců: „Rychlý Magic, snadný na naučení, nesmírně zábavný na opětovné hraní.“ Slovy mými: Odvážný pokus, jak zkombinovat ty nejlepší vlastnosti dvou hlavních způsobů, jak hrát Magic: Constructed a Limited. A pokus velice povedený.

Jedno(síla)duchost

Když Wizards of the Coast nový formát poprvé představovali, vlastně jsem úplně nerozuměl tomu, jak bude v praxi vypadat. „To přece nemůže být tak jednoduché,“ říkal jsem si. Jenže ono je. Princip je naprosto primitivní: Vyberete si jeden speciální tematický booster. Pak druhý. Pak je otevřete. Pak je smícháte. A pak hrajete proti soupeři, který udělal to samé.

Tematické boostery obsahují 20 vzájemně synergických karet včetně landů. V jednom jsou třeba upíři, co lítají a kradou nepříteli životy. V jiném zase kočičky, které se navzájem posilují countery. Nebo si můžete vybrat duchy, piráty, dinosaury… Objevují se zde jak karty z bohaté historie Magiců, tak i některé zcela nové, které dokreslují některá v minulosti méně zastoupená témata.

Vy tedy ze dvou takových boosterů vytvoříte jediný balíček, s nímž pak zápasíte proti ostatním. No a co je na tom tak úžasného? Jak už jsem psal, jde především o to, že Jumpstart je mix. Zlatá střední cesta, která evokuje oba zásadní způsoby, jak hrát Magic: Constructed a Limited.

Nepředvídatelnost

Constructed znamená, že si ke stolu zkrátka přinesete dopředu sestavený balíček. Limited je specifický v tom, že balíček stavíte až na místě – otevřete náhodné boostery a snažíte se pod časovým tlakem vyprodukovat co nejsilnější deck, ať už ve formátu Draft, nebo Sealed. A Jumpstart je propojuje.

Tak co byste brali? | zdroj: Vlastní foto autora

Z Limited si Jumpstart bere nepředvídatelnost, vzrušující pocit z toho, že vlastně vůbec nevíte, s čím budete hrát, že nebudete dělat po stopadesáté jedno a to samé kombo, kolem kterého jste si před třemi lety postavili balík.

Jednotlivé tematické boostery se od sebe mohou lišit, i když mají stejné téma – jeden booster pirátů nebude vypadat úplně přesně jako jiný. A témat jsou desítky, takže se vám v každé nové partii Jumpstartu s nejvyšší pravděpodobností dostane do ruky úplně nový balíček se zcela odlišnými přednostmi a slabinami.

Navíc je, jak asi chápete, docela zábavné dumat nad tím, která dvě témata si asi sednou. Čarodějnice a kočky zní, jako že by se k sobě hodily. To samé elfové a stromy. Ale že jedna z nejsilnějších kombinací, na které jsem narazil, bude „Upíři a opeřenci“, to by mě dopředu skutečně nenapadlo.

Rychlost

Nevýhodou klasického Limited je to, že příprava na hru strašně dlouho trvá. V Draftu si člověk hodinu kolem stolu předává balíčky a vybírá z nich karty, než se vůbec dostane k sestavování balíku, v Sealed je zase na výběr z dvojnásobného množství karet, takže stavění taky zabere aspoň několik desítek minut. Na jedno Limited setkání s přáteli aby si člověk vyhradil minimálně půl dne.

A to je právě největší výhoda Constructed: Prostě přijdete, vytáhnete z batohu balíček a hrajete. Žádné crcání kolem, žádné čekání, karty můžete vyndat klidně v hospodě, když začne váznout konverzace, a o půl hodiny později skončit. A Jumpstart tuhle výhodu sdílí.

Takhle může vypadat výsledný balík | zdroj: Vlastní foto autora

Tvrdím to, ačkoliv jsem si bohužel nemohl vyzkoušet hru s fyzickými kopiemi, ovšem jako důkaz postačí i digitální verze v Magic: The Gathering Arena. Vždycky si dobře rozmyslím, než si tam zapnu Draft, protože moc dobře vím, jaká mě čeká časová investice. A hrát s předem zkonstruovanými balíčky mě po čase začne nudit. Ale Jumpstart bych mohl hrát pořád: vybrat si jiné dva boostery, zkusit nový typ synergie (nebo jejího opaku, když k sobě karty vůbec nesedí), nic neřešit, bavit se.

Pro mláďata i alfa samce

Jumpstart je formát, který potěší unavené veterány, co si chtějí chvilku zahrát bez velkého přemýšlení nad vší tou omáčkou okolo, ať už tím myslím draftování, nebo uvažování, který balíček by asi tak mohl obstát v současné Constructed metě.

Ale zároveň je to vynikající příležitost, jak do hry dostat nováčky, zvlášť pokud jim někdo zkušenější poradí, která témata si vybírat (ideálně nějaká spoléhající především na příšery a jejich jednoduchou synergii, tedy zrovna ty kočky, upíry nebo třeba andělíčky), a kterým se naopak vyhnout (jako magicové nemluvně bych si netroufal stavět decky zaměřené na discardování či divné čachry s artefakty).

Po fiasku, kterým byla nejnovější edice jménem Ikoria (víc jsem se o zpackaných nových mechanikách rozepsal zde), si tedy tvůrci Magiců částečně napravují reputaci. Zároveň je ale jasné, že Jumpstart je jenom taková odbočka, kratochvíle, která na zdraví MTG jako takového nebude mít výraznější vliv. Na bezvýhradný oslavný aplaus si tedy počkám, až vyjde další plnohodnotná edice.