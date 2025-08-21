Dojmy z Gamescomu: Nový Lego Batman si z Arkhamu půjčuje tím nejlepším možným způsobem

Oznámení Lego Batman: Legacy of the Dark Knight pro mě představovalo nejmilejší moment úterní show Opening Night Live, která otevírala Gamescom. Přece jen jsme z pohledu novinářských účastníků veletrhu o většině ostatních her věděli dopředu, protože jsme si na ně domlouvali schůzky. Návrat netopýřího muže ve formátu mé oblíbené stavebnice pro mě byl ale veskrze pozitivním překvapením.
TT Games se totiž rozhodli vzít si Batmana do parády po vzoru tři roky staré Skywalker Sagy, takže pěkně od podlahy: Od jeho komiksových prvopočátků přes legendární trilogii Temného rytíře až po nejnovější iteraci, kde ikonický kostým obléká Robert Pattinson. Zdrojového materiálu má oblíbený superhrdina podobně jako Star Wars hromady, naštěstí ale i toho herního, navíc objektivně zdařilého. Legacy of the Dark Knight jsem si sice mohla vyzkoušet jen opravdu krátce, inspirace arkhamskou sérií od Rocksteady na mě ale vykoukla okamžitě.
A je to za mě super, protože její soubojový systém doteď jiné superhrdinské hry, alespoň v mých očích, nezvládly překonat a vychází z něj třeba i výborný Spider-Man. Akce založená na mlácení, uhýbání, odrážení i elegantním přeskakování a efektních kombech zkrátka funguje výborně, ať má Batman podobu lidskou, nebo panáčkovskou. Neopravuj, co není rozbité, chtělo by se říct.
Vydařeně plynulou akcí, která relativně snadné mačkání tlačítek mění za hodně superhrdinské muziky, to ale nekončí. I pohyb po otevřeném městě je zpracovaný v podstatě podobně jako v Arkhamu. Disponujete tedy přitahovacím hákem, kterým se můžete vyhoupnout nejen na blízké střechy, ale v podstatě libovolný povrch nad vámi, a když je linie dostatečně dlouhá, můžete výtah zakončit elegantní parádičkou. A pochopitelně plachtit, protože proč jinak by tenhle bohatý sirotek byl tak posedlý pláštíky.
Nutno podotknout, že kostičkovaný Gotham vypadá kouzelně nejen z výšky, ale díky Unreal Enginu 5 i zblízka. Město skrývá spoustu milých detailů, které mi vykouzlily úsměv na tváři, ale navrch působí opravdu chaoticky a rušně. Kdykoliv si můžete přivolat svůj Batmobil, ale provoz je rozhodně hustší než třeba v Arkham Knight.
Ulice i vzduch nad nimi více či méně rafinovaně ukrývají i miliony fufníků / ťuplíků / jak u vás doma říkáte těm kulatým minikostičkám?! k sesbírání, zvlášť když si uvědomíte, kolik prvků prostředí se dá rozebrat na prvočástice. Gotham kromě spousty gangsterů pod vedením Jokera, Banea, Tučňáka, ale taky Ra's al Ghula nebo Poison Ivy pochopitelně naplní i jiné aktivity než mlácení.
Na zlaté kostky jsem v demu nenarazila (opět, nebylo moc dlouhé), do parády si ale budete moct vzít Riddlerovy hádanky, po městě jsou poschovávané různé zamčené truhly, Batmanovy žetonky a další sběratelské předměty. Nebude chybět ani příběh, který tedy nemá ani tak kopírovat příběhy konkrétních filmů nebo komiksů, ale spíš odvyprávět různorodé epizody ze života Bruce Waynea – od momentu, kdy na sebe poprvé vzal pekelně drahý oblek a jal se brát spravedlnost do vlastních rukou, po… no, těžko říct, jak jeho příběh vlastně končí.
Když už jsme u pekelně drahých vymožeností, technologické hračky Batmanovi pochopitelně nikdo upřít nemůže, bez Batarangů by to snad už ani nebyl on. V ukázce byl druhou hratelnou postavou všemi oblíbený komisař Gordon, jemuž ještě oblíbenější miliardář zřejmě ze soucitu taky půjčil něco na hraní, a dokáže tedy po místních holobrádcích střílet z pistole slizkou hmotu, která je nakrátko přilepí k zemi. Mezi postavami můžete standardně přepínat, pokud hrajete sami, těšit se ale můžete i na lokální kooperaci na rozdělené obrazovce.
Trochu mě mrzí, že má podle oficiálního FAQ ve hře při vydání být „jen“ sedm hratelných postav, což je na poměry Lego her dost málo. Kromě titulního hrdiny a komisaře Gordona se na rosteru objeví Catwoman, Robin, Batgirl, Nightwing a Talia al Ghul. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight by mělo vyjít na jaře 2026 na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch 2.