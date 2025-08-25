Dojmy z Gamescomu: Indianu Jonese v Order of Giants čekají obři i nejtěžší hádanky
zdroj: Machine Games

Dojmy z Gamescomu: Indianu Jonese v Order of Giants čekají obři i nejtěžší hádanky

25. 8. 2025 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Na Gamescomu jsem si poprvé vyzkoušela připravované příběhové rozšíření The Order of Giants pro Indiana Jones and the Great Circle. Půlhodinová ukázka v doprovodu dvou vývojářů a jednoho PR manažera mi sice dokázala, že nedokážu udržovat smysluplnou konverzaci a u toho řešit logické hádanky, ale jinak musím říct, že jde přesně o ten typ obsahu, po kterém fanoušci Indyho po dohrání loňské akční adventury volali. Není to žádná bonusová mise, ale propracovaná kapitola, která přirozeně rozšiřuje svět základní hry pro všechny, kteří se fedory a biče ještě nenabažili.

Indy se vrací do Vatikánu, respektive do Říma, jedné z nejpůsobivějších lokací původní hry, s níž si MachineGames pohráli už v základu, aniž by sklouzávali k laciným trikům. Třeba taková Sixtinská kaple není žádná kulisa pro akční přestřelku, dechberoucí reálnou památku respektuje. 

zdroj: Machine Games

I rozšíření opět nabídne perfektní atmosférický mix historie a fantazie. Budete procházet slavnými chodbami, které znáte z fotek nebo z vlastních cest, ale zároveň v nich objevovat tajemství turistům navždy skrytá.

The Order of Giants začíná u otce Ricciho, doprovázeného upovídaným papouškem. Duchovní věří, že objevil stopy k dávnému papežskému tajemství: Přilbě rytíře, údajně vykované pro obra. Indy takovou záhadu přirozeně nemůže odmítnout.

Odtud se už rychle dostanete do zahrad s hlídkujícími černokošiláči, abyste se v kanceláři ve vyšších patrech dobrali nápovědy, jak se dostat do nedostavěné části papežského paláce, jejíž podzemí by onu helmu mělo skrývat.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants zdroj: Machine Games   Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants zdroj: Machine Games

„V The Order of Giants máme spoustu hádanek, protože je máte rádi,“ pověděl mi kreativní ředitel Axel Torvenius. „Vzhledem k dostupným technologiím v rámci zasazení jsme museli být tvůrčí, ale výsledek podle mě stojí za to.“ Jedna z prvních místností, na které v DLC narazíte, tak obsahuje poměrně komplexní rébus postavený na manipulaci s vodou na způsob oblíbených bludišť s otáčivými dílky. 

Indiana Jones and the Great Circle
Novinky
Nebojácný archeolog boduje. Indiana Jones se na PS5 prodává rychleji než na Xboxu a PC

Pevně věřím, že se u něj na chvíli zapotíte i v pohodlí vlastního obýváku, v ruchu Gamescomu s bystrými vývojáři za zády a v časovém presu mi ovšem připadal takřka nesplnitelný. Naštěstí stále můžete využívat nápovědu v podobě fotoaparátu a postupně získat indicie. Rozšíření se navíc přizpůsobí tomu, jestli ho hrajete v průběhu hlavního příběhu (odemkne se v podstatě hned na začátku po příjezdu do Vatikánu), nebo až po jeho dokončení, což se týká především tuhosti nepřátel. Obtížnost hádanek se pak odvíjí od základního nastavení.

Po vyřešení vodního puzzlu tempo dostane spád. Otevře se vám obrovská podzemní jeskyně, kde přichází ke slovu Indyho bič, skákání přes rozpadající se lešení, spousta posouvání jeřábů a tahání za řetězy. „Tenhle důl je bezpochyby největší skákací pasáží v celé hře. Začal ji navrhovat jeden z našich level designérů ještě před prosincovým vydáním, protože už měli v rámci oddělení hotovou ostatní práci. Ne že bychom kolem ní postavili celé rozšíření, ale rozhodně bude jedním z těch zapamatovatelných momentů,“ dodává Torvenis.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants zdroj: Machine Games

Vrcholem mojí hratelné ukázky byla scéna na mostě, kde se Indy setkává s jedním z titulních obrů. Samozřejmě jen na moment, mostní konstrukce se totiž pod dvojicí vzápětí zbortí.

The Order of Giants se ale nebude odehrávat jen v podzemí. Otevře vám i nové římské uličky, paláce, dokonce i loď, kde vás čekají další hádanky a akce. Počítat můžete i s novými typy nepřátel, spoustou pomrknutí na filmy i na staré známé z hlavní příběhové linky. Všechno působí přirozeně provázané s původní hrou, ne jen jako na sílu naroubovaný obsah.

zdroj: Machine Games

Na první dojem působí The Order of Giants jako učebnicový příklad toho, jak má vypadat příběhové DLC: rozšiřuje jeho stávající kapitoly, nabízí nové prostředí i výzvy, a přitom zůstává věrné tónu a rytmu původní hry. Nepřináší žádné radikální novinky, ale bere si z The Great Circle to nejlepší a servíruje více téhož v koncentrované podobě. Pokud jste po dohrání cítili prázdno a chtěli ještě, nemáte nad čím váhat.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants vychází 4. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Najdete ho také v předplatném Game Pass, a až hra příští rok zamíří na Switch 2, vyjde tam rovnou i s ním.

