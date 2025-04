Nebojácný archeolog boduje. Indiana Jones se na PS5 prodává rychleji než na Xboxu a PC

28. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Chválená videoherní výprava chrabrého archeologa v Indiana Jones and the Great Circle se teprve v půlce dubna podívala na PlayStation 5 a už zde slaví pěkné prodejní úspěchy. Ba dokonce to vypadá, že Indyho výkonnost je zde ještě o chlup lepší než během prosincového vydání na PC a Xboxu.

Společnost Alinea Analalytics vytvořila průzkum, ve kterém se zaměřila na zmíněný port (děkujeme VGC). Zjistila, že se během prvních šesti dnů od uvedení povedlo prodat asi 117 200 kopií verze pro PlayStation 5, což je zhruba o 28 % více než 91 200 kopií prodaných na Steamu ve stejném časovém rámci. Na Steamu se pak dle společnosti mělo dosud prodat přes 300 tisíc kopií, což je číslo, které by měl PlayStation pohodlně překonat.

zdroj: Alinea Analytics

Analytici zmíněnou výkonnost přiřazují k několika jevům. Jedním z hlavních faktorů je přítomnost hry v předplatném Game Pass už od samotného vydání. Lze připomenout, že Microsoft dříve oznámil, že si titul do konce ledna zahrálo přes 4 miliony hráčů. Firma ale tvrdí, že drtivá většina těchto lidí přišla ke hře právě skrze zmíněnou službu, což se značně odrazilo na prodejích.

Dalším důvodem je, že hráči na PlayStationu 5 mají tendenci preferovat filmové příběhové akční adventury, což se odráží v zájmu o jiné tituly, jako je Uncharted, druhý Spider-Man nebo Hogwarts Legacy. Roli v tom ale přirozeně hraje i silná značka a pozitivní pověst, jež projekt už od prosincového vydání provází.

Ať už jsou důvody libovolné, vypadá to, že se nastolená strategie Microsoftu s vydáváním first-party her i na konkurenční platformě vyplácí. Společnost elegantním způsob navýší své příjmy, ale především potěší hráče svým otevřeným přístupem. Je nicméně pravděpodobné, že by se Indiana Jones and the Great Circle prodával ještě lépe, kdyby verze pro PS5 vyšla rovnou i s ostatními.

Na závěr lze snad jenom dodat, že Indy na PlayStationu 5 podporuje jak funkce ovladače DualSense, tak i vylepšení pro PS5 Pro, což mimo jiné znamená podporu nativního 4K a pokročilý ray tracing. Hráče, kteří už mají odehráno, by zase mohlo zajímat, že se chystá rozšíření The Order of the Giants, které má vyjít během letoška.