Armored Core VI v sobě spojuje ryzí mecha styl s prvky soulslike

21. 6. 2023 15:30 | Preview | autor: Aleš Smutný

Konečně! Mám pocit, že je to snad dekáda, co jsem psal do profilu Hidetaky Mijazakiho, tepajícího srdce FromSoftware a otce celého žánru soulslike, že je nejspíše obětí svého úspěchu. Tedy, že musí neustále dělat nové Souls hry a nemá čas udělat si něco nového, respektive staronového. Třeba Armored Core. A vida, nyní už na dveře klepe svou ocelovou pěstí Armored Core VI: Fires of Rubicon, které vychází 25. srpna na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 a PlayStation 4.

Pravda, Mijazaki se úplně z okovů mašiny na Souls hry nevymanil, protože vývoji nové mecha hry šéfuje Masaru Jamamura. Ten má sám dostatek zkušeností, protože patřil mezi hlavní designéry Bloodborne a Sekiro: Shadows Die Twice.

Každopádně byla velká otázka, jak se vlastně bude Armored Core VI hrát, protože původní hry byly stylem celkem odlišné od toho, co už mnoho let FromSoftware vydává. A já pro vás odpověď zatím nemám, ale zato mám pár indicií, protože jsem sledoval půlhodinovou prezentaci hry. Takže, bude to soulslike s mechy? Ne a ano.

Gundam Style

V první řadě vás do očí udeří (a pokud máte tento žánr v srdci, i potěší) fakt, že nové Armored Core pevně kráčí v dědictví mecha žánru, tedy toho původního japonského. Váš bitevní robot není pomalý, těžký kolos, který se probíjí nepřáteli jako rytíř z dávných časů, ale mrštný, hbitý a pekelně rychlý stroj, který zvládne v omezené míře létat. Zapomeňte tedy na Mechwarriora a podobně. Vaší zbraní bude, krom hromady těch střelných, energetických a na blízko, hlavně rychlost.

zdroj: Bandai Namco

Právě z faktu, že váš robot umí létat, pramení další velká deviza hry, kterou poslední díl moc neakcentoval, a to jsou 3D mapy jednotlivých úrovní. Váš pohyb po mapách není omezený na rovinu plus nějaké skákání, ale opravdu můžete využívat časově limitované trysky, abyste zkoušeli najít cestu jinudy.

Mezi silné stránky Armored Core VI by tak měl patřit právě design map, protože byste měli moci, při pečlivém zkoumání, najít třeba místo, odkud bude útok na nepřátele efektivnější, případně odkud bude dávat větší smysl vzhledem k vaší výbavě. Asi se nebudete chtít pouštět do běhu přes obrovitou halu plnou nepřátel, pokud máte specializaci na boj zblízka a možná najdete cestu, jak skočit přímo do chumlu.

Už žádné ohníčky!

Už několikrát jsem použil slovo mise a to je jeden z důležitých prvků dělících tuhle hru od ryze Souls her. Do kampaně se budete pouštět v sérii misí, po kterých budou rozeseté checkpointy, takže vás nečeká nějaká varianta „tady vypustím duše a s půlkou štítů sprintuju na místo, kde jsem zemřel“.

FromSoftware jsou si vědomi toho, že fanoušci Armored Core se nutně nepřekrývají s fanoušky soulslike her, a netlačí zbytečně na pilu. Což ovšem neznamená, že by se hra vyhnula leitmotivům, které v předchozích hrách tohoto studia najdete. Ostatně, od začátku se tvůrci nechali slyšet, že chtějí zkombinovat typické prvky mecha série s pocity napětí, výrazných vítězství na těžkými protivníky a tak dále.

Popravdě, když jsem tato slova slyšel během prezentace, trochu jsem se zhrozil, protože k mecha fantazii nepatří, že se bojíte každého robůtka, jestli vám nesebere půlku životů. To se, naštěstí, neděje. Akce je pořád spektakulární, efektní a dokud bojujete s řadovými nepřáteli, jste predátorem na lovu vy. Samozřejmě, pokud se budete snažit vše „utankovat“, velmi rychle vás zničí i normální nepřátelé, nicméně tu nehrozí smrt na každém kroku. Minibossové vám dají zabrat trochu víc, ale pořád jsme v ranku standardních akčních her.

Není to Souls, ale u bossů se zapotíte

Souls styl vykoukne teprve u soubojů s velkými bossy. Viděli jsme jeden a ještě ne celý, ale ten už hodně evokuje souboje třeba z Bloodborne. Musíte se hodně rychle hýbat, vědět, jaké má váš nepřítel útočné vzorce a pokud možno se nesmíte nechat trefit. V tomto případě znamenaly cca tři zásahy konec a restart u checkpointu, který byl milosrdně blízko, prakticky před bitvou. Souls tituly vám připomene i fakt, že máte omezený počet oprav (léčení), který se vám po respawnu nabije.

zdroj: FromSoftware

Takže rozhodně nečekejte, že hrou projedete jako nůž máslem. Bossové vám dají zabrat, ale zároveň se nemusíte bát, že vás čeká zásek na každém druhém rohu. Navíc, vaši strategii bude velmi silně ovlivňovat to, jakou výbavu si zvolíte.

Tady mohu jen opakovat to, co jsme slyšeli, ale bohužel neviděli. Možnosti úprav vašeho robota budou obrovské, protože to je jedna z věcí, kterými Armored Core vždy okouzlovalo. Různé zbraně, práce s nimi, posílení štítů nebo rychlosti… Aktuálně můžu jen hádat, kam tohle bude sahat, ale je třeba říct, že půjde o zcela esenciální věc. Pro Armored Core je důležitá i multiplayerová složka, kde se do sebe pouští hráči se svými pečlivě vytuněnými roboty.

Už nechte PS4 a Xbox One spát a šup sem s mechy

Pokud bych měl mít jednu výtku, je to fakt, že ačkoliv hra vypadá kompetentně z hlediska audiovizuálního zpracování, na grafice je vidět, že vznikala pro současnou i minulou generaci konzolí. Dnes už by mohla vypadat lépe a slušelo by se to.

Tak či tak se ale na vydání těším. Pořádná mecha hra, natož Armored Core, tu chyběla až příliš dlouho.