Sháníte notebook do školy na poslední chvíli? S těmito tipy jej vybere hned

S návratem studentů do školy se vrací i každoroční otázka, který notebook bude nejlepší. Za co má smysl připlatit a na co si dát pozor?
Zjednodušte si výběr nového notebooku
Výběr notebooku do školy může být náročný. Žák základní školy si ještě třeba vystačí s tabletem nebo Chromebookem, ale to už pro potřeby středoškoláka nemusí stačit. Vysokoškolák už často má velmi specifické požadavky na notebook, a to jak osobní, tak i ze strany školy.
Zejména výběr notebooku pro vysokou školu komplikuje fakt, že budoucí vysokoškolák před nástupem ještě moc neví, jaký notebook vlastně potřebuje, nicméně už první den školy by jej měl mít sbalený v batohu. Existuje několik cest, jak předem počítat s nároky školy.
Předně u technických oborů (STEM) počítejte s vyššími nároky na výpočetní techniku a již potřebujete notebook s dedikovanou grafickou kartou jako s řadou NVIDIA GeForce RTX 50. Nemusí jít nutně o 3D modelování, ale i výpočty v Matlabu nebo kompilace kódu dokáží výrazně vytížit počítač. Výkonnější notebook zpříjemní studium a pomůže při náročných projektech.
Určitě se po obdržení dopisu o přijetí na vysokou školu vždy podívejte, co všechno vám škola o daném oboru řekne. Velmi často budoucí student dostane i přesnější pokyny, jaký notebook bude pro studium potřebovat. Zejména se v požadavcích může nacházet technologie NVIDIA CUDA, která umožňuje provádět spoustu náročných výpočtů na grafické kartě.
Kdybyste se nechtěli spoléhat pouze na informace od školy, velmi často existují facebookové skupiny, kde současní nebo bývalí žáci ochotně poradí. Tohle všechno platí zejména u vysokých škol, ale stejně tak tyto tipy využijete i pro výběr laptopu na střední školu.
A potom tu jsou ještě věci, které vám skoro nikdo neporadí, protože jsou příliš nové. Během několikaletého studia se AI rozšíří natolik, že již nyní chcete myslet na to, abyste si pořídili stroj s NVIDIA GeForce RTX 50, který ji dokáže plně využít. A s takto výkonným notebookem přichází i mnoho dalších výhod.
NVIDIA GeForce RTX 50 není jen pro hráče
Když tedy vybíráte notebook, nedivte se, že při nákupu produktu na DATARTu nemusíte jít pouze do kategorie pracovní notebooky, ale stejně tak můžete zamířit i mezi herní notebooky. Co si však musíte pohlídat vždy, tak je dedikovaná grafická karta. Jakmile byste koupili sice drahý laptop, ale jen s integrované grafickým jádrem u procesoru, přišli byste o výkon i podporované technologie, které si vypíšeme níže.
V herních i pracovních noteboocích jsou povětšinou ty samé grafické čipy i podobné procesory. Dokonce mnoho funkcí původně určených pro hráče nebo tvůrce obsahu krásně použijete při studování. Třeba funkce NVIDIA Broadcast má skvěle posloužit při streamování hraní třeba na Twitch, ale díky umělé inteligenci pomůže nahrát video k projektu do školy v profesionální kvalitě.
Pro školní použití určitě chcete NVIDIA Max-Q. Tato technologie optimalizuje výkon s ohledem na spotřebu notebooku, takže i přes vysoký výkon laptop vydrží velmi dlouho na jedno nabití. Tedy i opravdu výkonný notebook vydrží den školy, posléze jej připojíte do sítě a dostanete výkon jako u stolního počítače.
Tím se dostáváme k dalšímu podstatnému bodu – kdo si po škole občas nechce zahrát počítačovou hru? Díky technologiím jako NVIDIA Reflex nebo NVIDIA DLSS dostáváte vedle pracanta do školy i skvělou herní mašinu.
Neměli bychom zapomínat ani na TensorRT AI, tedy podporu lokální akcelerace umělé inteligence. Budete ještě číst skripta a dělat si zápisky z přednášek? Tohle váš notebook udělá za vás a ani nemusíte data posílat na cizí servery, stačí mít vysoký výkon pro AI díky grafickým kartám NVIDIA GeForce s aspoň 12 GB a ideálně 16 GB paměti VRAM.
Rychlá koupě u DATARTu
I pokud nový školní notebooku sháníte na poslední chvílí, máme pro vás několik užitečných tipů. Díky službě RYCHLART od DATARTu můžete mít svůj nový notebook na prodejně již do 30 minut od objednání, případně můžete zvolit expresní doručení na adresu do hodiny, pokud je produkt skladem.
Případně pokud si stále nevíte s nákupem svého nového notebooku rady, DATART je opravdový elektrospecialista a proškolení zaměstnanci na prodejně vám dobře poradí. Také není od věci si svůj nový notebook před koupí pořádně osahat v ruce.
Výběr notebooku pro studium není jen o maximálním výkonu, ale také se vám s ním musí dobře pracovat a nejspíše jej velmi často budete přenášet. Ergonomie a nízká hmotnost jsou také stěžejní parametry, ale naštěstí mnoho nových notebooků s grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX 50 je určeno přesně pro tyto účely.
Pamatujte tedy, že pro náročného studenta opravdu dává smysl připlatit za notebook s dedikovanou grafickou kartou jako libovolný model z řady NVIDIA GeForce RTX 50. Nejenže díky tomu získáte skvělý univerzální notebook do školy, ale i pro různé kreativní projekty a taky výkonnou herní mašinu.