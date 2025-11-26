Perfektní vánoční dárek pro hráče, školáky a studenty: Vybíráme notebook

Vánoce se nezadržitelně blíží a všichni od hráčů počítačových her přes tvůrce obsahu až po studenty pomalu začínají skládat slova do přání Ježíškovi. Není překvapením, že se na seznamech často objeví notebook nebo sousloví herní notebook případně výkonný přenosný počítač. Jak zvolit správný model a přinést pod stromeček správnou vytouženou volbu? Pomůžeme vám v našem vánočním průvodci!
Vánoční nadílka plná výkonu s gamingovými notebooky
Zásadní kritérium? Nepochybně jím bude výkon, ale zaměříme se i na jeho poměr k ceně a nabízené funkční vlastnosti - typicky rozlišení a obnovovací frekvenci displeje. Zaměříme se na výběr herních notebooků s nejnovějšími grafickými čipy, které jej předurčují k náročným výpočetním operacím a vykreslení absolutně plynulého obrazu na displejích s vysokou obnovovací frekvencí.
Hledět ale budeme i na design, a to nejen z hlediska rozměrů a mobility, která je často pro studenty a mladé hráče klíčová. Bavit se budeme i o potenciálu efektivního chlazení, nízké hlučnosti a samozřejmě vzhledu, aby se vybraný notebook mohl stát největší vánoční ozdobou u stromečku.
Pokusíme se pokrýt širší škálu i z hlediska rozpočtu tak, abyste mohli volit od základních modelů přes pevný zlatý střed, až po nejvýkonnější herní laptopy s pořádnou nadílkou výkonu.
Lenovo Legion Pro 7 - GeForce RTX 5070 Ti s DLSS pro opravdu hodné hráče
Pojďme začít rovnou u varianty pro ty nejhodnější. Zvolili jsme Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H v elegantním celokovovém provedení Eclipse Black, na kterém si ukážeme všechny vychytávky, které stojí při výběru za zvážení.
V prvé řadě jeho výbavě dominuje grafický čip NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ve 140 W provedení. Nejnovější architektura NVIDIA Blackwell přinesla nejen mezigenerační nárůst hrubého výkonu čipů, ale především další plejádu upgradovaných funkcí Deep Learning Super Sampling (DLSS), které v současné verzi 4 předvádí divy na poli AI generování obrazových snímků. Multi Frame Generation přináší možnost prokládat dva renderované snímky až třemi generovanými a tím masivně násobit snímkovou frekvenci, čili plynulost vykreslovaného obrazu.
Když zkombinujete Multi Frame Generation s dalšími střípky DLSS - škálováním vykreslovaného rozlišení Super Resolution a akcelerovaným vykreslováním ray tracingových efetků Ray Reconstruction, Lenovo Legion Pro 7 vykouzlí na svém precizním OLED displeji s rozlišením 2560 x 1600 px naprosto plynulý zážitek z nejaktuálnějších titulů. A to s obnovovací frekvencí až 240 Hz!
Ke grafické kartě nesmí chybět do dua výkonný procesor - v tomto případě AMD Ryzen 9 9955HX. Kromě toho v tomhle vánočním balíčku najdete i 32 GB operační paměti DDR5, rychlé SSD úložiště s kapacitou 1 TB, výbornou konektivitu včetně WiFi 7 a propracovaný systém chlazení Lenovo ColdFront Hyper, který udrží na uzdě tuhle mašinerii výkonných komponent z hlediska teplot i hlučnosti. K využití všech intuitivně dostupných funkcí Lenovo využijete aplikaci Vantage, která je spolehlivým společníkem k rychlé modifikaci nastavení notebooku.
- Výborný výkon NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Využití potenciálu NVIDIA DLSS 4.0
- Propracovaný 16” OLED displej s frekvencí 240 Hz
- Celokovová konstrukce
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H netrpělivě čeká na zabalení do vánočního papíru a obdarovat jím můžete hodného hráče už za 68 989 Kč. Jde o vyšší cenovou kategorii, která ale stírá potřebu přistupovat ke kompromisům.
Lenovo Legion Pro 5 - zlatý střed kombinuje neochvějný výkon a precizní provedení
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Eclipse Black je třetím herním notebookem, jehož konfiguraci si představíme jako jakýsi mezistupeň mezi předchozími dvěma exempláři. Plánujete-li obdarovat někoho ze svých blízkých skutečně univerzálním výkonným strojem, máte před sebou velmi silného kandidáta.
Grafický čip NVIDIA GeForce RTX 5070 v kombinaci s 16” IPS displejem, tentokrát opět s vyšším rozlišením 2560 x 1600 px, využije (i díky podpoře DLSS) potenciál jeho rychlé obnovovací frekvence 240 Hz. Šestnáctijádrový procesor AMD Ryzen 9 8940HX postavený na architektuře Zen 4 umí boostovat svou frekvenci až k 5,3 GHz. O dostatek výkonu tak není potřeba mít obavy. I tady zůstává relevantní kombinace prostorného SSD úložiště a operační paměti RAM s kapacitou 32 GB DDR5. A za zmínku rozhodně stojí i prodloužená tříletá záruka výrobce.
Efektivní využití energie i při provozu na baterii u notebooků zprostředkovává soubor technologií NVIDIA Max-Q, který řeší optimalizaci výkonu komponent a frekvence jader grafického čipu, efektivní přepínání nízkolatenčních stavů hlubokého spánku nebo přepínání využití integrované a dedikované karty. Tyto Max-Q technologie, kam patří třeba i Battery Boost nebo Whisper mode, najdete na všech noteboocích s GeForce RTX řady 50.
- Výkonný čip NVIDIA GeForce RTX 5070
- Rozlišení 2560 x 1600 px & obnovovací frekvence 240 Hz
- Majoritně kovové provedení
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Eclipse Black si po prvním ultimátním modelu zaslouží dost možná nejvyšší pozornost. Kombinuje totiž opravdu velkou porci výkonu s výbornými funkčními i praktickými vlastnostmi. Sobě samotným či vámi obdarovývaným osobám ho můžete dopřát za 47 989 Kč.
Lenovo Legion 5 - Dárek s výborným poměrem ceny a výkonu
Od vyšší třídy se přesuneme k podstatně dostupnějšímu modelu, který hraje prim z hlediska poměru ceny a výkonu. Řeč je o notebooku Lenovo Legion 5 15AHP10 Eclipse Black. I v tomto případě jde o atraktivní notebook s nádechem téměř manažerské elegance, jehož šasi ale ukrývají vyváženou sestavu výkonných komponent.
NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8GB pamětí a 115W provedením rovněž přichází z nejaktuálnější generace čipů NVIDIA a rovněž vám umožní využít její potenciál násobně díky AI technologiím DLSS. U nižších řad grafických karet je navíc potenciál jejich využití ještě významnější. Nejde ale koneckonců jen o hry, které si v rozlišení 1920 x 1200 px užijete výborně na 15,3” IPS displeji s nadstandardní obnovovací frekvencí 165 Hz. Technologie NVIDIA zpřístupní studentům i akcelerovaný výkon pro rendering videa, datovou vědu nebo třeba zkoušení a trénování AI modelů.
Ke grafické kartě v tomto případě vánoční skřítci přichystali AMD Ryzen 7 260, SSD úložiště opět s kapacitou 1 TB a velkorysou operační paměť 32 GB DDR5. Nicméně celá tato konfigurace je usazena do těla s poměrně kompaktními rozměry 34,5 x 25,5 x 2,4 cm a hmotností přibližně 2,1 kg. Lenovo Legion 5 tak klidně může obdarovaný používat i při častějších cestách a třeba pendlování mezi univerzitní kolejí a domovem.
- Poměr ceny a výkonu grafického čipu NVIDIA GeForce RTX 5060
- Design šasi a dobrá mobilita
- Pestrá výbava, komplexní vyvážený mix komponent
Lenovo Legion 5 15AHP10 Eclipse Black může být splněným přáním už za 36 989 Kč.
Lenovo LOQ Essential - Vánoční vstupenka do herního studentského světa s příznivou cenou
A na závěr se podívejme na minimalistický základ, který však dokáže do vánoční atmosféry přinést neméně radosti. Série grafických čipů RTX 50 nabízí výše popsané technologie akcelerace napříč modely, takže se samozřejmě vyplatí zvážit i upřednostnění těch základních oproti notebookům s čistě integrovanými grafickými kartami.
Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Luna Grey ze svého šedého šasi září základní herní kombinací grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5050 a procesoru Intel Core i5 13450HX. Přestože zde již vstupujeme do nejnižšího segmentu, i s RTX 5050 můžou školou povinní po vyučování zasednout ke hrám ve Full HD rozlišení na 144Hz displeji. Nepřicházejí o výhody DLSS a na maximum tak mohou vytěžit potenciál akcelerace snímkových frekvencí - ať už formou Super Resolution, Ray Reconstruction nebo inovativní technologie Multi Frame Generation.
Konfiguraci uceluje 16 GB operační paměti DDR5, SSD s kapacitou 512 GB, praktická konstrukce s celkovou hmotností 2,3 kg, bílé podsvícení plnohodnotné klávesnice s numerickým blokem a super audio se dvojicí 2W reproduktorů Nahimic.
Stejně jako u kteréhokoliv jiného modelu může uživatel využít i software NVIDIA App - aplikaci, která se postará o optimální nastavení grafických detailů pro vaši konfigurace na jeden klik. A samozřejmě umí i zajistit i spoustu dalších modifikací.
- Příznivá cena
- I s RTX 5050 využijete všechny přínosy NVIDIA DLSS
- Rychlý Full HD IPS displej
- Dostupná univerzální varianta pro rekreační nadšence
Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Luna Grey bude váš už za 22 989 Kč. Stačí na něj přihodit mašličku a vánoční jmenovku.