Co hrát o Vánocích a jak si to naplno užít díky notebooku s GeForce RTX?

Zima 2025 se zapíše do herní historie jako sezóna, kdy definitivně padly bariéry mezi "velkým" domácím hraním a zážitkem na cestách. S příchodem nové vlny grafických karet NVIDIA GeForce RTX řady 50 do notebooků na začátku roku potvrdily přenosné počítače, že jsou plnohodnotnými branami do těch nejnáročnějších virtuálních světů. Ať už plánujete svátky strávit na horské chatě nebo návštěvách u příbuzných, letos poprvé nemusíte dělat kompromisy v kvalitě obrazu.
Díky pokročilé AI a efektivní architektuře už není nutné volit mezi plynulostí a detaily. Následující průvodce vám ukáže, které tituly by neměly chybět na vašem disku. A pomůže se zorientovat v akčních nabídkách notebooků, abyste si nadělili ten ideální model a, vaše Vánoce byly ve znamení hraní bez kompromisů.
Top 5 her pro dlouhé zimní večery
V posledním roce vyšla řada titulů, které využívají technologie RTX nejen pro vylepšení vizuálu, ale i pro optimalizaci výkonu. Ideální volbou pro ně jsou stroje s GeForce RTX řady 50, které všechny tyto moderní funkce podporují včetně DLSS 4 s Multi Frame Generation, která dokáže navýšit FPS až na čtyřnásobek. Přichystali jsme proto výběr na pět klíčových her, které reprezentují absolutní špičku toho, co si dnes můžete zahrát.
1. Kingdom Come: Deliverance II: Středověk v novém světle
Technologie: DLSS 4, RTX GI, Ray Tracing Reflections
Technologie: DLSS 4 zde nabízí funkci Super Resolution s novým transformer AI modelem, který citelně vylepšuje dopočítávaný obraz, která je díky tomu detailní i ostrý. A to i ve srovnání s použitím tradičních technologií pro vyhlazování hran.
Návrat do středověkých Čech je vizuálně nejambicióznějším RPG roku. Pro notebooky představuje Kutná Hora a její okolí obrovskou výzvu kvůli hustotě vegetace a komplexní geometrii měst.
2. Battlefield 6: Chaos pod kontrolou
Technologie: DLSS 4, NVIDIA Reflex
Nový Battlefield se vrací ke kořenům s masivní destrukcí prostředí a obrovskými mapami pro 128 hráčů. V takto chaotickém prostředí je na notebooku kritická latence a přehlednost.
Kombinace NVIDIA Reflex a grafických karet řady RTX 50 snižuje odezvu systému na minimum, což je v multiplayeru rozdíl mezi životem a smrtí. Díky DLSS 4 si i na notebooku s RTX 5060 zahrajete na vysoké detaily s konkurenceschopnými FPS, což bylo u předchozích generací v takto náročném titulu obtížné.
3. ARC Raiders: Atmosféra a preciznost
Technologie: DLSS 4 s Multi Frame Generation, DLAA, RTX GI, Reflex
Tato kooperativní akce, přesněji extraction shooter, je ideálním kandidátem pro večerní hraní s přáteli. Hra je zasazena do nehostinného světa, kde vizuální stránka hraje taktickou roli. Globální osvětlení (RTX GI) zde není jen estetickým doplňkem, ale pomáhá číst prostor a odhalovat pozice nepřátel podle odrazů světla.
Na noteboocích je kritická plynulost, kterou zajišťuje DLSS 4 s Multi Frame Generation. Pokud vlastníte velmi výkonný stroj a preferujete maximální ostrost, technologie DLAA vyhladí hrany s pomocí AI bez snížení rozlišení, což oceníte při hledání detailů v dálce.
4. Borderlands 4: Stylizace bez zubatých hran
Technologie: DLSS 4 s Multi Frame Generation, DLAA, Reflex
Série Borderlands je synonymem pro kooperativní zábavu. Čtvrtý díl posouvá ikonickou komiksovou grafiku na novou úroveň detailů. U stylizované grafiky s černými obrysy (cel-shading) je častým problémem aliasing – zubaté hrany.
Zde je neocenitelná technologie DLAA, která vyhlazuje linie s chirurgickou přesností, takže hra vypadá jako interaktivní film. Pro majitele notebooků střední třídy je pak zásadní DLSS 4 s Multi Frame Generation, které v chaotických přestřelkách plných výbuchů udržuje stabilní snímkovou frekvenci.
5. Clair Obscur: Expedition 33: Klasika v novém kabátě
Technologie: DLSS 2 a DLSS 4 (skrz Override v NVIDIA App)
Pro milovníky příběhových RPG s tahovými prvky. Hra nativně implementuje DLSS 2, což je spolehlivý standard. Nicméně, majitelé notebooků s řadou RTX 40 a 50 mohou využít novou funkci v NVIDIA App nazvanou "Override". Ta umožňuje vynutit Multi Frame Generation i v titulech, které tuto funkci nemají přímo v menu. Získáte tak plynulost pohybu navíc, aniž by vývojář musel vydávat patch.
Notebooky a technologie: Max-Q v roce 2025
Zatímco u stolních počítačů řešíme především hrubý výkon a velikost chladiče, u notebooků je alfou a omegou efektivita. Grafické karty řady GeForce RTX 50 v mobilním segmentu těží ze sady technologií souhrnně nazývaných Max-Q.
Nejedná se o jednu funkci, ale o komplexní systém řízený umělou inteligencí, který optimalizuje výkon notebooku v reálném čase.
-
Dynamic Boost AI neustále vyhodnocuje, zda hra potřebuje více výkonu procesoru nebo grafiky, a podle toho přelévá napájení tam, kde je to nejvíce potřeba. U her jako Kingdom Come: Deliverance II to může znamenat zásadní nárůst výkonu v otevřeném světě.
-
WhisperMode zase upraví nastavení hry a otáčky ventilátorů tak, aby notebook nerušil okolí.
-
Battery Boost: Pokud cestujete vlakem a nemáte přístup k zásuvce, tato funkce optimalizuje spotřebu komponent tak, aby prodloužila herní seanci na baterii.
Průvodce výběrem: Jaký notebook pod stromeček?
A jsme již zmínili v úvodu, náročné hry potřebují výkonný a moderní hardware. Trh s notebooky je navíc na konci roku 2025 nasycený zajímavými modely. Na základě aktuálních akcí a dostupnosti jsme vybrali několik zástupců, kteří pokrývají různé cenové i výkonnostní kategorie, aby si pod stromečkem mohl udělat radost opravdu každý.
1. Dostupný základ (Entry-Level & studenti)
Tato kategorie je určena pro studenty a příležitostné hráče. Cílem je hraní ve Full HD (1080p) rozlišení. Modely v této třídě často využívají efektivnější varianty čipů, které nevyžadují masivní chlazení.
-
HP Victus 15: Řada Victus si vybudovala pověst solidního základu. Model s modrým šasi nabízí střízlivý design, který nepůsobí rušivě ani ve školní lavici. Je to volba rozumu pro hry jako League of Legends nebo Valorant, ale s DLSS zvládne i náročnější tituly.
-
Acer Nitro V 15/16: Tradiční zástupce herního mainstreamu. Acer v posledních letech zapracoval na chlazení řady Nitro. Modely V 15 a V 16 nabízejí dobrý poměr cena/výkon a často disponují displeji s vyšší obnovovací frekvencí, což je pro akční hry typu Battlefield 6 klíčové.
-
Gigabyte Gaming A16: Zajímavá volba s novým čipem nižší střední třídy RTX 5050. Pro méně náročné hráče, kteří chtějí přístup k DLSS 4, jde o ekonomickou variantu.
2. Zlatý střed (lepší výkon pro všechny)
Zde se nachází notebooky vybavené převážně grafickými kartami GeForce RTX 4060 a novějšími RTX 5060. Tyto stroje jsou ideální pro hraní v rozlišení 1080p na ultra detaily nebo 1440p s využitím DLSS.
-
Lenovo LOQ: Tato řada nahradila dřívější levnější Legiony a stala se hitem. Nabízí robustní konstrukci a velmi dobré řízení teplot. Varianty "Essential" jsou cenově agresivnější, zatímco standardní modely nabízejí lepší materiály či displeje. Pro Borderlands 4 nebo ARC Raiders je to bezpečná volba.
-
HP Victus (Performance Blue): Vyšší konfigurace modelu Victus, která cílí na náročnější uživatele vyžadující stabilitu v nových titulech.
3. Prémiová třída (Tenký a lehký)
Kategorie pro ty, kteří notebook často přenášejí a vyžadují kombinaci vysokého výkonu, kvalitního displeje (často OLED nebo Mini-LED) a kompaktních rozměrů.
-
Gigabyte Aero x16: Tento model si zaslouží speciální pozornost. Je primárně cílen na tvůrce obsahu a náročné hráče. Jeho hlavním benefitem je konstrukce – tloušťka šasi je pod 20 mm, což je vzhledem k osazenému výkonu (RTX 5060) úctyhodné. Díky technologiím Max-Q se daří tento výkon uchladit i v takto tenkém těle. Je to ideální stroj pro někoho, kdo přes den stříhá video nebo pracuje s grafikou a večer si chce zahrát Kingdom Come: Deliverance II v maximální kvalitě.
Ať už se rozhodnete pro cenově dostupný model nebo prémiový ultratenký notebook, letošní Vánoce nabízejí díky technologickému pokroku více možností než kdy dříve. Kombinace her optimalizovaných pomocí DLSS a hardwaru, který inteligentně hospodaří s energií, znamená, že i na cestách si můžete dopřát zážitek srovnatelný s domácím hraním.
Důležité je vybírat notebook nejen podle ceny, ale především podle plánovaného využití. Pro kompetitivní hráče jsou klíčové Hz displeje a latence (řada LOQ nebo Nitro), pro cestovatele rozměry a konstrukce (řada Aero).