AOC & Red Bull: Herní energie na eD WORLD 2025

Když se spojí značka AOC a Red Bull, může z toho vzniknout jen jedna věc – čistý herní zážitek. Na letošním eD WORLD v Praze měli návštěvníci možnost zažít herní křeslo ve stylu Formule 1, vybavené monitorem AOC, které nabídlo pocit, jako byste seděli přímo v kokpitu.
Rychlost, výkon a preciznost – v každém detailu
Red Bull je symbolem energie a soutěživosti. AOC zase přináší monitorovou technologii, která drží krok i s nejrychlejšími hráči.
Ve spolupráci obou značek tak vzniklo zážitkové místo, kde si mohli účastníci vyzkoušet simulátor Formule 1 a poměřit síly o nejrychlejší kolo.
Díky vysoké obnovovací frekvenci a nízké odezvě monitorů AOC bylo vše maximálně plynulé a realistické – žádné zpoždění, žádný kompromis. Jen čistá rychlost.
Když se herní technologie potká s adrenalinem
Tahle spolupráce krásně ukazuje, jak se svět herního hardwaru a svět reálného motorsportu dokážou propojit.
AOC přináší do hraní preciznost, kontrast a rychlost – Red Bull dodává energii, atmosféru a soubojový duch.
Marketingová spolupráce s Red Bullem je pro značku AOC důležitá. Nejen proto, že má Red Bull výborně zvládnutý svět zážitků, designu a komunity, ale i proto, že přirozeně spojuje lidi, technologie a zábavu.
Je to partnerství, které má smysl – a výsledek je vidět i na akcích, jako byl letošní eD WORLD.
AOC: výkon, který drží tempo
Od e-sportu po herní simulátory – AOC má v portfoliu monitory, které zvládnou všechno. Od prémiové řady AGON PRO pro profesionální hráče až po dostupné modely pro ty, kdo se chtějí bavit a zároveň mít kvalitní obraz.
Ať už závodíš na okruhu, nebo jen hledáš dokonalý herní flow, AOC má monitor, který ti pomůže zůstat ve hře.
eD WORLD 2025, Clarion Congress Hotel Praha
Spolupráce: AOC × Red Bull