AOC & Red Bull: Herní energie na eD WORLD 2025
zdroj: AOC

AOC & Red Bull: Herní energie na eD WORLD 2025

19. 11. 2025 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Když se spojí značka AOC a Red Bull, může z toho vzniknout jen jedna věc – čistý herní zážitek. Na letošním eD WORLD v Praze měli návštěvníci možnost zažít herní křeslo ve stylu Formule 1, vybavené monitorem AOC, které nabídlo pocit, jako byste seděli přímo v kokpitu.

Rychlost, výkon a preciznost – v každém detailu

Red Bull je symbolem energie a soutěživosti. AOC zase přináší monitorovou technologii, která drží krok i s nejrychlejšími hráči.

Ve spolupráci obou značek tak vzniklo zážitkové místo, kde si mohli účastníci vyzkoušet simulátor Formule 1 a poměřit síly o nejrychlejší kolo.

Díky vysoké obnovovací frekvenci a nízké odezvě monitorů AOC bylo vše maximálně plynulé a realistické – žádné zpoždění, žádný kompromis. Jen čistá rychlost.

AOC &amp; Red Bull eD WORLD 2025 zdroj: AOC

Když se herní technologie potká s adrenalinem

Tahle spolupráce krásně ukazuje, jak se svět herního hardwaru a svět reálného motorsportu dokážou propojit.

AOC přináší do hraní preciznost, kontrast a rychlost – Red Bull dodává energii, atmosféru a soubojový duch.

Marketingová spolupráce s Red Bullem je pro značku AOC důležitá. Nejen proto, že má Red Bull výborně zvládnutý svět zážitků, designu a komunity, ale i proto, že přirozeně spojuje lidi, technologie a zábavu.

Je to partnerství, které má smysl – a výsledek je vidět i na akcích, jako byl letošní eD WORLD.

AOC &amp; Red Bull eD WORLD 2025 zdroj: AOC

AOC: výkon, který drží tempo

Od e-sportu po herní simulátory – AOC má v portfoliu monitory, které zvládnou všechno. Od prémiové řady AGON PRO pro profesionální hráče až po dostupné modely pro ty, kdo se chtějí bavit a zároveň mít kvalitní obraz.

Ať už závodíš na okruhu, nebo jen hledáš dokonalý herní flow, AOC má monitor, který ti pomůže zůstat ve hře.

eD WORLD 2025, Clarion Congress Hotel Praha

Spolupráce: AOC × Red Bull

Smarty.cz
Tagy:
inzerce
Zdroje:
Inzerce, komerční sdělení / PR, AOC
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání

Nejnovější články