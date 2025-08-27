AOC monitory: od OLED bestie po dostupný entry level. Který sedne právě tobě?
AOC se v posledních letech vyprofilovalo jako značka, která nabízí herní monitory s parametry prémiových výrobců, ale za cenu, kterou si může dovolit i běžný hráč. Pokud hledáš ultrarychlou OLED mašinu pro esport, parádní 4K zážitek pro otevřené světy, nebo prostě solidní QHD monitor bez toho, abys musel sahat hluboko do kapsy – v nabídce AOC se najde řešení.

V redakci jsme prošli aktuální řadu modelů a vybrali pět z nich, které dávají největší smysl. Ať už jsi profesionální hráč, nebo víkendový pařan, tady je přehled toho nejzajímavějšího.

OLED bestie pro esporty: AOC AGON PRO AG276QZD2

  • Rozlišení:2560×1440 (QHD)

  • Obnovovací frekvence:240 Hz

  • Odezva:0,03 ms

  • Panel:OLED

Tady už se bavíme o stroji, který tě posune v kompetitivních hrách na novou úroveň. Valorant, CS2 nebo Apex Legends – každý frame se počítá a díky OLED panelu nejen že uvidíš protivníka v temném rohu mapy, ale díky extrémně rychlé odezvě i zareaguješ dřív, než on.

OLED navíc znamená dokonalé černé a syté barvy. Pokud si večer pustíš Resident Evil nebo se ponoříš do Cyberpunku 2077, atmosféra tě úplně pohltí. Pro hráče, kteří chtějí maximum výkonu a kvality, je tohle jasná volba.

4K král pro epické světy: AOC AGON PRO AG326UD

  • Rozlišení:3840×2160 (4K UHD)

  • Obnovovací frekvence:165 Hz

  • Panel:IPS

Pokud tě láká maximální detail a věrnost obrazu, tady dostaneš to nejlepší z obou světů – ostrý 4K obraz a k tomu 165 Hz. Pro hry jako The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 nebo Starfield je to monitor, na kterém se zastavíš u každého západu slunce.

IPS panel nabídne věrné barvy a široké pozorovací úhly, takže poslouží i tvůrcům obsahu nebo streamerům, kteří potřebují, aby jejich grafika vypadala přesně tak, jak má.

Rychlík pro FPS za rozumnou cenu: AOC AGON AG275QZN

  • Rozlišení:2560×1440

  • Obnovovací frekvence:240 Hz

  • Panel:VA

Pokud chceš rychlost, ale OLED ti přijde drahý, tohle je kompromis, který dává smysl. 240 Hz zajistí plynulost i v nejvypjatějších momentech a VA panel přidává hlubší kontrast.

Hodí se na FPS a battle royale tituly (Fortnite, Warzone, PUBG), ale potěší i hráče hororů – tmavé pasáže působí díky kontrastu mnohem realističtěji.

Zlata střední cesta: AOC AGON AG275QXN

  • Rozlišení:2560×1440

  • Obnovovací frekvence:165 Hz

  • Panel:VA

Pokud nechceš utrácet, ale zároveň ti 60 Hz nestačí, tohle je přesně monitor pro tebe. 165 Hz udělá velký rozdíl proti běžným kancelářským panelům a díky VA panelu dostaneš slušný kontrast.

Perfektní volba pro hráče MMO nebo singleplayer adventur, kde oceníš plynulost a kvalitní barvy, ale nepotřebuješ vyždímat každou milisekundu.

Budget král 1440p: AOC AGON Q27G2E/BK

  • Rozlišení:2560×1440

  • Obnovovací frekvence:155 Hz (OC z 144 Hz)

  • Panel:VA

Pokud přecházíš z 1080p a hledáš dostupný upgrade, tohle je monitor, který ti dá hodně muziky za málo peněz. Ideální pro hráče, kteří chtějí ostrý QHD obraz a solidní obnovovací frekvenci, aniž by rozpočet trpěl.

Díky nízkému input lagu se neztratí ani v online zápasech a díky Adaptive Sync jede bez tearingu. Pro Overwatch 2 nebo MW3 ideální startovní bod.

Závěr

AOC jasně ukazuje, že dobrý herní monitor nemusí stát majlant. Každý z modelů má jiného favorita:

  • Pro esport:

    AG276QZD2 (OLED, 240 Hz)

  • Pro 4K nadšence a RPG světy:

    AG326UD

  • Pro rychlost a tmavé hry:

    AG275QZN (VA, 240 Hz)

  • Pro všestrannost:

    AG275QXN (165 Hz)

  • Pro budget hráče:

    Q27G2E/BK

Každý si tu najde své. Otázka je: Jaký AOC monitor sedí právě tobě a tvému setupu?

