AOC monitory: od OLED bestie po dostupný entry level. Který sedne právě tobě?

AOC se v posledních letech vyprofilovalo jako značka, která nabízí herní monitory s parametry prémiových výrobců, ale za cenu, kterou si může dovolit i běžný hráč. Pokud hledáš ultrarychlou OLED mašinu pro esport, parádní 4K zážitek pro otevřené světy, nebo prostě solidní QHD monitor bez toho, abys musel sahat hluboko do kapsy – v nabídce AOC se najde řešení.
V redakci jsme prošli aktuální řadu modelů a vybrali pět z nich, které dávají největší smysl. Ať už jsi profesionální hráč, nebo víkendový pařan, tady je přehled toho nejzajímavějšího.
OLED bestie pro esporty: AOC AGON PRO AG276QZD2
Rozlišení:2560×1440 (QHD)
Obnovovací frekvence:240 Hz
Odezva:0,03 ms
Panel:OLED
Tady už se bavíme o stroji, který tě posune v kompetitivních hrách na novou úroveň. Valorant, CS2 nebo Apex Legends – každý frame se počítá a díky OLED panelu nejen že uvidíš protivníka v temném rohu mapy, ale díky extrémně rychlé odezvě i zareaguješ dřív, než on.
OLED navíc znamená dokonalé černé a syté barvy. Pokud si večer pustíš Resident Evil nebo se ponoříš do Cyberpunku 2077, atmosféra tě úplně pohltí. Pro hráče, kteří chtějí maximum výkonu a kvality, je tohle jasná volba.
4K král pro epické světy: AOC AGON PRO AG326UD
Rozlišení:3840×2160 (4K UHD)
Obnovovací frekvence:165 Hz
Panel:IPS
Pokud tě láká maximální detail a věrnost obrazu, tady dostaneš to nejlepší z obou světů – ostrý 4K obraz a k tomu 165 Hz. Pro hry jako The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 nebo Starfield je to monitor, na kterém se zastavíš u každého západu slunce.
IPS panel nabídne věrné barvy a široké pozorovací úhly, takže poslouží i tvůrcům obsahu nebo streamerům, kteří potřebují, aby jejich grafika vypadala přesně tak, jak má.
Rychlík pro FPS za rozumnou cenu: AOC AGON AG275QZN
Rozlišení:2560×1440
Obnovovací frekvence:240 Hz
Panel:VA
Pokud chceš rychlost, ale OLED ti přijde drahý, tohle je kompromis, který dává smysl. 240 Hz zajistí plynulost i v nejvypjatějších momentech a VA panel přidává hlubší kontrast.
Hodí se na FPS a battle royale tituly (Fortnite, Warzone, PUBG), ale potěší i hráče hororů – tmavé pasáže působí díky kontrastu mnohem realističtěji.
Zlata střední cesta: AOC AGON AG275QXN
Rozlišení:2560×1440
Obnovovací frekvence:165 Hz
Panel:VA
Pokud nechceš utrácet, ale zároveň ti 60 Hz nestačí, tohle je přesně monitor pro tebe. 165 Hz udělá velký rozdíl proti běžným kancelářským panelům a díky VA panelu dostaneš slušný kontrast.
Perfektní volba pro hráče MMO nebo singleplayer adventur, kde oceníš plynulost a kvalitní barvy, ale nepotřebuješ vyždímat každou milisekundu.
Budget král 1440p: AOC AGON Q27G2E/BK
Rozlišení:2560×1440
Obnovovací frekvence:155 Hz (OC z 144 Hz)
Panel:VA
Pokud přecházíš z 1080p a hledáš dostupný upgrade, tohle je monitor, který ti dá hodně muziky za málo peněz. Ideální pro hráče, kteří chtějí ostrý QHD obraz a solidní obnovovací frekvenci, aniž by rozpočet trpěl.
Díky nízkému input lagu se neztratí ani v online zápasech a díky Adaptive Sync jede bez tearingu. Pro Overwatch 2 nebo MW3 ideální startovní bod.
Závěr
AOC jasně ukazuje, že dobrý herní monitor nemusí stát majlant. Každý z modelů má jiného favorita:
- Pro esport:
AG276QZD2 (OLED, 240 Hz)
- Pro 4K nadšence a RPG světy:
AG326UD
- Pro rychlost a tmavé hry:
AG275QZN (VA, 240 Hz)
- Pro všestrannost:
AG275QXN (165 Hz)
- Pro budget hráče:
Q27G2E/BK
Každý si tu najde své. Otázka je: Jaký AOC monitor sedí právě tobě a tvému setupu?