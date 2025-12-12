AOC jako hrdý partner MČR 2025: špičkové turnajové monitory AGON PRO hrály hlavní roli

Herní festival MČR 2025 přinesl nejen skvělou atmosféru a napínavé zápasy, ale také profesionální technologické zázemí, bez kterého se moderní esport neobejde. AOC bylo letos hrdým partnerem akce a poskytlo herní monitory, které hráčům umožnily využít jejich potenciál naplno.
Profesionální zázemí pro hráče: AGON PRO CS24A
Na většině herních stanovišť hráči soutěžili na modelu AGON PRO CS24A, nejnovější turnajové 24,1" platformě AOC, která je postavená přímo pro kompetitivní hraní.
Monitor patří do řady certifikovaných tournament-grade zařízení a nabízí:
-
Rapid IPS panel,
-
ultravysokou obnovovací frekvenci,
-
konzistentní odezvu napříč celou plochou,
-
perfektní barevnou uniformitu.
CS24A je navržen tak, aby splňoval přísné esportové standardy, a na MČR se osvědčil jako ideální volba pro profesionální hráče i talentované amatéry.
Finále na hlavní stage: AGON PRO AG246FK
Největší pozornost se ale soustředila na hlavní podium, kde finalisté hráli na modelechAGON PRO AG246FK.
Tento monitor je navržen pro špičkový esport a nabízí:
-
obnovovací frekvenci až540 Hz,
-
extrémně nízkou odezvu,
-
minimální vstupní lag,
-
stabilní obraz i při nejrychlejších pohybech.
AG246FK představuje absolutní špičku v technologii pro FPS a kompetitivní tituly. Pro finálová utkání MČR to byla ideální volba — rychlá, přesná a bez kompromisů.
Technologie, která umožňuje lepší výkon
Jedním z cílů AOC je dlouhodobě podporovat herní komunitu a vytvářet podmínky, ve kterých mohou hráči podávat maximální výkon. MČR 2025 poskytlo perfektní platformu ukázat, že profesionální monitory nejsou jen „hardware“, ale klíčová součást esportové infrastruktury.
AOC monitory na akci zajišťovaly:
-
konzistentní a spolehlivé podání obrazu,
-
ultra-rychlou odezvu bez ghostingu,
-
turnajově prověřenou stabilitu.
Právě díky tomu si hráči mohli být jistí, že každý pohyb, každá reakce a každý pixel budou zobrazené přesně tak, jak mají být.
Podpora esportu v Česku i mezinárodně
Partnerství s MČR není pro AOC jednorázová aktivita, ale součást širší strategie podpořit růst soutěžního gamingu v regionu.
AOC dlouhodobě spolupracuje s turnaji, organizacemi i týmy na evropské scéně – a letošní ročník MČR byl dalším důkazem, že kvalitní technologie dokáže posunout herní zážitek o úroveň výš.