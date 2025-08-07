AOC dává hráčům výhodu, kterou poznají na první kill
7. 8. 2025 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Každý, kdo někdy hrál napínavý ranked, ví, jak rychle se může z vítězství stát porážka. Někdy za to může chyba ve hře – jindy ale prostě nestíhá hardware. Monitor, který nestíhá, je pro hráče to samé jako zbraň bez nábojů. A právě proto je tu AOC, aby tuhle nepříjemnost eliminoval.

Vysoký refresh a minimální lagy

Zatímco někteří výrobci o technologiích jen mluví, AOC je dodává přímo do hry. Extrémně vysoké obnovovací frekvence (až 360 Hz) a odezva dosahující až 0,5 ms znamenají jediné: dokonale plynulý obraz bez jakéhokoliv rozmazání. Soupeře vidíte dřív, zaměříte rychleji. Technologie Adaptive-Sync k tomu synchronizuje monitor s grafickou kartou a eliminuje otravné trhání obrazu. Ať už hrajete kompetitivní střílečku, nebo prozkoumáváte obří otevřený svět, monitory z řady AOC GAMING to zvládnou bez jediného záseku.

Absolutní nadvláda AGON by AOC

AOC si vybudovalo pověst značky s fantastickým poměrem ceny a výkonu. Prémiová řada AGON by AOC jde ale ještě dál. Nabízí nekompromisní design, exkluzivní funkce jako Light FX pro synchronizaci osvětlení s hrou a technologie, které udávají směr celému trhu. Není náhoda, že právě na těchto monitorech trénují a vítězí ti nejlepší – AGON je volbou pro ty, kdo nehledají kompromisy.

Skutečná značka esportu

AOC není jen značka, která sem tam ukáže své logo na turnajích. Je aktivní součástí herní scény a její monitory jsou prověřovány v těch nejnáročnějších podmínkách. Dlouhodobá partnerství se špičkovými světovými organizacemi, jako jsou G2 Esports nebo FURIA Esports, jsou toho jasným důkazem. Profíci z těchto týmů se podílejí na vývoji a testování nových modelů. Když si pořídíte monitor AGON, nekupujete si tedy jen kus hardwaru. Kupujete si technologii prověřenou v ohni kompetitivního hraní na té nejvyšší úrovni.

Najděte si tu pravou zbraň

Nevíte, jestli je pro vás lepší rychlý 24" Full HD panel na CS2, nebo pohlcující 34" prohnutý monitor na RPG? AOC pro vás připravilo přehlednou landing page. Najdete na ní nejen kompletní nabídku monitorů, ale i užitečného průvodce, který vám pomůže vybrat ten pravý model přesně pro váš herní styl a rozpočet

