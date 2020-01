Začala Herní výzva 2020. Zvládnete dohrát deset her podle daných kritérií?

Windows MAC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Stejně jako loni se i letos uskutečňuje Herní výzva pořádaná webem Databáze her. Jde o pátý ročník v pořadí a podruhé v řadě máte možnost svou účastí pomoct dobré věci, tedy pouhým hraním přispět na charitu Člověk v tísni. Zároveň můžete vyhrát hodnotné ceny a díky podmínkám výzvy třeba objevíte hry, na které byste se jinak ani nepodívali.

Herní výzvu 2020 může plnit naprosto kdokoliv jen tak pro radost, ale stejně tak se můžete řádně přihlásit na oficiálních stránkách, vést si tam přehled o splněných výzvách, a pokud budete přidávat komentáře k odehraným hrám, zapojíte se do soutěže a každý váš komentář znamená 2 koruny pro zmíněnou charitu, které darují pořadatelé výzvy. Loni se touto cestou vybralo téměř 10 tisíc korun.

Výzva spočívá v dohrání deseti různých her, kde každá musí splňovat jednu z předepsaných podmínek. Zároveň si můžete vybrat mezi lehčí a těžší variantou výzvy. A čemu budete čelit? Například se po vás chce dohrát hru v kooperaci s živým parťákem (We Were Here Together?), vyzkoušet hru založenou na hudbě (Beat Saber?), projít hrou, která se odehrává v místě, které jste navštívili (Kingdom Come: Deliverance?) nebo třeba dohrát hru mimo domov, školu a pracoviště.

Poslední dvě z deseti výzev jsou zajímavě jiné. Jedna po vás chce, abyste dohráli hru, která byla do Databáze her přidaná v prvních měsících fungování webu. Patří mezi ně třeba první Mafia, Warcraft III, Syberia, The Elder Scrolls IV: Oblivion, FlatOut, Max Payne a spousta dalších.

Poslední výzva souvisí se všemi předchozími výzvami. Lehčí varianta diktuje, aby daná hra splňovala alespoň tři jiná kritéria, zatímco těžší varianta úplně zakazuje výskyt těchto kritérií v dané hře.

Se spoustou výzev vám pomohou letošní nadcházející hry, takže se nemusíte nutit do starších osvědčených kousků. Třeba takové Watch Dogs Legion vám dost možná odškrtne zmiňované kritérium o vámi navštíveném místě. Pokud vás osud ještě nezavál do Londýna, pak touto cestou splníte alespoň lehčí variantu, které stačí, že se hra odehrává v reálném místě na Zemi.

Do výzvy se můžete zapojit zde.