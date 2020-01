Herní průmysl vloni vydělal 2,7 bilionu korun

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Switch Stadia Android iOS iPad iPhone Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Byznys autor: Patrik Hajda

Pokud máte rádi statistiky a zajímá vás, jaké peníze se točí v herním odvětví, pak je tento článek určený právě vám. Statistická společnost SuperData spadající pod monitorovací společnost Nielsen vypracovala přehled příjmů nejvýdělečnějších digitálních her za rok 2019. Data pocházejí z největších firem jako Activision Blizzard, Ubisoft, Tencent, Wargaming, Google, PayPal, nebo třeba Visa.

Co se celkového příjmu z digitální interaktivní zábavy (tedy her) týče, jde o číslo 120 miliard dolarů, tedy zhruba 2,7 bilionu korun. Víc než polovina z toho připadá mobilnímu trhu, jedna čtvrtina počítačovým hrám, jedna osmina konzolím a po 150 miliardách (5,4 %) virtuální/augmentované realitě a streamovacím službám jako Twitch, YouTube a Mixer.

Mobilní hry tedy suverénně táhnou digitální trh kupředu. Z každých pěti dolarů utracených za hry připadají tři právě mobilním hrám. Hry zdarma pak jednoznačně vedou nad prémiovými. Ze 2,4 bilionu korun utracených na digitálních hrách připadá jen 507 miliard počítačovým a konzolovým hrám, které nejsou free-to-play.

Zajímavé je, že na PC a konzolích je poměr placených a F2P her opačný. Na PC free-to-play hrám připadá 480 miliard a placeným hrám 193 miliard, zatímco na konzolích free-to-play hry vydělaly jen 36 miliard a placené 313 miliard korun.

Ale aby to tu nebylo jen o anonymních číslech, společnost SuperData, jejíž statistiky si můžete sami projít zdarma po registraci zde, vypracovala ještě dva seznamy deseti nejvýdělečnějších digitálních her opět rozdělených na free-to-play a placené.

I když jsou mobilní hry na výslunní, free-to-play žebříčku stejně dominuje Fortnite s výdělkem 41 miliard korun (její mobilní verze není tak úspěšná jako ostatní platformy). Mobilní PUBG se do Top 10 nevešlo, ale jeho čínská verze Game for Peace je na 9. místě s 27 miliardami korun. Následuje celý seznam:

1. Fortnite – 41 miliard korun

2. Dungeon Fighter Online – 36 miliard korun

3. Honour of Kings – 36 miliard korun

4. League of Legends – 34 miliard korun

5. Candy Crush Saga – 34 miliard korun

6. Pokémon GO – 32 miliard korun

7. Crossfire – 32 miliard korun

8. Fate/Grand Order – 27 miliard korun

9. Game for Peace – 27 miliard korun

10. Last Shelter: Survival – 25 miliard korun

Placené (prémiové) hry zaznamenali meziroční pokles o 5 %. Na vině je obecně slabší rok na velké tituly. Z tohoto žebříčku mi přijde nejzajímavější desáté místo, které připadá hře The Sims 4. Po tolika letech od vydání (5+) má simulátor života stále dost sil (hlavně díky rozšířením) a není tak divu, že se na nás hned nežene pátý díl. Níže se dozvíte výdělky zbylých nejvýdělečnějších her roku 2019:

Na tomto seznamu figurují pouze čtyři společnosti, z nichž se má suverénně nejlépe EA. Její FIFA a Simíci dohromady vydělali 36,2 miliard. V závěsu je Take Two s GTA V, NBA a Borderlands, které vygenerovaly 29,3 miliardy. Třetí místo připadá Activision Blizzard, kde se obě Call of Duty postaraly o 25,6 miliardy, a nakonec je tu Ubisoft s 16,5 miliardami za Toma Clancyho.

Další statistiky včetně prognózy do letošního roku (nepřekvapivě se očekává další růst digitálu) najdete v oficiálním dokumentu společnosti SuperData.