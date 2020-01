Jak měl vypadat tajný prequel Portalu? Podobá se puzzle adventuře Superliminal

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Trh s logickými hrami viděnými z první osoby začíná být přesycený a králem stále zůstává fantastická série Portal. To ale neznamená, že by se sem tam neobjevily i další povedené kousky jako Q.U.B.E., The Witness, The Talos Principle, The Turing Test nebo třeba Stanley Parable. Novinka s podivným názvem Superliminal je ze stejného žánru a stejně jako vyjmenované hry je neobyčejná. Hrajete si v ní s perspektivou způsobem, který jste jinde pravděpodobně nezažili.