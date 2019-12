In the Valley of Gods od tvůrců Firewatch se odkládá kvůli jiným projektům Valve

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Šárka Tmějová

V redakční anketě na začátku letošního roku o hrách, které bychom si v průběhu roku 2019 chtěli nejvíc zahrát, se In the Valley of Gods objevilo hned dvakrát – v mém a Adamově seznamu. To ale máme dost velkou smůlu, protože jeho tvůrci z Campo Santo mají plné ruce práce s vývojem všemožných jiných her pro Valve, jen ne své adventury z Egypta. Pouštní dobrodružství se odkládá na neurčito, projekt je v této chvíli pozastaven.

Campo Santo začínalo jako miniaturní studio z Bellevue, které v roce 2016 debutovalo příběhovou adventurou Firewatch o správcích amerického národního parku. Úspěch nezávislé záležitosti na sebe nenechal dlouho čekat a o rok později tým oznámil In the Valley of Gods, další příběhovou adventuru, tentokrát z prostředí Egypta s dvojicí archeoložek.

Vyjít měla letos – to by ale Campo Santo nesmělo být loni spolknuto Valve. Minulý měsíc zmizely všechny zmínky o In the Valley of Gods z twitterových infoboxů jednotlivých vývojářů, kteří se na projektu podílejí, tentam je i oznamovací trailer z oficiálního kanálu.

Několik členů týmu potvrdilo, že spolupracují na nedávno oznámeném Half-Life: Alyx pro virtuální realitu, což osud egyptské adventury napovědělo, ale neosvětlilo docela. Neslavné směřování projektu nyní pro Polygon osvětlil jeden ze spoluzakladatelů Campo Santo, Jake Rodkin: „Fanouškům, kteří se na In the Valley of Gods těší, už je patrně jasné, že optimistické ‚2019‘ na konci traileru není reálné. ‚Valvský čas‘ si střílí z každého z nás. Nicméně ano, vývojáři z bývalého Campo Santo se přidali k jiným projektům ve Valve, včetně Half-Life: Alyx.“

„Asi chápete, že se jim docela hodí naše zkušenosti s adventurami z pohledu první osoby. Možná slýcháte o tom, že ve Valve můžete pracovat, na čem chcete. Je to pravda a té dostupné práce je hodně. Když jsme se rozkoukali, ukázalo se, že můžeme s Alyx hodně pomoct. Někteří z nás začali vypomáhat a od té doby se z výpomoci stal projekt na plný úvazek. Stejně tak se někteří ex-Camposáci věnují Dota Underlords, jiní Steamu a tak dále. Vývoj In the Valley of Gods je tedy pozastaven, ale rozhodně je to projekt, ke kterému se můžeme vrátit a možná vrátíme. Až se to stane, dáme vám vědět.“

Tak, to bychom měli. Tedy spíše neměli. Nové datum vydání In the Valley of Gods stanovené není a ani se na něm aktivně nepracuje. Half-Life: Alyx naproti tomu vyjde v březnu 2020.