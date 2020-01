Vydavatel hry Rune II konečně získal zdrojový kód, začne pracovat na opravách

Windows

- Byznys autor: Patrik Hajda

Rune II vypadala ještě před vydáním jako solidní hra, ale jakmile se dostala do rukou recenzentů, došlo k odhalení strašlivé pravdy. Hráči dostali nejen podprůměrnou, ale opravdu špatnou hru. Ale není se čemu divit, když její tvůrci měli dávno před vydáním v plánu hned po vydání skončit a přidat se k Bethesdě jako nové studio Roundhouse Games. Zároveň tím ale porušili smlouvu s vydavatelem, který se konečně dočkal zdrojového kódu hry a může se pustit do jejích oprav.

„Ve všech směrech nedodělaná hra, která se snaží nedostatky maskovat časovou smyčkou. Ani jeden z herních prvků není dost dobrý na to, aby bylo možné ho vyzdvihnout. Hlavní motivací dohrát Rune II není přežití ani záchrana světa, ale rychlé přesedlání na lepší (tedy libovolnou jinou) hru,“ píše Pavel Skoták ve své recenzi.

Vývojáři ze zaniklých Human Head Studios přitom měli ve smlouvě s vydavatelem Ragnarok Game, že dodají bezchybnou a otestovanou hru, na což od vydavatele dostali 80 milionů korun. Dá se vytušit, že nestíhali šibeniční termín a než čelit následkům, rozhodli se pro radikální cestu popsanou v prvním odstavci.

Společnost Ragnarok Game následně zažalovala studio a tři jeho zakladatele za podvod, porušení smlouvy a nekalé praktiky s cílem vytlouct z nich soudní cestou 2,2 miliardy korun. To se zatím nepodařilo, ale tvůrci Rune II alespoň poskytli zdrojový kód a assety hry vydavateli, který má právo na značku po následujících 10 let.

„Minulý týden jsme obdrželi harddisk obsahující assety a zdrojový kód Rune II,“ píší Ragnarok Game na oficiálním fóru. „Přizvali jsme inženýry, aby důkladně zkontrolovali materiály a ujistili se, že harddisk obsahuje všechna data hry. Jakmile budeme mít potvrzené, že jsme schopní vytvořit kompletní build aktuální verze Rune II (.12L), začneme pracovat na záplatách adresující nejzávažnější problémy, bugy a problémy s optimalizací, které jsme vídali poslední měsíc a půl.“

Ragnarok Game plánují vydat hru ještě letos i na jiných platformách, jakmile vyprší časová exkluzivita Epic Games Storu. A vzhledem k dlouholetým právům bylo v plánu hru dále podporovat novým obsahem.

Jenže do obdržení zdrojového kódu nebylo možné najít nové studio, které by se o Rune II staralo. Teď už to možné je, ale je otázka, jestli se někdo takový najde. Pokud ano, třeba za nějaký ten rok-dva půjde o docela jinou hru spadající svým hodnocením do horní poloviny spektra. Ale bude to ještě někoho zajímat?