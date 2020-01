Square Enix odkládá dvě očekávané hry – Final Fantasy VII Remake a Marvel’s Avengers

Nakonec ty naše obavy o přeplněném jaru 2020 byly docela zbytečné. Po odsunutí The Last of Us: Part II, Watch Dogs Legion a Gods and Monsters si budeme muset počkat na další dvě velké hry, od kterých máme nemalá očekávání a obě zastřešuje vydavatel Square Enix – Final Fantasy VII Remake a Marvel’s Avengers.