Zrušené Prey 2 se znovu vynořilo. Po více než deseti letech unikly záběry z hraní

zdroj: Human Head Studios

4. 9. 2025 13:30

Po více než deseti letech od zrušení se na internetu objevily záběry z hraní Prey 2, ambiciózního sci-fi projektu studia Human Head, kde jsme se měli stát vesmírnými lovci odměn. Na jinak prázdném YouTube kanálu Davida Halsteda, který pravděpodobně patří bývalému vývojáři, se objevily ukázky z prototypů i z pozdějších verzí hry. Záhy však byly staženy. Mohli jste zhlédnout záběry z prologu, ukázku podzemního města Undercity, prototyp honičky a několik minut akčních přestřelek.

Prey 2 bylo oznámeno na začátku minulého desetiletí pod hlavičkou Bethesdy a podle zakladatele Human Head Chrise Rhineharta se projekt v roce 2011 blížil k alfa verzi. Jenže vývoj provázela řada komplikací, a nakonec i spory o práva, které vyústily v oficiální zrušení v roce 2014. „Byla to hra, v kterou jsme věřili, ale nikdy jsme neměli pocit, že se dostala tam, kam potřebovala,“ uvedl tehdy Pete Hines z Bethesdy.

Podle dostupných záběrů měl být titul zasazen do otevřeného mimozemského světa zvaného Exodus. Ujmout jsme se měli role lovce odměn vybaveného více než dvacítkou gadgetů a desítkami jejich vylepšení. Chybět neměly pozemské ani mimozemské zbraně, možnost volby mezi zabíjením a zajímáním cílů a propracovaný morální systém. Záběry na Halstedově kanálu navíc ukazovaly i zajímavý soubojový systém s plejádou pohybů, kde postava skáče, šplhá a s pomocí raketových bot se vznáší nad rozlehlými mimozemskými metropolemi.

Technicky hra využívala silně modifikovanou verzi enginu id Tech 4 známého například z Doomu 3, což je patrné i z jednoho z uniklých videí. Build, který unikl, běžel na PC v 20–30 FPS, což dokládá, že projekt potřeboval ještě mnoho práce na optimalizaci. Přesto z ukázek vyplývá, že Prey 2 nabízelo svěží a ambiciózní koncept, který se od původního Prey z roku 2006 značně lišil.

Ironií osudu jsme se nakonec dočkali až v roce 2017 rebootu Prey od Arkane Studios. Ten sice sklidil chválu v recenzích, ale mnoho fanoušků mu vyčítalo, že nepůsobí dost jako původní Prey. Samozřejmě se už nikdy nedovíme, jestli by Human Head se svou vizí náhodou komerčně nedopadl stejně. Přesto je dodnes evidentní, že Prey 2 mělo obrovský potenciál a záběry, které teď vypluly na světlo, jsou pro fanoušky cenným pohledem do alternativní herní historie.

akční sci-fi FPS
David Halsted
Prey 2
