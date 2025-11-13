Žít život jako Death Stranding. Kodžima představil nové anime a exoskelet za desetitisíce
13. 11. 2025 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Legendární herní designér Hideo Kodžima znovu překračuje hranici mezi hrami a realitou. Potom, co se v Death Stranding vyznal ze svých vášní pro filozofii a propojování, představuje fyzický způsob, jak se můžete Samem Porterem Bridgesem stát v reálném světě. A navrch přihazuje anime od Disney+.

Ano, čtete správně. Kojima Productions ve spolupráci s výrobcem exoskeletů Dnsys uvádí futuristický model inspirovaný Death Stranding 2: On the Beach. Za návrhem konstrukce stojí umělecký ředitel studia Jódži Šinkawa. „Navrhli jsme tento exoskelet se stejnou vášní a přesností, jako bychom ho tvořili přímo pro svět Death Stranding,“ řekl Šinkawa. „Každý detail jsme vyladili tak, aby přivedl k životu herní futuristickou vizi, jako by se představivost a realita konečně propojily.“

Death Stranding exoskelet zdroj: Dnsys   Death Stranding exoskelet zdroj: Dnsys

Exoskelet podle výrobce odlehčí až 200 % váhy uživatele z kolen, což zní mírně podezřele z hlediska fyziky, ale z marketingového skvěle. Tvůrci tvrdí, že technologie „inteligentního ovládání chůze“ zlepší rovnováhu a poskytne nositeli až o polovinu silnější krok. Při výšlapu si prý budete připadat až o 20 kilogramů lehčí, rozsah chůze okamžitě prodloužíte o téměř 25 kilometrů do dálky a o 15 kilometrů, co se týče převýšení.

Zařízení pohání baterie s čtyřhodinovou výdrží s možností výměny za chodu. Pokud máte chuť roznášet balíky po kopcích a zachraňovat lidstvo (nebo především předstírat, že jste Norman Reedus), můžete to tedy dělat celý den. Oficiální cenovku zatím neznáme, ale běžný model Dnsys Z1, na kterém je exoskelet z Death Stranding založený, stojí okolo 1500 dolarů (kolem 31 tisíc korun), k čemuž si připočtěte nějakou tu daň za značku. Předprodej začíná 2. prosince.

Zatímco si fanoušci připravují peněženky a záda, Kodžima si plní další sen. Tentokrát animovaný. Na Disney+ dorazí Death Stranding: Isolations, ručně kreslené 2D anime zasazené do stejného světa jako hry. Projekt se oficiálně představil na Disney APAC Showcase v Hongkongu, kde se osobně ukázal i sám Kodžima jako výkonný producent. Režie se ujme Takajuki Sano se zkušenostmi z Attack on Titan nebo Banana Fish, animaci zajišťuje E&H Production pod vedením Song-hu Parka, který se podílel na Fullmetal Alchemist: Bratrství či Jujutsu Kaisen.

Death Stranding: Isolations zdroj: Disney

Seriál bude sledovat nové postavy i samotného Sama Bridgese, který se opět pokusí spojit rozpadlou Ameriku. Vedle něj se objeví starý muž hledající spásu mimo organizované snahy o propojení, bojovnice toužící po světě věčného konfliktu, chlapec, který se Bridges chce pomstít, i dívka, která v osamění našla útočiště.

Kodžima k projektu dodal: „Vyrostl jsem na japonských anime, formovala můj pohled na svět. Vždy jsem byl fanouškem Disney a jsem rád, že mohu spolupracovat právě s nimi.“ Aby toho nebylo málo, chystá se ještě animovaný film s názvem Death Stranding: Mosquito, který vzniká pod taktovkou ABC Animations. V něm by se ale na rozdíl od čerstvě odhaleného seriálu Sam objevit neměl.

S exoskeletem, anime, filmovou adaptací od A24 i celosvětovým turné se zdá, že se Kodžimův svět skutečně rozpíná všemi směry. Od lidských těl po streamovací platformy. 

Nejnovější články