Hideo Kodžima konečně vstupuje do Hollywoodu. Film Death Stranding našel režiséra

8. 4. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Režisér Michael Sarnoski, který se do širšího povědomí dostal oceňovaným snímkem Pig s Nicolasem Cagem, se opět spojuje se studiem A24. Tentokrát se pustí do adaptace jednoho z nejzajímavějších videoherních projektů poslední dekády – Death Stranding od Hidea Kodžimy. Filmová verze by měla vzniknout v koprodukci A24 a Kojima Productions. Na projektu se bude podílet i produkční společnost Square Peg, za kterou stojí producent Lars Knudsen a režisér hororových hitů Ari Aster (Slunovrat).

S informací přišel jako první server Deadline. Filmová adaptace se ponoří do filozoficky laděného světa, v němž došlo k narušení hranic mezi životem a smrtí, kde je lidstvo vystavené hrozbě temných bytostí z jiného světa. O konkrétních konturách příběhu toho samozřejmě zatím moc nevíme, stejně jako není jasné, kdo ztvární početný ansámbl herních postav.

Přestože tady Sarnoski má velmi jednoduchou volbu, protože v Death Stranding hráli filmoví herci a herečky, nelze předpokládat, že by se ve snímku objevil Norman Reedus, Mads Mikkelsen nebo Léa Seydoux. I když, s Kodžimovými kontakty, kdo ví?

Zelená na semaforu pro natáčení adaptace přichází ve chvíli, kdy Death Stranding prožívá svou druhou vlnu popularity. Studio Kojima Productions nedávno oznámilo datum vydání pokračování s podtitulem On the Beach, které vyjde letos v červnu. Vedle nového traileru odhalili také chystané koncertní turné s hudbou ze hry a spolupráci s luxusní hodinářskou značkou Hamilton. Ve druhém díle se opět objeví známé tváře, k nově příchozím se řadí například herečka Elle Fanning nebo režisér George Miller.

Michael Sarnoski si tak připisuje další významný projekt, který rozšiřuje jeho profil coby režiséra se zájmem o netradiční látky. Po debutu Pig a letním uvedení hororového prequelu Tiché místo: První den, které celosvětově vydělalo přes 250 milionů dolarů, se zdá, že Sarnoski míří do režijního „áčka“. V současnosti dokončuje postprodukci historického dramatu The Death of Robin Hood s Hughem Jackmanem a Jodie Comer. Pokud se filmové zpracování Death Stranding povede, může jít o další důkaz, že i komplikované videoherní světy mají na stříbrném plátně své místo.