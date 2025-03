Death Stranding 2 v deseti minutách ukázal herecké hvězdy i příšery. Vyjde už v červnu

10. 3. 2025 18:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Vývojářská legenda Hideo Kodžima na veletrh SXSW 2025 v texaském Austinu přivezl desetiminutovou upoutávku na Death Stranding 2: On the Beach, na jejímž konci se dozvídáme také datum vydání a odhalení sběratelské edice. Pokračování postapokalyptické sci-fi akční adventury vyjde exkluzivně na PlayStation 5 už 26. června, předobjednávky započnou za týden, 17. března.

Jestli se časem vydá i na další platformy, zatím nevíme. Jednička na PC vyšla s ročním zpožděním, na Xbox se pak vydala po pěti letech teprve loni v listopadu.

Nové záběry z hraní naznačují ještě větší a rozmanitější svět, než jakým se pyšnil první díl. Na ten dvojka přímo navazuje, opět si v ní zahrajeme za kurýra Sama Portera Bridgese (Norman Reedus), který se společně se svými spojenci bude zaobírat následky svých předchozích činů a snažit se zachránit lidstvo před vyhynutím.

„Měli jsme se vůbec spojit?“ zní ústřední otázka, zatímco se Sam s pomocí Fragile (Léa Seydoux) a dalších vydává po Americe na palubě plavidla DHV Magellan propojovat i jiné kontinenty. Zdá se, že dvojka bude o něco akčnější a Samův zbraňový arzenál rozmanitější. Doručování zásilek díky automatizaci ustoupí do pozadí, ale na scéně Spojených měst amerických se objevuje nová frakce, která má s pozůstatky civilizace vlastní, nepříliš smířlivé plány.

zdroj: Kojima Productions

V deseti minutách se objevují nádherné scenerie, které působí výrazně rozmanitějším dojmem než Islandem inspirovaná jednička. Pouště střídají zasněžené horské masivy i džungle, ale nechybí ani interiéry budov a městská zástavba, polární záře, laboratoře nebo dehtová pole a další fantaskní krajiny obalené chiráliem.

Prozkoumávat je budeme díky novým technologiím, nebudou chybět vozidla schopná plavby nebo různé vznášející se plošiny. S vymoženostmi ale samozřejmě přibydou také nové výzvy, ať už jde o dynamické počasí, nebo o obří B.T., která odkazují na žánr kaidžú. Vyplavená monstra z jiných dimenzí a časů budou tentokrát bojovat i mezi sebou, do čehož se Sam může a nemusí vmísit.

Trailer představil také novou postavu Neila v podání italského herce Lucy Marinelliho. Kolem nováčka se okamžitě spustila lavina spekulací – díky scéně s nasazováním čelenky nápadně připomíná Snakea a svět Death Stranding by tak mohl být propojený s Metal Gearem. Práva na něj ale stále vlastní Konami, a tak se přikláním spíše k variantě, že by mohlo jít o mladší verzi Cliffa Ungera, případně o biologického otce Lou.

zdroj: Kojima Productions zdroj: Kojima Productions

Ale jak už nás Kodžima v průběhu let v marketingových kampaních mnohokrát zmátl, stejně si do poslední chvíle a závěrečných titulků nemůžeme být příběhovými okolnostmi nijak jistí. V pokračování se tak objeví třeba Samova domněle mrtvá žena Lucy (Alissa Jung), už jednička si nicméně hrála s různými časovými liniemi a realitami, takže koncept života a smrti mnoho neznamená.

Z dalších nově příchozích postav a hvězd můžeme zmínit Tomorrow (Elle Fanning), Doktorku (Debra Wilson) či Prezidenta (Alastair Duncan).

Záběry doprovází nová skladba hudebníka Woodkida nazvaná To The Wilder a nabízí se otázka, jestli to bude právě on, kdo bude v soundtracku druhého dílu dominovat. Jedničce vévodila islandská skupina Low Roar, která po smrti frontmana Ryana Karaziji v roce 2022 ukončila své působení, aby se nakonec před měsícem rozloučila posledním, posmrtným albem. Každopádně se na soundtracku bude tentokrát přímo podílet dabér Troy Baker, který ztvární navrátivšího Higgse.

zdroj: Kojima Productions

Death Stranding 2 bude k dispozici ve třech různých edicích. Základní vychází na 70 eur (1 750 Kč), deluxe potom na 80 eur (2 000 Kč), kdy nabídne digitální bonusy a předčasný přístup do hry o dva dny dřív (tedy 24. června).

Ve sběratelské fyzické edici za 230 eur (asi 5 750 korun) pak kromě digitální deluxe edice naleznete 38centimetrovou sošku Magellan Mana, monstra propojeného se Samovou lodí, klíčenku Dollmana, dopis od Kodžimy, pohlednice a digitální bonusy.

zdroj: Kojima Productions

Pokud si hru předobjednáte, obdržíte taktéž svou dávku bonusů v podobě posílení přepravního skeletu a hologramu Quokka. Bude ale možné je získat i bez předobjednávky, jen si je hraním odemknete o něco později.

Kromě samotného vydání hry plánují Kojima Productions také doprovodné akce v podobě koncertního turné Strands of Harmony, které začne letos v listopadu. Ikonické skladby ze soundtracku doprovozené záběry ze hry při něm odehraje živý orchestr v 19 městech po celém světě. Nejblíž Česku se turné zastaví v Berlíně, Paříži a Miláně během ledna 2026. Kompletní seznam koncertů včetně předprodeje vstupenek naleznete na webu akce.

A konečně poslední překvapení na pódium Kodžima donesl na svém zápěstí. Ve spolupráci se značkou Hamilton připravil limitovanou edici náramkových hodinek, které v Death Stranding 2 nosí Neil. Vyrobí jich pouhé 2 000 kusů, každý z nich vyjde v přepočtu na více než 36 tisíc korun.