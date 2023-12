Film Death Stranding vznikne pod hlavičkou studia zodpovědného za Všechno, všude, najednou

15. 12. 2023 9:30 | Novinky | autor: Adam Homola

O chystaném filmu podle Kodžimova Death Stranding jsme psali skoro přesně před rokem. Na nějaké šťavnaté detaily si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, každopádně se teď projekt posouvá alespoň trochu kupředu. Nově totiž víme, že filmovou adaptaci zastřešuje produkční společnost A24.

Pod hlavičkou A24 vznikly snímky jako Všechno, všude, najednou, Lady Bird, Moonlight, aktuální The Iron Claw nebo třeba nadcházející a slibně vypadající Civil War.

Specifické studio, které umí pracovat s neotřelými náměty, by mohlo k podobně specifickému projektu, jakým Death Stranding rozhodně je, sednout víc než třeba Warner Bros. Na druhou stranu o filmu a jeho tvůrcích pořád nic nového nevíme, a tak zatím těžko soudit.

V nové tiskové zprávě se totiž víceméně jen opakují ony rok staré informace. Film by se prý chtěl zaměřit na tajemnou událost nazývanou „Death Stranding“, která propojila život a smrt a vypustila do světa podivná monstra. Snímek tak nemá být jen přímočarou adaptací herního příběhu, ale hodlá univerzum rozšířit a chce „na příběh i témata nahlížet z nové perspektivy“.

Co to znamená v praxi? To ví asi jen A24 a Kodžima. My tak můžeme zatím jen spekulovat, jestli bude mít film kompletně odlišné herecké obsazení než hra, jestli se vůbec bude odehrávat ve stejných lokacích a jestli bude i podobně unikátní. Zatím nevíme nic, detailů je málo, ale buďme rádi alespoň za potvrzení studia. Věci se vyvíjejí, a tak by Death Stranding nemusel být jedním z těch roky oznámených filmů podle hry, které nakonec stejně nevzniknou.