Death Stranding dostane film. Dělá na něm sám Kodžima

16. 12. 2022 12:13 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Death Stranding od vizionáře Hidea Kodžimy je naprosto úžasná hra (dokonce naše Hra roku 2019), a tak není žádným překvapením, že právě ona je předmětem další oznámené filmové adaptace. Zvlášť když by se dalo říct, že mezi spoustou cutscén, prvotřídními hollywoodskými herci a Kodžimovou láskou k pohyblivým obrázkům to už vlastně film tak napůl je.

S informací o chystaném novém snímku přišel server Deadline a díky němu víme, že projekt je zatím ve velmi rané fázi vývoje, ale že se na něm v současné době začíná intenzivně pracovat. Na všechno z producentské pozice dohlíží jednak Kodžima, jednak Alex Lebovici, producent úspěšného letošního hororu Barbar.

Zatím nevíme, kdo film napíše a kdo ho bude režírovat, stejně jako netušíme, zdali se vrátí herecké hvězdy v čele s Normanem Reedusem v hlavní roli Sama Bridgese. Film by ale každopádně neměl otrocky sledovat děj hry – prý dostaneme „nové prvky a postavy v rámci univerza Death Stranding“. Zdali to opět znamená dlouhé, poetické putování zbídačenou Amerikou, to se teprve ukáže, ale já bych to považoval za velmi pravděpodobné.

Kodžima zní patřičně nadšeně a začátek produkce filmu označuje za „klíčový moment pro celou značku“. Přitom to není jediné želízko v ohni: Na nedávných Game Awards jsme poprvé mohli zahlédnout pokračování s pracovním názvem Death Stranding 2, kde se opět setkáme se starými známými Samem a Fragile v podání hvězdné herečky Léy Seydoux.

zdroj: Kojima Productions

Pokud ve vás stále hlodá zvědavost, jak bude film nakonec vypadat a o čem bude, bohužel vás můžu jedině tak nabádat k trpělivosti. V kinech ho určitě ještě dlouhou dobu neuvidíme.