V 8 minutách z Death Stranding 2 uvidíte George Millera, kočku s křídly i zpívající loutku

30. 9. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Asi nikdo, kdo hrál první Death Stranding, nepředpokládal, že se oznámený druhý díl nepoveze na podobné vlně podivna a množství slavných tváří. Hideo Kodžima se na proběhlém veletrhu Tokyo Game Show na svém panelu podělil o osm minut z chystaného Death Stranding 2: On the Beach, ze kterých je nadevše jasné, že i pokračování bude patřičně podivné a ověnčené celebritami z řad Kodžimových múz a oblíbených režisérů.

První z ukázek patrně pochází z úvodu hry, protože se na ní Sam Porter Bridges (Norman Reedus) společně s Fragile (Léa Seydoux) vydávají na prohlídku lodi DHV Magellan, která má ve druhém díle sloužit jako pojízdná základna. Sam se také seznamuje s její posádkou, v první řadě s Tarmanem s tváří režiséra George Millera, který je doktor, geofyzik a celou loď řídí, a také s jeho netradičním mazlíčkem v podobě okřídlené černé kočky.

#TGS2024

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.



Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ci2QP57CbR — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Loď ani ponorka zároveň možná nejsou úplně výstižná označení, protože plavidlo je technicky vzato pod zemí, respektive pod dehtem. A vysvětlení, proč jsou všichni na palubě Magellana bezbarví, se patrně také dočkáme až někdy jindy.

Každopádně se Sam vedle Tarmana seznámí ještě s Dollmanem, který je, hádáte správně, loutka, vymodelovaná podle německého režiséra Fatiha Akına. Každopádně dříve býval člověkem, míval schopnost kontaktu se záhrobím a i po změně formy je prý živý a svým vlastním pánem.

V druhé ukázce, kde už jsou všichni zase barevní, se Sam setkává s Tomorrow (Elle Fanning) a s těhotnou Rainy (Šiori Kucuna), která první dívce vysvětluje zázrak početí. Pokud vám na podobnou konverzaci připadá trochu stará, tak vězte, že Tomorrow pochází z dimenze, kde se děti nerodí, ale zkrátka zůstávají v břichách svých matek. Děsivá představa, po které Dollman, Tomorrow a Rainy jejímu rostoucímu miminku zazpívají Raindrops Keep Fallin‘ On My Head.

#TGS2024

Part 2: Tomorrow & Rainy Member Introductions.



Part 2: Tomorrow & Rainy Member Introductions.

Part 2: Tomorrow & Rainy Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ElGZ62zSEQ — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Kupodivu tohle není nejbizarnější hudební číslo, které Kodžima ukázal. Tím je totiž bezpochyby tenhle klip s Dollmanem – tedy hned několika Dollmany – a japonským zpěvákem Daičim Miurou k nové písni Horizon Dreamer.

#TGS2024

Part 5: Dollman In-game Event Video.



Part 5: Dollman In-game Event Video.

Part 5: Dollman In-game Event Video.



The music of Daichi Miura that appears in the video “Horizon Dreamer” will be available midnight tonight, September 30th [JST]. Enjoy!… pic.twitter.com/iDVc9SmmXE — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Z podobně bizarního, ale už nehudebního ranku je potom scéna, kde Fragile, Tomorrow a Rainy pózují a tancují, zatímco je Sam fotí. Inu, múzy jsou múzy a moderní hry už se bez fotomódu holt neobejdou, míra grafických detailů je ale v tomto případě dost fascinující a výsledné snímky za mě už hodně balancují na hraně strašidelného údolí, kdy jsem si chvíli nebyla jistá, jestli se nedívám na fotky reálných hereček.

#TGS2024

Part 4: 'Photo shoot event' (Stuffed Cryptobiote also make an appearance).



First public release of game footage.

Part 4: 'Photo shoot event' (Stuffed Cryptobiote also make an appearance).#DeathStranding2 pic.twitter.com/O3nrKcIvBW — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Zpátky k těm přízemnějším věcem a otázkám života a smrti. V poslední ukázce můžete vidět Heartmana (Nicholas Winding Refn), tedy muže, který každých 21 minut umírá na infarkt a znovu ožívá díky automatickému defibrilátoru. Novinkami v jeho garderobě jsou brýle se srdíčkovými skly a exoskelet, díky němuž se během svých nekonečných infarktů nemusí tolik bát pádů. Zároveň z nějakého důvodu sbírá své slzy, ale i na objasnění této činnosti si budeme muset ještě počkat.

#TGS2024

Part 3: Heartman TGS2024 Special Video.



Part 3: Heartman TGS2024 Special Video.

Part 3: Heartman TGS2024 Special Video.#DeathStranding2 pic.twitter.com/F0QlEPC6Dg — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Death Stranding 2: On the Beach zatím nemá konkrétní termín vydání, na PlayStation 5 zamíří někdy v příštím roce. Kodžima prý už má poměrně jasnou představu o datu, s veřejností se o ni ale zatím nepodělil.