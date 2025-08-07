Získejte přednostní přístup do bety Battlefieldu 6

Otevřená beta Battlefieldu 6 klepe na dveře a fanoušci stříleček si už brzy budou moct vyzkoušet multiplayer ambiciózní novinky od EA. Pokud jste zmeškali první vlny přístupových klíčů, stále existuje jednoduchý způsob, jak si zajistit místo v předběžném beta testu, který se koná 7.–8. srpna.
Kromě už dříve rozdaných klíčů v rámci programu Battlefield Labs nebo přes vybrané streamery totiž EA nabízí ještě jednu šanci: stačí propojit svůj EA účet s Twitchem a sledovat půlhodinu stream jednoho z oficiálně podporovaných tvůrců, který během těchto dvou dnů hraje betu. Pokud tak učiníte dostatečně brzo, klíč by měl dorazit včas. EA sice dodává, že klíče budou k dispozici „do vyčerpání zásob“, ale zatím se jeví jako solidní a funkční možnost, jak se do bety dostat bez větších komplikací.
Beta samotná se spouští 7. srpna na PC, PS5 a Xboxu Series X/S. I posléze ale budou kampaně na Twitchi pokračovat dál – 9.–10. a potom 14.–17. srpna proběhnou otevřené beta víkendy s odměnami v rámci Twitch Drops. Pokud vydržíte sledovat podporované streamery alespoň hodinu, odemknete balíček Mimic Weapons. Po dvou hodinách se přidá skin Landslide, tři hodiny vám zajistí skin Shattered pro vozidlo a čtyři hodiny odemykají vzhled Imperial. Odměny je třeba ručně vyzvednout v inventáři Twitch Drops, jinak o ně přijdete.
zdroj: EA
Samotný přístup do bety funguje klasicky, stačí si stáhnout klienta z vašeho preferovaného digitálního obchodu. Hráči na PC by ovšem měli věnovat extra pozornost bezpečnostnímu nastavení operačního systému: Battlefield 6 vyžaduje aktivaci funkce zabezpečeného spouštění (Secure Boot) ve Windows 10 či 11. EA vysvětluje, že pomáhá anticheatu Javelin efektivněji detekovat a eliminovat podvodníky, což by mělo vést k férovějším zápasům.
Battlefield 6 je pro EA extrémně důležitý titul. Po kritizovaném Battlefield 2042 se studio snaží napravit si reputaci. Důraz klade na serióznější atmosféru, návrat systému tříd i realističtější vzhled map a postav. Battlefield Studios tak například slibují, že ve hře neuvidíte žádné šílené skiny a crossovery, které by vás vytrhávaly ze zasazení v moderní válce. Vydání plné hry je plánované na 10. října a zatím se zdá, že si EA dává s návratem zásadní střílečkové série opravdu záležet.