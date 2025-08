Battlefield 6 bude věrný moderní válce. Rozlučte se s „hloupými“ skiny

4. 8. 2025 10:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

EA má marketing kolem Battlefieldu 6 docela zmáknutý. Představení singeplayerové kampaně navnadilo, ukázaný multiplayer potěšil a všechny oficiální doprovodné zprávy znějí, jako by se společnost konečně trochu poučila a fanouškům servírovala to, co chtějí, a ignorovala, co se jim vysloveně příčí. Třeba hloupé kosmetické doplňky, které nezapadají do „realistického“ zasazení.

Dle vedoucího studia Respawn a uskupení Battlefield Studios Vince Zampelly a generálního ředitele Byrona Beedeho se fanoušci nemusí strachovat, že by jim při potyčkách zkřížily cestu pestrobarevné nebo z místního světa vytržené postavy. Místo toho se tým snaží udržet základní vizuální identitu hry, aby skiny zapadaly na virtuální bojiště.

zdroj: EA

„Myslím, že právě na to jsme se zaměřili. Chceme zůstat věrní Battlefieldu. Chceme, aby tato vojenská fantazie odpovídala tomu, co od Battlefieldu očekáváte. Proto se to stalo jednou z našich priorit,“ potvrdil Zampella webu Eurogamer.

Beede, který dříve vedl značku Call of Duty, od níž přešel k Battlefieldu, si samozřejmě uvědomuje, že „fortnitizace“ moderních stříleček dává jistý smysl. Díky široké škále různých bláznivých doplňků se hráči mohou odlišit od ostatních a být unikátní. Jenom se to nesmí přehnat.

Naopak aspekt, kde se společnost zjevně přehánět nezdráhá, je boj proti cheaterům. Z videa z kanálu Gaming Interviews vyplývá, že pro EA je boj proti podvodníkům jednou z velkých priorit a vynakládá na něj značné množství zdrojů. V ochraně jim má pomoct i interní systém proti podvádění jménem Javelin, který v jejich hrách najdete od roku 2022. Od té doby ho nepřestávají vylepšovat a už otevřená beta nastíní, jak účinný by v praxi měl být.

Pokud vám informace o možnosti Battlefield 6 s předstihem otestovat unikla, tak veřejné betatestování proběhne od 9. do 10. srpna a od 14. do 17. srpna, přičemž fanoušci populárních streamerů mají šanci se do něj dostat už 7. srpna. Abyste si ho na počítačích mohli užít plynule a dosáhli minimálně 60 FPS, potřebujete procesor Intel Core i7-10700 či Ryzen 7 3700X, grafickou kartu RTX 3060Ti nebo AMD Radeon RX 6700 XT a 16 GB operační paměti.

Plná verze Battlefieldu 6 vyjde 10. října pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.