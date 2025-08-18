Zemřel Terence Stamp, hlas Mankara Camorana z Oblivionu
zdroj: Cine y teatro

18. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Britský herec Terence Stamp, kterého hráči znají hlavně jako fanatického vůdce Mankara Camorana ze čtvrtého dílu The Elder Scrolls, zemřel v neděli ráno ve věku 87 let. Smutnou zprávu serveru BBC potvrdila jeho rodina.

Stamp se narodil v roce 1938 v Londýně a už v šedesátých letech se stal jednou z největších britských filmových hvězd. Dokonce se o něm uvažovalo jako o možném nástupci Seana Conneryho v roli Jamese Bonda. U diváků i kritiků se ale nejvíce zapsal jako charismatický padouch generál Zod ve filmech Superman a Superman II s Christopherem Reevem.

Do světa videoher Stamp vstoupil jen párkrát, ale zato výrazně. Kromě role v Halo 3 si jej fanoušci dodnes pamatují především z Oblivionu. Jeho hlas Mankara Camorana, vůdce sekty Mythic Dawn, patřil k těm, které se okamžitě vryly do paměti. Není náhodou, že když Bethesda natáčela dokument Making of Oblivion, Todd Howard připomněl, že právě Stampův Zod jej v dětství fascinoval. Herec mu oplatil stejnou mincí, když během nahrávání z legrace pronesl: „Poklekni před Toddem!“ – parafrázi na svou slavnou hlášku „Poklekni před Zodem!“

Oblivion přitom nebyl na slavná jména skoupý, kromě Stampa se v něm objevili i Patrick Stewart, Sean Bean nebo Lynda Carter. Stampovo podání Camorana si navíc můžeme připomenout i dnes, ať už v oficiálním remasteru, nebo v chystané fanouškovské předělávce Skyblivion, která hru kompletně převádí do enginu Skyrimu.

