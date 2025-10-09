Zahrajte si demo Heroes of Might and Magic: Olden Era. Předběžný přístup se odkládá

Po třiceti letech od vydání původní hry a delší pauze od posledního dílu s číslovkou sedm se značka Heroes of Might and Magic znovu probouzí k životu. Vydavatel Hooded Horse společně s Ubisoftem a studiem Unfrozen oznámili vydání bezplatného dema chystané tahové strategie Heroes of Might and Magic: Olden Era, které je už nyní dostupné ke stažení. Na vlastní kůži si tak můžete vyzkoušet první ochutnávku návratu jedné z nejikoničtějších sérií herní historie.
Demo autoři vypustili v rámci speciálního streamu k 30. výročí série Heroes of Might and Magic, kde Ubisoft společně s vývojáři ohlásil nejen současné novinky, ale také se ohlédl za minulostí značky. Kromě samotného dema došlo i na jednu méně příjemnou zprávu: start předběžného přístupu Olden Era se odkládá na příští rok.
Současná ukázka ale naznačuje, že by se čekání mohlo vyplatit. Demo nabízí solidní porci obsahu, čtyři hratelné frakce a tři herní režimy – klasický, s jedním hrdinou a arénu. Všechny jsou zatím dostupné pouze pro hraní sólo, nicméně vývojáři slibují, že v plné verzi nebudou chybět multiplayerové bitvy, další módy i nové frakce. Už v demu najdete i českou lokalizaci ve formě titulků. Titul se zároveň představí i na příštím Steam Next Festu, který začíná 13. října.
Podle vývojářů má Olden Era zachytit ducha klasických dílů, zejména legendárních Heroes III, ale zároveň nabídnout modernější audiovizuální zpracování a nové mechanismy, které zohlední vývoj žánru za poslední dekádu. Jak popsal Kuba ve svých dojmech z hraní dema, první hodiny působí jako poctivá a citlivá obnova série, která staví na tom, co fanoušci od Heroes očekávají – tahové bitvy, budování měst a sbírání artefaktů. Výraznější výtky zatím putují jen na vrub grafické stylizace.
Už teď je jasné, že Heroes of Might and Magic: Olden Era chce být důstojným nástupcem série, která definovala celý strategický žánr. A soudě podle prvních reakcí fanoušků i kritiků se legendární Heroesové skutečně vracejí ve velkém stylu.