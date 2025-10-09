Zahrajte si demo Heroes of Might and Magic: Olden Era. Předběžný přístup se odkládá
zdroj: Ubisoft

Zahrajte si demo Heroes of Might and Magic: Olden Era. Předběžný přístup se odkládá

PC

9. 10. 2025 18:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po třiceti letech od vydání původní hry a delší pauze od posledního dílu s číslovkou sedm se značka Heroes of Might and Magic znovu probouzí k životu. Vydavatel Hooded Horse společně s Ubisoftem a studiem Unfrozen oznámili vydání bezplatného dema chystané tahové strategie Heroes of Might and Magic: Olden Era, které je už nyní dostupné ke stažení. Na vlastní kůži si tak můžete vyzkoušet první ochutnávku návratu jedné z nejikoničtějších sérií herní historie.

zdroj: Ubisoft

Demo autoři vypustili v rámci speciálního streamu k 30. výročí série Heroes of Might and Magic, kde Ubisoft společně s vývojáři ohlásil nejen současné novinky, ale také se ohlédl za minulostí značky. Kromě samotného dema došlo i na jednu méně příjemnou zprávu: start předběžného přístupu Olden Era se odkládá na příští rok.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Dojmy z hraní
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?

Současná ukázka ale naznačuje, že by se čekání mohlo vyplatit. Demo nabízí solidní porci obsahu, čtyři hratelné frakce a tři herní režimy – klasický, s jedním hrdinou a arénu. Všechny jsou zatím dostupné pouze pro hraní sólo, nicméně vývojáři slibují, že v plné verzi nebudou chybět multiplayerové bitvy, další módy i nové frakce. Už v demu najdete i českou lokalizaci ve formě titulků. Titul se zároveň představí i na příštím Steam Next Festu, který začíná 13. října.

Podle vývojářů má Olden Era zachytit ducha klasických dílů, zejména legendárních Heroes III, ale zároveň nabídnout modernější audiovizuální zpracování a nové mechanismy, které zohlední vývoj žánru za poslední dekádu. Jak popsal Kuba ve svých dojmech z hraní dema, první hodiny působí jako poctivá a citlivá obnova série, která staví na tom, co fanoušci od Heroes očekávají – tahové bitvy, budování měst a sbírání artefaktů. Výraznější výtky zatím putují jen na vrub grafické stylizace.

Už teď je jasné, že Heroes of Might and Magic: Olden Era chce být důstojným nástupcem série, která definovala celý strategický žánr. A soudě podle prvních reakcí fanoušků i kritiků se legendární Heroesové skutečně vracejí ve velkém stylu.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy tahová
Zdroje:
Ubisoft, Hooded Horse
Hry:
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení

Nejnovější články