Vrací se Heroes of Newerth. Remasterovaný klon Doty ale u fanoušků naráží

Vážení čtenáři, vezmu vás na exkurz do žánrové historie, konkrétně zhruba do roku 2003 k legendární strategii Warcraft III. Všichni známe příběh o Illidanovi, skirmishe mezi elfy, nemrtvými, orky a lidmi byly taky fantastické, ale pro spoustu lidí se zlato skrývalo v komunitou vytvořených mapách. Mezi všelijakými variacemi na Tower Defense, Footman Frenzy nebo Vampirism se ale prosadilo hlavně Defense of the Ancients, zkráceně DotA.
Ve dvou týmech po pěti hrdinech jste se pokoušeli zničit protivníkovu základnu. Jednotky pravidelně automaticky vybíhají na třech frontách a snaží se přetahovat o věže a území. Ve vašich rukou je pak hlavně levelování hrdiny, zabíjení cizích reků a hlavně bránění a agresivní pushování bitevních front.
Dnes v pokračování Dota 2 jedna z nejpopulárnějších online her, kolem které se točí celá esportová divize. Původní hra pomohla vytvořit a propagovat žánr MOBA (multiplayer online battle arena), a hlavně byla inspirací pro spoustu napodobitelů. Mezi těmi úspěšnějšími světoznámá League of Legends, ty méně úspěšní a kreativní reprezentoval Heroes of Newerth. HoN tehdy nabídlo svižnější a temnější alternativu k Dotě, ovšem s výrazně odlehčeným tónem a satirickým humorem. Přestože si vybudovalo silnou komunitu, postupně ztratilo dech a v roce 2022 vypnulo servery.
Projekt, který byl považován za uzavřenou kapitolu, nečekaně ožívá v remasteru Heroes of Newerth: Reborn. Vývojáři oznámili, že otevřená beta odstartuje 11. listopadu.
Návrat ale přináší i jisté rozpaky. Reborn nebude dostupný na Steamu, ale na nové platformě Juvio, o níž většina zřejmě teď slyší poprvé. Podle oficiálních informací má jít o digitální tržiště, které umožní tvůrcům vytvářet vlastní mapy a hry přímo v enginu HoN: Reborn a prodávat je výměnou za herní měnu – ta by měla být směnitelná za skutečné peníze. Platforma tak připomíná systém, který používá například Roblox.
Zatímco vývojáři lákají na otevřenou betu, komunita zůstává skeptická. Hráči, kteří měli možnost vyzkoušet uzavřené testování, hlásí smíšené dojmy. Na fórech a Redditu se objevují komentáře, že hra působí jako zpomalená verze původního HoN, která se až příliš snaží napodobit League of Legends. Jiní zase tvrdí, že remake nedosahuje kvality komunitního projektu Project Kongor, který udržoval původní verzi hry při životě.
Přesto se zdá, že Heroes of Newerth: Reborn má šanci zaujmout alespoň část původní komunity, už jen kvůli nostalgii. Uzavřené testy stále probíhají a kdokoli se může zaregistrovat na oficiálním webu, než se 11. listopadu spustí otevřená beta. Otázkou zůstává, zda návrat legendy obstojí v době, kdy je trh s MOBA hrami přeplněný a fanoušci jsou náročnější než kdy dřív.