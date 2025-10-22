Vrací se gangsterka z počátku milénia Scarface: The World is Yours
zdroj: EC Digital

Vrací se gangsterka z počátku milénia Scarface: The World is Yours

PC Wii PlayStation 2 Xbox

22. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Nečekaný návrat hlásí městská akce z gangsterského prostředí Scarface: The World is Yours. V digitálních obchodech ji dlouhé roky nebylo možné vůbec pořídit a na většině současných platforem nebyla dostupná. Což se teď mění, titul z roku 2006, který svým pojetím a designem připomene klasické díly série Grand Theft Auto, se zničehonic objevil na Steamu a Epic Games Store. V případě Epicu si jej dokonce můžete rovnou koupit za 640 Kč, zatímco na Steamu zatím visí pouze produktová karta bez konkrétního data vydání.

Scarface: The World is Yours zdroj: EC Digital Scarface: The World is Yours zdroj: EC Digital

Za vydáním stojí společnost EC Digital, o níž je k dohledání jen minimum informací. Podle magazínu Gematsu sídlí v Hongkongu a není zcela jasné, zda po letech skutečně drží platná práva. Původním vydavatelem byla Vivendi Games a není vyloučeno, že by šlo o podobný případ jako kdysi u střílečky BlackSite: Area 51, kdy se starší hra objevila v obchodech bez řádně ošetřených licencí.

Na nejistotu navazuje i situace kolem samotné PC verze – uživatelé na Redditu potvrzují, že jde o originální build doplněný o komunitní „silent patch“ a „fusion fix“, oba určené ke zlepšení kompatibility s moderními systémy. Jenže autor jednoho z updatů uvedl, že o použití svého modu v oficiální verzi vůbec nevěděl a dle jeho informací majitel licence neměl zájem hru znovu vydávat. Vydavatel navíc tvrdí, že dostupnost hry na Epicu je výsledkem technické chyby, k dispozici měla být až později.

scarface
Novinky
Tony Montana se měl vrátit. Scarface: Empire by nás vzalo do Las Vegas

Příběh Scarface: The World is Yours de facto navazuje na film Zjizvená tvář, ve kterém si Al Pacino zahrál maniakálního gangstera Tonyho Montanu. Po přežití atentátu musí šéf podsvětí znovu vybudovat své drogové impérium. Hra nabízela na tehdejší dobu poměrně rozsáhlé Miami, výzdobu a úpravu Tonyho vily. 

Stejně jako další hry jako například Simpsons: Hit & Run a Prototype od tvůrců z Radical Entertainment se i Scarface stal kultem s oddaným publikem, u kterého obzvlášť zamrzelo, že se kvůli komplikovaným licencím na hudbu, scény z filmu a Al Pacinovu podobu dlouho nedal legálně pořídit.

Naše dobová recenze zmiňuje promakaný herní svět, zábavné mechanismy, ale taky špatný technický stav PC portu, kostrbaté ovládání a haprující fyziku. 

Smarty.cz
Tagy:
gangsteři městská akce
Zdroje:
EC Digital
Hry:
Scarface: The World is Yours
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách

Nejnovější články