Vrací se gangsterka z počátku milénia Scarface: The World is Yours

Nečekaný návrat hlásí městská akce z gangsterského prostředí Scarface: The World is Yours. V digitálních obchodech ji dlouhé roky nebylo možné vůbec pořídit a na většině současných platforem nebyla dostupná. Což se teď mění, titul z roku 2006, který svým pojetím a designem připomene klasické díly série Grand Theft Auto, se zničehonic objevil na Steamu a Epic Games Store. V případě Epicu si jej dokonce můžete rovnou koupit za 640 Kč, zatímco na Steamu zatím visí pouze produktová karta bez konkrétního data vydání.
Za vydáním stojí společnost EC Digital, o níž je k dohledání jen minimum informací. Podle magazínu Gematsu sídlí v Hongkongu a není zcela jasné, zda po letech skutečně drží platná práva. Původním vydavatelem byla Vivendi Games a není vyloučeno, že by šlo o podobný případ jako kdysi u střílečky BlackSite: Area 51, kdy se starší hra objevila v obchodech bez řádně ošetřených licencí.
Na nejistotu navazuje i situace kolem samotné PC verze – uživatelé na Redditu potvrzují, že jde o originální build doplněný o komunitní „silent patch“ a „fusion fix“, oba určené ke zlepšení kompatibility s moderními systémy. Jenže autor jednoho z updatů uvedl, že o použití svého modu v oficiální verzi vůbec nevěděl a dle jeho informací majitel licence neměl zájem hru znovu vydávat. Vydavatel navíc tvrdí, že dostupnost hry na Epicu je výsledkem technické chyby, k dispozici měla být až později.
Příběh Scarface: The World is Yours de facto navazuje na film Zjizvená tvář, ve kterém si Al Pacino zahrál maniakálního gangstera Tonyho Montanu. Po přežití atentátu musí šéf podsvětí znovu vybudovat své drogové impérium. Hra nabízela na tehdejší dobu poměrně rozsáhlé Miami, výzdobu a úpravu Tonyho vily.
Stejně jako další hry jako například Simpsons: Hit & Run a Prototype od tvůrců z Radical Entertainment se i Scarface stal kultem s oddaným publikem, u kterého obzvlášť zamrzelo, že se kvůli komplikovaným licencím na hudbu, scény z filmu a Al Pacinovu podobu dlouho nedal legálně pořídit.
Naše dobová recenze zmiňuje promakaný herní svět, zábavné mechanismy, ale taky špatný technický stav PC portu, kostrbaté ovládání a haprující fyziku.