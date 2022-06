Tony Montana se měl vrátit. Scarface: Empire by nás vzalo do Las Vegas

27. 6. 2022 13:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Městská akce Scarface: The World is Yours z roku 2006 sice ve své době žádné velké ovace nevzbudila a mezi často připomínané legendy žánru se rozhodně neřadí, já na ni ale přeci jen vzpomínám rád. Možná je to tím, že filmový Scarface od Briana De Palmy patří k mým nejoblíbenějším gangsterkám, možná mi padl do vkusu parádní soundtrack (který jste mohli poslouchat skrz walkmana i mimo auto, v té době nevídané!) a možná mě prostě jen bavilo pašovat drogy a za utržené horentní sumy si kupovat čím dál kýčovitější symboly bohatství.

Děj hry se odehrával po konci filmu, který ovšem Tony Montana v této verzi vesmíru přežil a okamžitě se vydal na cestu pomsty. Ačkoli přišel o všechno, rozhodl se, že se ještě jednou vydrápe z bahna na vrchol a pomoci mu k tomu samozřejmě měl především kouzelný bílý prášek, který byl v Miami 80. let populárnější než nakadeřená trvalá a vycpávky v ramenou dámských kostýmků.

Ačkoli se dílo autorů z Radical Entertainment (kteří mají na svědomí třeba dvoudílnou sérii Prototype nebo populární The Simpsons: Hit & Run) nezapsalo do učebnic herní historie, v uplynulých dnech vyplavaly na povrch dávné plány na vytvoření pokračování s názvem Scarface: Empire. Kanál Mafia Game Videos přišel s několika minutami záběrů, na kterých Tony Montana kosí hordy nepřátel v ulicích Las Vegas, kde mu k tomu hraje Elvis Presley, a následně jezdí městem za doprovodu Motley Crüe.

Ačkoli se zjevně nejednalo o žádnou revoluci, mohlo stejně jako v případě prvního dílu jít o zábavnou akci v lákavých kulisách. Bohužel byl ovšem projekt zrušen poté, co se studio Radical Entertainment rozpustilo do korporátní struktury Activision Blizzard. Několik krátkých záběrů a pár sprostých agresivních nadávek Tonyho Montany je tedy tím jediným, co z plánovaného dobrodružství ve Městě hříchu zůstalo.