Van Buren žije. Fanoušek se snaží zrestaurovat odkaz starých Falloutů

Fanoušci série Fallout dobře vědí, že ne vždy byla v rukou studia Bethesda a ne vždy šlo o střílečku s RPG prvky v otevřeném světě. Kořeny značky sahají ke konci 90. let až ke společnosti Interplay, pod jejímiž křídly první Fallouty vytvořili vývojáři z legendárních Black Isle Studios.

Fallout 3 měl původně vypadat velmi odlišně od hry, která nakonec pod tímto názvem vyšla, bohužel ale krach Interplay a rozpuštění Black Isle v roce 2003 nikdy neumožnily projektu s kódovým označením Van Buren spatřit světlo světa. O čtyři roky později se ovšem na internetu objevil více než 700stránkový design dokument a technické demo.

Slowly getting beyond what BIS managed to implement in their tech demo - realtime-with-pause combat... with actual pause this time around.



Next stop - thresholds and fatigue implementation.#Fallout #VanBuren @jesawyer pic.twitter.com/upgBIVejdD